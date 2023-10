El PSOE en Madrid aplaude en pie su "no como una casa" a la iniciativa de Ayuso contra la amnistía

El PP registró dos proposiciones en la Asamblea: una centrada en la amnistía a los implicados en el golpe, que pretende conceder Pedro Sánchez al fugado Carles Puigdemont para lograr su investidura, y otra, en la igualdad de los españoles.

Los populares decidieron esta semana que la votación sobre la primera fuera secreta para tratar de apelar así a la conciencia de los socialistas madrileños y que estos votaran en libertad. "Ridículo", apuntó el partido desde las redes sociales cuando Libertad Digital se hizo eco de la noticia. Y lo que este jueves se vivió en el Parlamento autonómico por parte del PSOE fue un cierre de filas total y sin fisuras en torno a Pedro Sánchez.

"Nuestro voto va a ser un no como una casa. Lamentamos no poder depositar una cartulina abierta con un no muy digno", señaló su portavoz adjunta María de los Llanos Castellanos, encargada de defender la postura del grupo Socialista.

"Sabíamos que su única obsesión – en referencia a Isabel Díaz Ayuso- era la pedrología, la ciencia inventada por ella para analizar el pensamiento de Pedro Sánchez, pero ahora asistimos a la pedrología ficción, que es hablar de lo que no existe en el ámbito nacional". Para la socialista, la del PP es la "última maniobra desesperada para no asumir que no van a gobernar España porque España no quiere que le gobierne" la derecha.

Castellanos arremetió duramente contra los populares por que Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, se opusiera a la Constitución en 1977, antes de su aprobación definitiva. "Cuando en la ponencia política se discutió el título octavo, el señor Fraga Iribarne votó en contra porque dijo que iba a destruir el Estado". Y "España no se rompe, España convive, a veces se tensiona y pelea, pero avanza y no gracias a ustedes", afirmó.

La socialista sentenció también que el PSOE "es el único grupo parlamentario que puede decir con orgullo que escribió con su puño y letra las páginas de la Constitución, el PP no, que votó en contra. Nosotros podemos decir que somos el único grupo parlamentario que lee el diario de sesiones del Congreso y se puede sentir orgulloso".

"Un error histórico"

Previamente el secretario general del PP y diputado regional, Alfonso Serrano, había expuesto la "barbaridad" que supone "asumir que en Cataluña hay un conflicto estrictamente político y que para resolverlo hay que saltarse la Constitución y el Estado de derecho". Tal y como señaló Serrano, "que lo pretenda Sánchez es previsible", pero "que lo acepte el socialismo madrileño es un error histórico que ni las buenas formas de Lobato podrán superar".

"Si a Sánchez le faltaran los votos de un violador mitigarían su condena sí o sí, y si fuera el voto de un ladrón reducirían el delito de malversación. Ah, eso ya lo hicieron", añadió. "También podría decir que hay un conflicto sentimental que no sabemos cómo resolver, el de hombres que creen tener el derecho a practicar sexo sin consentimiento. ¿Por qué no acabar con esta crisis afectiva amnistiando a violadores y pederastas? No hace falta ni que se arrepientan. ¡Confiemos en que no volverán a hacerlo! Estarán de acuerdo conmigo que lo que estoy diciendo es una barbaridad ¿no?".

El diputado popular encargado de defender la proposición resaltó que lo novedoso en el momento actual, "lo que nunca ha ocurrido hasta ahora, es que un gobierno en España aceptara un chantaje a un país entero que suponga de facto cuestionar nuestro Estado de derecho, la separación de poderes y la propia esencia de nuestra democracia". No lo aceptó el Gobierno de José María Aznar cuando el precio del chantaje era una vida humana, dijo en referencia a Miguel Ángel Blanco. En cambio, ahora los socialistas están dispuestos a hacerlo a cambio de unos votos para mantenerse en el poder, señaló.

Si a Sánchez le faltaran los votos de un violador mitigarían su condena sí o sí y si fuera el voto de un ladrón reducirían el delito de malversación. Ah, eso ya lo hicieron. ⁦@SerranoAlfonso⁩ #PlenoAsamblea pic.twitter.com/mbGaxHLs8U — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 5, 2023

"La opción no puede ser un gobierno del PSOE rehén de quienes siguen sin pedir perdón por matar a sus compañeros y de un prófugo golpista que ha sido calificado por ustedes de derecha extrema y xenófoba, aunque ahora quieran meterlo en el bloque progresista. La cuestión es si el socialismo madrileño quiere pagarlo". Así, apelando a su portavoz dijo: "Señor (Juan) Lobato, debería ser usted quien subiera aquí y dijera que los socialistas madrileños, como siempre han hecho, están con la igualdad de todos los españoles; que son coherentes, con su historia y con sus principios".

Serrano quiso también desmentir el discurso del PSOE y la izquierda en general que asegura que son sus políticas las que han llevado la concordia y reconciliación a Cataluña. Y lo hizo recordando los sucesos ocurridos hace tan solo dos días en la Universidad Autónoma de Cataluña, cuando los miembros de S´ha Acabat fueron acorralados e insultados por radicales independentistas. "Pim, pam, pum, que no quede ni uno". "Y nos hablan de convivencia cuando quieren condicionar el Gobierno de España los que les dicen a los jóvenes catalanes ‘pim, pam, pum, que no quede ni uno’.

PIM PAM PUM que no quede ni uno. Los radicales independentistas 👆 ⁦@SerranoAlfonso⁩ #PlenoAsamblea pic.twitter.com/qcUUpKt9VN — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 5, 2023

Por parte de Más Madrid defendió su no a la proposición el diputado Emilio Delgado. "Tienen que dejar de darnos la turra y la tabarra con lo de que España se rompe que ya se decía cuando la gente iba a hacer footing en chándal"

La proposición del PP, que sólo contará con los votos favorables de Vox, dice textualmente:

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a: 1. Rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, preservando así el principio de igualdad entre españoles. 2. Considerar que el Estado de derecho es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. 3. Impulsar acuerdos de Estado entre los dos partidos mayoritarios que eviten que la sociedad española, y por ende la madrileña, se vea sometida a las exigencias de los independentistas o abocada a una repetición electoral.

La segunda iniciativa presentada por los populares, y que también contará únicamente con los votos favorables de la formación liderada por Rocío Monasterio, señala lo siguiente:

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a: 1. Reconocer que España es una Nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley. 2. Rechazar cualquier proyecto que trate de romper la igualdad ante la ley. 3. Impulsar un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos. 4. Proponer un modelo de financiación Autonómica que garantice la igualdad ante la ley y de oportunidades de todos los españoles. 5. Garantizar un marco de financiación de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad, y cuestiones conexas.

"No votar a favor de esta proposición no es votar en contra del PP, ni de los madrileños en general, sino votar en contra del PSOE, de ustedes mismos y de principios que antes compartíamos", les dijo el portavoz de los populares, encargado de defender esta otra proposición.

"El PSOE nos propone que aceptemos añadir que ‘la Comunidad de Madrid evitará generar conflictos por cuestiones fiscales, económicas, sociales ni territoriales’", señaló Carlos Díaz Pache. "¡Ojo! Nos piden que cuando venga el abusón en el recreo, le demos el bocadillo sin rechistar. ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Que nos han elegido para rendirnos? ¡De ninguna manera!".