Ayuso: "Pretenden que Feijóo y yo nos acomplejemos y nos callemos pero se equivocan con él y conmigo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió este jueves a La mirada crítica, el nuevo programa de las mañanas en Telecinco, porque está convencida de que ante la grave situación que atraviesa España la labor pedagógica es fundamental. "Hay que dar la batalla por este gran país", hay que "explicar" y contar la verdad de lo que está sucediendo a través de todos los medios: la calle, las instituciones, los platós de televisión, etc.

Precisamente en Barcelona tiene Isabel Díaz Ayuso su próxima cita en las calles. Los catalanes que no se resignan "necesitan saber no sólo que no están solos sino que son una mayoría". "Yo sí que quiero estar, quiero acompañar y arropar a todos estos catalanes que llevan muchos años sufriendo absoluta discriminación, que no han podido escolarizar en español a sus hijos en España", que "en muchos pueblos de Cataluña los vecinos te señalan, ponen los lazos, las esteladas, te miran como si fueras un tipo de segunda, te acosan, te insultan…". Así, "por toda la fábrica de mentiras que soportan, por los jueces, por la verdad y por España no sólo hay que estar en Barcelona hay que dar la batalla a favor de este gran país".

La presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la manifestación del 8 de octubre aún no está confirmada. Pero lo que sí tiene claro la presidenta madrileña es que, una vez el acuerdo con los secesionistas sobre la amnistía se consume, "va a haber manifestaciones en todas partes" y "no sólo del PP, va a estar todo el mundo".

Y es que esta cesión exigida por el prófugo Carles Puigdemont supone "decir que lo sucedido el 1-0 es falso, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son esbirros, que la malversación de fondos públicos para sufragar todo esto no sucedió; (lo que) nos lleva a un Estado dictatorial".

La manifestación en Barcelona no fue el único asunto con el que se trató de buscar el enfrentamiento entre la baronesa madrileña y el líder de su partido. Se le preguntó también durante la entrevista por Junts, habida cuenta de que la dirección nacional se abrió hasta hace poco a dialogar con ellos de cara a la investidura de Feijóo. "Yo con Junts no voy a ningún lado", contestó tajante. Pero es que "yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid", explicó, y "veo cómo señalan" a los madrileños y cómo "todo lo que se está negociando con los independentistas pasa por la hacienda madrileña. Madrid sufraga el 70% de los servicios públicos de España", recordó.

El siguiente asunto, la pregunta más repetida: ¿se ve en la silla de Feijóo? "Yo no me veo en esa silla, lo he dicho mil veces. Lo utilizan desde La Moncloa para intentar deslegitimar a Feijóo". En este punto la entrevistadora le replicó: pero la gente la quiere, como quedó demostrado durante la noche del 23-J en el balcón de Génova y en concentración del pasado domingo. "Esas escenas tuvieron lugar en Madrid, es normal que la gente de Madrid te muestre tu apoyo", restó importancia la jefa del Ejecutivo regional. "Mi discurso es nacional porque Madrid no se entiende sin España".

También en el Congreso de los Diputados la presidenta madrileña estuvo presente. "Tenga usted cuidado porque a usted le marca la agenda la señora Ayuso", le dijo por ejemplo Gabriel Rufián al candidato popular. "Desde la primera intervención hasta la ultima con el Ayuso en la boca", contestó ella cuando le mostraron este corte. "Es ridículo que yo marque la agenda a Feijóo. He hecho lo mismo desde que llegué a la presidencia de la Comunidad de Madrid, voy a trabajar por este gran país, eso no va a cambiar". Según Ayuso, "pretenden que yo me acompleje y me calle y no diga todas las verdades o que mi jefe se acobarde o se acompleje. Se dan cabezazos contra una pared, se equivocan con él y conmigo".