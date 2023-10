La alcaldesa de Getafe: de "apaga la tele y enciende tu clítoris" a cancelar a Alfonso Pérez en el Coliseum

Sara Hernández, alcaldesa socialista de Getafe, vuelve a ser actualidad por su sectarismo ideológico. La decisión de quitar el nombre del exfubolista Alfonso Pérez del estadio del Getafe CF por dar su opinión sobre el sueldo de los futbolistas, hombres y mujeres, es un ejemplo de la "policía del pensamiento" que impone la izquierda, cada vez con más éxito.

En un comunicado conjunto del Ayuntamiento de Getafe y del Getafe CF se decide quitar el nombre de Alfonso Pérez al estadio por señalar en una entrevista en El Mundo "la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad, y minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego".

En realidad, el comunicado va mucho más allá de lo que realmente dijo Alfonso Pérez en esa entrevista, puesto que de la respuesta dada a El Mundo no se deduce que el exjugador no esté de acuerdo con otros valores del deporte ni, por supuesto, que estuviese "minimizando los logros sociales" de las actuales campeonas del mundo. Pero es que, además, una de las reivindicaciones del fútbol femenino es la salarial, y no se critica a las mujeres de la selección por ello ni porque trasladen "la idea del fútbol como mero negocio económico", como dice el comunicado del Ayuntamiento.

La pregunta y la respuesta literal de Alfonso Pérez en El Mundo fue la siguiente:

Pregunta: Tú, que sientes tanto la selección, ¿cómo estás viendo todo lo sucedido con la femenina?

Respuesta: Pues tengo una opinión bastante discrepante respecto a la mayoría con todo lo que está ocurriendo. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas. Pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenino y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre.