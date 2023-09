El PSOE de Madrid actuará con "absoluta contundencia" si su diputado en la Asamblea es procesado por violación

El Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid ha comenzado a investigar una denuncia por la presunta comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual presentada por una mujer, que pertenece al entorno de las Juventudes Socialistas de Madrid, contra un diputado del PSOE en la Asamblea, según adelantó este viernes ABC.

Lo hace por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a quien la jueza se dirigió en un primer momento al estar el diputado J.G. aforado. El TSJM exige a la juez que realice las "imprescindibles indagaciones para determinar si podría derivarse la eventual comisión de un delito por un aforado". Se citará primeramente a la denunciante para que testifique.

La denuncia fue interpuesta por la mujer el 21 de abril de este año y describe unos hechos ocurridos, presuntamente, el 4 de septiembre de 2021. La joven relata que estaba pasando "una mala época" y tomó nueve pastillas de Lorazepan y se lo contó después por teléfono a un amigo. Éste, que se encontraba con J.G., al que la denunciante también conocía desde hace aproximadamente un año, le dijo que se acercara hasta una terraza en la que los dos hombres tomaban algo.

Ambos la convencieron para ir a Urgencias, donde finalmente acudió acompañada únicamente del diputado socialista. Una vez fuera del hospital, el que fuera secretario general de las Juventudes propuso ir con ella hasta su casa, ya que aún se encontraba mal. Según la denuncia, fue allí donde sufrió tocamientos en sus partes íntimas y otros episodios posteriores. La denunciante precisa que, dado su estado, no recuerda con precisión lo sucedido.

En cuanto al tiempo transcurrido entre los supuestos hechos y la interposición de la denuncia, algo más de un año y medio, la denunciante realiza una serie de aclaraciones, recogidas por el periódico de Vocento. Relata que conversó sobre este asunto con unas amigas que le dijeron que "lo que había pasado con Javier no estaba bien". En febrero de 2023 la joven "comienza a encontrarse con mucha ansiedad" y habla con "una experta en violencia de género". La denunciante dijo a la citada experta que "con Javier habían pasado cositas" y ésta respondió que "esas cositas son una violación", lo que le hizo volver a terapia y "tener fuerzas para denunciar el hecho".

El PSOE actuará con "contundencia" si resulta procesado

La defensa del diputado niega los hechos y los califica de "denuncia falsa". Por contra, el secretario general del PSOE de Madrid ha asegurado que el partido "aplicará con absoluta contundencia" su código ético ."Si se produce el procesamiento judicial se aplicará con la norma en la mano y con una contundencia absoluta, mucho más en un caso como éste", afirmó Juan Lobato.

Así las cosas, si la jueza de instrucción "abre un procedimiento judicial actuaremos con absoluta contundencia en defensa de lo que consideramos vital, que es la libertad sexual de las mujeres en este país", subrayó.

Lobato aseguró que aún no ha hablado con su diputado implicado en los hechos. Lo hizo "hace unos meses" y le explicó que "él no había recibido nada, que no tenía ninguna documentación", pero "imagino que estos días hablaremos para conocer el estado procesal real". "La línea es muy clara – reiteró Lobato- si se inicia un procedimiento judicial y más con este tema vamos a actuar con absoluta contundencia y con los estatutos y el código ético en la mano".

Más allá de los socialistas, quien ha querido pronunciarse al respecto ha sido la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.

Él mantiene que es una "denuncia falsa".

"Él mantiene que es una ‘denuncia falsa’. Las mismas denuncias falsas que niegan las leyes del PP de la Comunidad de Madrid y su propio partido, para quienes no existe la presunción de inocencia. Quien debe demostrar la culpabilidad es un juez, ni los políticos, ni los medios", ha lanzado Monasterio.