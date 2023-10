Ayuso exige a Mónica García un "hueco" en el cohete de Yolanda Díaz "para cuando manden a España al carajo"

Isabel Díaz Ayuso no había pronunciado aún la palabra Cataluña y Juan Lobato la sacó a relucir en la sesión de control al Gobierno. El socialista quería argumentar que la presidenta está más preocupada por confrontar con Pedro Sánchez que en atender los problemas de los madrileños.

"Para usted Cataluña es una cortina de humo", sentenció el portavoz del PSOE. "Quiere hablar de Cataluña y de sanchismo para ocultar el caos de las becas comedor, la falta de plazas de FP, las listas de espera". Y añadió: "Ha ido más veces a Barcelona que a la Cañada Real". Así, "cada vez que vaya a manifestarse a Barcelona yo defenderé en Madrid una buena educación y sueldos altos para los madrileños".

¿Quién ha ido mas veces a Barcelona que a la Cañada Real? ¿Quién se conoce mejor las Ramblas que San Fernando de Henares? ¿Quién lleva 20 años diciendo que se rompe España? ¿Quién no dice nada del millón de personas en listas de espera en Madrid? pic.twitter.com/TqVg3uC1nm — Juan Lobato (@juanlobato_es) October 5, 2023

Lobato prosiguió centrando su intervención en Cataluña. Lo hizo como preámbulo al debate, y posterior votación, que tendrá lugar este mismo jueves en la Asamblea sobre las proposiciones registradas por el PP acerca de la amnistía y la igualdad de los españoles. Los populares pedirán que la votación sea secreta para apelar a la conciencia de los diputados socialistas, pero su portavoz dejó clara la postura desde primera hora de la mañana. "Piensa que España se rompe por Cataluña; lo que yo pienso es que la España que hemos construido se rompe cuando hay un millón de personas en listas de espera. Cuando piensa en Cataluña lo que ve es una oportunidad de conflicto; yo lo que veo es un aliado económico y social de futuro. Se lo diré muy claro: con nosotros no cuenten para el conflicto y la crispación, ahora es tiempo de la política y de la Constitución".

"Quiere decir que vamos tragando con la amnistía"

La presidenta se revolvió. "Lo de que es el ‘tiempo de la política’ quiere decir que vamos tragando con la amnistía y que, por tanto, vamos a ir dando el terreno para que entendamos que la amnistía y lo que van a hacer ustedes es por la convivencia y por el futuro de todos, que los golpistas vuelvan a delinquir, que vuelvan a atentar contra España, contra su unidad, contra la separación de poderes, contra el Estado de derecho".

Ayuso volvió a dejar claro que sobre esta cuestión no dejará de pronunciarse. "Si hay algo que a mí me importa es que a Madrid y a Cataluña les vaya bien. Por eso he ido muchas veces a Cataluña y, por eso, he sido recibida por empresarios, por la sociedad civil, por los comerciantes, hartos del nacionalismo que ustedes están defendiendo y de esos golpistas que nos dicen a la cara ‘volveremos a hacerlo’". La jefa del Ejecutivo regional recordó, además, que son los que se "están lucrando con el trabajo de los curritos madrileños, que van a tener que pagar una factura inasumible. Eso es lo que pretenden que paguemos en Madrid y eso es lo que no pienso hacer".

Isabel Díaz Ayuso tampoco quiso pasar por alto el episodio vivido la pasada semana en el Ayuntamiento de la capital, cuando el concejal socialista Daniel Viondi se acercó hasta el escaño de José Luis Martínez Almeida para propinarle tres cachetes en la cara. "Me habla de la convivencia, de los numeritos y de los conflictos: numerito es que los españoles hablemos con pinganillos, numerito es paralizar un AVE y numerito, y una falta de respeto, es tocarle la cara al alcalde de Madrid". Y preguntó: "¿A qué hora se manifiesta el PSOE en Madrid para negarle el dinero que nos van a robar los independentistas catalanes para ponerles el sillón en La Moncloa a todos ustedes?".

El portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache, remató después de la argumentación. "Dicen que traemos debates a esta Asamblea que no son de interés de los madrileños, o que no les afectan. ¿No les afectaría aceptar el disparate de Puigdemont de que el conjunto de España debe 450.000 millones a Cataluña? Equivale a lo que cuesta la sanidad pública madrileña durante 50 años".

"Les exijo hueco en el cohete"

Pero como viene siendo habitual los decibelios subieron con la intervención de Mónica García. La portavoz de Más Madrid afirmó literalmente que el PP "perdió las elecciones del 23 de julio", opinó que es "hilarante" ver a Ayuso, convertida "en una especie de Juana de Arco neoliberal, hablando de igualdad en la Comunidad más desigual de toda España" y señaló que pertenece "con orgullo a una tradición política que se dejó la vida para traer la democracia y la igualdad de derechos" mientras "los suyos aplaudían 40 años de franquismo" y "votaban en contra de la Constitución".

La izquierda amarga la vida a la gente que cada día sale a trabajar honradamente y paga sus impuestos. pic.twitter.com/9WvrvNNhbf — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 5, 2023

Exijo saber de dónde y cuándo sale el cohete para ricos. Que me lo he ganado. pic.twitter.com/YAjT8Agjrx — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 5, 2023

"¿Sabe lo más indignante de todo?", le inquirió irónica Ayuso. "Que se guarden el secreto del cohete para los ricos. Les exijo que me digan desde dónde sale el cohete y dónde está el búnker en Nueva Zelanda porque yo me lo he estado trabajando todos estos años y aquí el único que ha salido disparado es Puigdemont, pero en un maletero. Les exijo un hueco para cuando manden a España al carajo".