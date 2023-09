Ayuso toma la delantera al Ministerio de Sanidad y anuncia un programa de cribado de cáncer de pulmón

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este viernes que el Gobierno autonómico ha iniciado ya el diseño de un estudio piloto para implantar un programa propio de cribado de cáncer de pulmón en la región, y así generar conocimiento para su posible inclusión como prestación de cartera básica de servicios.

Así lo señaló Isabel Díaz Ayuso tras recibir el Premio Especial de la Fundación Excelencia y Calidad en la Oncología (ECO) por su compromiso con la Sanidad y la búsqueda de la excelencia en la atención a los pacientes con cáncer, un galardón que supone un reconocimiento a los profesionales que integran el Servicio Madrileño de Salud, que "dan lo mejor de sí mismos para cuidar de los enfermos".

La iniciativa adelantada por la presidenta madrileña es "de enorme importancia", ya que incluye no sólo el cribado del cáncer de pulmón, sino de las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco, como el enfisema, la pulmonar obstructiva crónica, o la intersticial pulmonar.

Un informe de Sanidad desaconsejaba el cribado

De esta menara, Ayuso toma la delantera y se desmarca del Ministerio de Sanidad. Y es que a finales del pasado mes de agosto varios medios de comunicación se hicieron eco del rechazo contemplado en un informe de dicho Ministerio sobre el cribado del cáncer de pulmón, que es el que presenta una mayor mortalidad en España (22.413 personas murieron por esta enfermedad en 2021).

Los motivos esgrimidos por el departamento dirigido desde marzo por José Manuel Griñones son fundamentalmente económicos aunque no sólo. "El análisis de coste-efectividad concluyó que el programa de cribado con tomografía computarizada de baja dosis de radiación TCBD supone mejoras en salud y también un coste adicional frente a la alternativa de no hacer cribado. Sin embargo, no es una opción rentable para el Sistema Nacional de Salud", se puede leer en el estudio realizado por el Servicio Canario de la Salud junto con la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud a petición del Ministerio.

En el plano económico, el informe sobre el programa de cribado estima que el impacto presupuestario del cáncer de pulmón sobre el Sistema Nacional de Salud en el escenario actual (sin cribado) es de 788.53 millones de euros a tres años.

El documento contempla varias opciones para la implantación del programa de cribado. De ellas, la que considera más eficiente es la del cribado bienal a la población de entre 50 y 70 años, que supondría un impacto presupuestario de 3030.80 millones de euros a tres años, 2242.27 millones más que en el escenario actual. Para esta opción, el informe contempla la adquisición de 323 equipos de tomografía computarizada (TC), con un coste total de 211 millones de euros en los primeros tres años de programa.

En cuanto a su seguridad y eficiencia, el texto recoge que "el cribado con TCBD reduce ligeramente el riesgo de que las personas fumadoras y exfumadoras mueran por cáncer de pulmón, pero no demostró ningún beneficio en la mortalidad global". Y asegura que este cribado puede tener efectos adversos como falsos positivos y sobrediagnóstico "diagnósticos de cáncer de pulmón que nunca habrían causado síntomas). También destaca que este tipo de resultados implica realizar pruebas diagnósticas invasivas que "pueden tener ciertos riesgos" y tratamientos que no serían necesarios y que no se habrían realizado sin el cribado, "lo que aumenta las complicaciones y efectos secundarios asociados".

Sociedades científicas apoyan el cribado

No obstante, las sociedades científicas abogan por este cribado. Según recogió The Objective, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) junto a otras sociedades científicas de ámbito nacional, como la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), instan a que realmente se implante un programa de cribado de cáncer de pulmón en España al ser esta "una enfermedad muy prevalente, altamente mortal y porque la evidencia científica apoya la aplicación de estos programas en Europa".