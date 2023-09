Expulsan del Pleno del Ayuntamiento a un concejal del PSOE por tocar tres veces la cara a Almeida con "tono amenazante"

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vivido este jueves una de las situaciones más insólitas y vergonzosas que se recuerdan. El concejal socialista Daniel Viondi, al término de su turno de palabra, se ha acercado al asiento del alcalde de la capital para hacerle entrega de unos documentos mientras le tocaba la cara varias veces.

José Luis Martínez Almeida ipso facto se ha levantado y ha cogido el micrófono para expresar su enfado: "Creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este Pleno y es que le tocara un concejal a otro, en tono amenazante, la cara como me la ha tocado tres veces". Almeida ha recordado que Viondi "ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza". Así las cosas, y profundamente molesto, el regidor le ha espetado: "Es usted un violento en los plenos y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara, jamás. Y señora (Reyes) Maroto, espero que tome medidas porque jamás se puede tocar como ha hecho él tres veces en la cara".

Los hechos a los que ha hecho alusión Almeida sucedieron en abril de 2018. Una vez había concluido la comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, el ahora edil socialista, se dirigió al diputado autonómico de Podemos Alberto Oliver, con quien había tenido un rifirrafe dialéctico durante la sesión, y le dijo, según recogió la agencia Efe: "Como vuelvas a hacer una intervención así te arranco la cabeza".

El alcalde ha explicado después a la prensa que cuando Viondi le dejó los papeles encima de la mesa, extendió la mano "y con la palma abierta ha dado esos tres cachetes en mi cara mientras decía con tono desafiante ‘te estás equivocando’.

El presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha llamado al edil socialista tres veces al orden. Acto seguido, el concejal ha sido expulsado, no sin antes ser apercibido por el presidente ante su negativa a abandonarlo. "Por favor, que alguien le saque del Pleno. Si hace falta llamar a la Policía, que lo hagan", ha dicho Fanjul. El concejal del PSOE, finalmente, ha abandonado la sesión.

Viondi deja su acta de concejal

Tanto el edil, a través de Twitter, como la portavoz socialista, durante el Pleno, han pedido disculpas por lo sucedido. Pero para el alcalde y el resto de concejales populares esto no era suficiente y han exigido a Maroto su expulsión como concejal socialista. Y que en caso de que él se negara lo expulsara del grupo y quedara como edil no adscrito.

Pasados unos minutos, el propio secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, reveló que le había pedido su acta de concejal. "El PSOE de Madrid es respeto y educación SIEMPRE. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada. Pido disculpas en nombre de mi partido al Sr Almeida por lo sucedido en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Somos responsables del buen ejemplo que debemos dar, por tanto, se le ha pedido que entregue el acta de concejal, y en el partido se tomarán las decisiones correspondientes".

Poco después, el propio Viondi anunció que dejaba el acta.

He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible. — Dani Viondi (@Viondi) September 28, 2023

"He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible".