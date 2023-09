La vuelta política del verano se oficializó este jueves en la Comunidad de Madrid con el regreso de los plenos en la Asamblea. Primera sesión de control al Gobierno madrileño y primer encontronazo serio entre Isabel Díaz Ayuso y Mónica García.

Este nuevo curso político trae como novedad importante la desaparición de Podemos del arco parlamentario. La apabullante mayoría absoluta del PP de Ayuso en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo certificó la muerte de los morados en la región. Así las cosas, la intensidad dialéctica en el hemiciclo fue este jueves de menos a más con la intervención, en primer lugar, de Rocío Monasterio (Vox), seguida de la de Juan Lobato (PSOE) y, por último, de la de la portavoz de Más Madrid.

Monasterio se interesó por la evolución de la economía madrileña, habida cuenta del panorama nacional y de la imagen que España pueda proyectar en el exterior tras la reunión de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, con el prófugo Carles Puigdemont. "No es el mejor ecosistema para atraer inversión y que la economía de los españoles salga adelante", apuntó.

"Coincido con usted en que la inestabilidad política y el daño que se está haciendo a España, el deterioro institucional que se está produciendo es tremendo, durísimo y claro que afecta a las inversiones y a la imagen de nuestro país y de nuestras empresas. Pero ahí estará la Comunidad de Madrid al servicio de todos para dar las mejores cifras, para sorprender a esta nación de todos y para que sigamos siendo el lugar de prosperidad y de oportunidades", le contestó la presidenta.

Lobato pide a Ayuso que deje de lado "los numeritos"

Llegó después el turno del socialista que le prometió a los populares una oposición seria, rigurosa, respetuosa y basada en presentar "proyectos ambiciosos" para Madrid siempre y cuando la jefa del Ejecutivo deje de lado sus "numeritos" sobre política nacional. "Tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance o si se va a dedicar al numerito permanente con Cataluña, Puigdemont, ETA, un Madrid sin socialismo, sin feminismo, sin ecologismo...".

"Yo se lo voy a decir muy claro desde el primer día -prosiguió Lobato- si usted opta por los numeritos en vez de optar por los madrileños me va a tener con una oposición frontal en este Parlamento", le advirtió para a renglón seguido asegurarle que él no se va a "mover ni un milímetro de la Constitución" y que tiene "muy claro qué está bien y qué está mal". Pero para hablar de todo ello, añadió, está el Senado donde él mismo ocupa un escaño. "Si quiere seguir con Aznar haciéndole la cama a Feijóo por escuchar a Junts, encantado y esperándola" allí.

Hoy le he dicho a Ayuso que tenía dos opciones: o los numeritos o los madrileños. Ha elegido los numeritos. pic.twitter.com/v033KT4HlM — Juan Lobato (@juanlobato_es) September 14, 2023

"A dos tardes de que Bildu nos llame terroristas"

Ayuso no lo dejó pasar por alto y quiso resaltar la acumulación de cargos del socialista, cuestionada incluso dentro de sus propias filas. "Se tiene que aclarar, no sé si usted es ahora como la Santísima Trinidad, que tiene tres papeles: estar al frente del partido, al frente del Senado, al frente de este grupo y, entonces, tiene que hacer una justificación de todo".

Pero si "hablamos de Madrid – argumentó la presidenta- entenderá que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional". Y es que "le están dando tanto la vuelta a lo que está sucediendo que estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas", dijo después de que Oriol Junqueras acusara al expresidente del Gobierno, José María Aznar, de golpista. "Visto cómo se ha retorcido el panorama, a mí me preocupa porque todo lo que pasa en Cataluña lo pagamos en la Comunidad de Madrid".

Si "un hombre de Fuenlabrada tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello", señaló. Y, "¿cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo cómo en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia?", preguntó Ayuso, porque "es lo que se busca con las lenguas cooficiales, algo de lo que ustedes también adjuraban en la pasada legislatura. Imagino que ahora llevarán el aranés, el gallego a RTVE ¿Cuánto dinero nos va a costar todo esto a los de Madrid? A mí que me lo expliquen".

Así las cosas, Ayuso advirtió a Lobato que "desde la capital de España, desde la región capital diremos no al nacionalismo, no a la xenofobia y no a lo que está sucediendo en Cataluña que, encima, aunque esto es lo menos importante, cuesta aquí también dinero".

Todo lo que pasa en Cataluña nos importa en Madrid. pic.twitter.com/85vL8Mrzed — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 14, 2023

"Gobierno verde" y Ayuso, "principal perdedora" del 23J

Pero el intercambio más áspero llegó con Mónica García, que no está dispuesta ni a conceder los cien días de cortesía al nuevo Ejecutivo que ostenta la mayoría absoluta en Madrid. "Su Gobierno está verde, muy verde y no en materia ecologista".

Según la jefa de la oposición, a los populares "no les interesan los problemas de los madrileños porque saben que sus tesis no funcionan" y llegó a responsabilizar a Ayuso del resultado en las urnas que cosechó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que obtuvo cinco millones de votos más que el Sumar de Yolanda Díaz, integrada por 16 formaciones entre las que está Más Madrid.

"Es usted una de las principales perdedoras de las últimas elecciones generales porque fue usted de las primeras que empezó a cacarear el innominioso ‘que te vote Txapote’, que España ha rechazado mayoritariamente, fue la artífice de normalizar y aplaudir esos pactos con Vox y es usted quien puso la primera piedra para ese negacionismo climático (y) machista. Así que sí, es usted responsable de que su partido esté aislado y no pueda entenderse con nadie", le espetó García.

Mónica García le explica a Ayuso por qué necesita reeditar la foto de Colón 👇 pic.twitter.com/JbUY7YiwSZ — Más Madrid (@MasMadrid__) September 14, 2023

Es por ese motivo, según la portavoz de Más Madrid, que "tienen que volver a tirar de los numeritos y de la crispación" y "van a utilizar a los madrileños como rehenes de su fanatismo ideológico". Mónica García culpó también a Ayuso de querer reeditar la foto de Colón por anunciar su presencia en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona contra la amnistía.

"Ahí estaré", ha dicho Ayuso sobre la nueva foto de Colón. Donde no está ni se la espera es donde las y los madrileños la necesitan. pic.twitter.com/159WeLUHHK — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 14, 2023

"Estará verde pero les hemos puesto la cara colorada"

Ayuso fue implacable en su respuesta. "Mi Gobierno estará verde pero les hemos puesto la cara colorada en las urnas", soltó entre el aplauso de los suyos. "Seguramente porque ahora están representados por la señora de la plancha que va a ver a un prófugo de la Justicia", añadió entre las protestas de la bancada de Más Madrid. "Relájense, que les quedan cuatro años muy duros", les aconsejó.

"No ha dejado de insultar, de faltar al respeto en su primera intervención. En la primera sesión de la legislatura uno entiende que hay una mínima cortesía, acaba de empezar un nuevo gobierno…, tan verde que le saca un millón de votos" a su partido "y que está aquí trabajando al servicio de todos los madrileños con el mayor de los respetos".

Malos tiempos para el feminismo de la izquierda. pic.twitter.com/eJdeL3Hwwh — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 14, 2023

Utilización de las mujeres

"No ha dejado de decir propuestas irracionales, de utilizar a las mujeres. Qué días de insultos contra mí por el feminismo. No le hemos visto nunca cuando ha habido deportistas madrileñas llegar a lo más alto en las competiciones internacionales ni una mención a ellas, ni a su jefa, la de la plancha, ir a ver a las jugadoras de fútbol", le contestó también Ayuso a García.

"No dice nada cuando sale hoy en los medios de comunicación cómo un maltratador, gracias a la Ley Trans, se ha cambiado de sexo y ha dejado hundida a su víctima… No dice nada cuando la víctima de La Manada les pide amparo y bien que se callan", añadió.

Pero Ayuso reconoció que le "gusta mucho más cuando sus señorías, las feministas, salen a defender las conversaciones de Tito Berni, también del Partido Socialista". Y recogió algunos de los mensajes de los socialistas implicados en la trama que han sido publicados este mismo jueves en El Mundo: "’No quiero que duerman en el suelo esta noche esas mujeres, la rusa que me mandaste, aparte de vieja, no vale a un carajo’, que a lo mejor tenía 22 años la vieja", apuntó. "Pero claro, es así el estilo con el que ustedes nos hablan de las mujeres" y recordó que las "agresiones que se disparan gracias a ustedes". "Mire, señoría, eso es lo que han hecho con el feminismo", concluyó.