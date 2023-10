El PP de Ayuso pedirá que el voto sobre su proposición contra la amnistía sea secreto

El pasado jueves el PP de José Luis Martínez Almeida lo llevó al Palacio de Cibeles y este jueves serán los populares de Isabel Díaz Ayuso quienes presenten su proposición contra la amnistía. Con una novedad: pedirán en la Asamblea que la votación sea secreta para que los socialistas voten en "libertad".

"Los socialistas están traicionando sus propios principios y entiendo yo que habrá algún diputado socialista al que le gustaría cierta intimidad en la emisión de su voto para poder expresarse en libertad", expuso este lunes el portavoz del grupo parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Díaz Pache subrayó en que quieren que los socialistas voten de esta forma y no por "las obligaciones que les imponen en contra de sus propios principios desde la dirección federal de su partido". En este sentido, criticó que hayan "obligado" a "todas las direcciones provinciales" a firmar un texto en el que "ni siquiera" se aclara "si están a favor en contra".

📜 Manifiesto de las Secretarias y Secretarios Generales Provinciales e Insulares del #PSOE, Primeras y Primeros Secretarios de las Federaciones de @socialistes_cat y Representantes de las Federaciones Uniprovinciales del PSOE en apoyo a la investidura de @sanchezcastejon 👇.… pic.twitter.com/arxaGoc6PS — PSOE (@PSOE) October 1, 2023

"El señor Lobato todavía no ha despejado las dudas de qué va a hacer, ha hablado de convivencia, pero parece que convivencia siempre es que cedan los mismos, que los independentistas se salgan con la suya y que bajemos los brazos y renunciemos a defender la igualdad ante la ley", añadió.

No obstante, el portavoz del PSOE sí explicó que van a enmendar el texto de los populares. "Creemos que se puede mejorar, completar y tratar de poner encima de la mesa cuál es nuestra visión de la necesidad que tiene nuestro país de avanzar y veremos qué plantea el PP y si existe alguna posibilidad de interlocución con ellos". Según Juan Lobato, su enmienda consiste en "poner sobre la mesa el camino que creemos debe tener la España de las autonomías y el papel que debe tener Madrid".

Mucho más combativa se mostró Mónica García quien, claramente, manifestó que Más Madrid votará en contra. "Ya hemos comentado que el PP no iba a dudar en usar esta Cámara como ariete de confrontación. Nosotros ya hemos dicho que el problema no es amnistía sí o amnistía no, el problema es convivencia sí o convivencia no y claramente el PP apuesta por la falta de convivencia, de diálogo y por volver al año 2017. Nosotros apostamos por mirar al futuro".