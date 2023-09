Ayuso anima a salir a la calle contra la amnistía: "Mi presencia en Barcelona es necesaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid animó a los ciudadanos a salir a la calle para alzar la voz contra las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas de cara a su investidura. Dos son los actos convocados en los próximos días: por un lado, la concentración que en Madrid ha organizado el PP de Alberto Núñez Feijóo para este fin de semana; por otro, la manifestación de Sociedad Civil Catalana en Barcelona el próximo 8 de octubre.

Isabel Díaz Ayuso no suele acudir a este tipo de eventos, como ella misma reconoció este lunes en un desayuno informativo organizado por El Mundo. Pero esta vez ha decidido dar un paso al frente y trasladarse incluso a la Ciudad Condal. "No suelo ir a ninguna porque pienso que quienes ostentamos labores de representación lo hacemos para todos. Pero esto es distinto", dijo.

Y lo es porque "afecta a todos los españoles, afecta a nuestro futuro como nación, a nuestro Estado de derecho". Así las cosas, "todo lo que sea manifestarse, exponer públicamente la discrepancia, alzar la voz por todos, ya sea en medios de comunicación, en un discurso, en la calle es fundamental".

Ayuso cree que tanto la concentración de Feijóo como la manifestación de Barcelona lo son. Suponen dar voz a "muchos que no quieren lo que está pasando y cómo está pasando". Es por este motivo que la presidenta se apresuró en confirmar su presencia en la segunda a través de X, antes Twitter. Es "una convocatoria impecable a la que me sumé desde el primer momento, no sé si como presidenta de Tabarnia en Madrid, muy orgullosa de ello, o porque es algo que he hecho desde que soy presidenta de la Comunidad: he demostrado mi firme admiración y amor por España y por Cataluña".

De hecho, Ayuso acudirá este mismo lunes a Barcelona junto a los Reyes a una entrega de premios de La Vanguardia. "Creo que Cataluña y Madrid cuando hemos caminado juntas hemos sido imbatibles, representamos un altísimo porcentaje del PIB y quiero que se normalice nuestra presencia en Barcelona como la de tantos catalanes aquí".

Así, la presidenta madrileña subrayó que "por esto y otros muchos motivos y por todo lo que expresa Sociedad Civil Catalana con ella creo que mi presencia es necesaria y que se sumara todo aquel que quisiera", afirmó. "Para eso están las manifestaciones", aunque "luego te señalan" si no acudes, lamentó. "Creo que las manifestaciones son para ir libremente y animo a todos a acudir a ambas convocatorias".

