Ayuso moviliza a su Gobierno en bloque y al PP de Madrid para la manifestación del 8-0 en Barcelona

Isabel Díaz Ayuso se ha volcado con la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para este domingo en Barcelona. Lleva semanas animando a acudir a la misma y eso que la presidenta madrileña no es proclive a acudir a este tipo de eventos dado el papel institucional que ostenta.

Pero esta vez "es distinto", explicó hace días en un desayuno ofrecido por El Mundo. Y lo es porque "afecta a todos los españoles, afecta a nuestro futuro como nación, a nuestro Estado de derecho", afirmó. En este mismo sentido se pronunció en un vídeo grabado y publicado este jueves. "Por la verdad, por la unidad de España, por la ley y el Estado de derecho. Por la liberad en Cataluña y España entera este domingo 8 de octubre estaremos en Barcelona: en casa", afirmó.

No acudirá sola. Su Gobierno en bloque asistirá a la marcha. Fuentes del Ejecutivo regional detallan que acudirán prácticamente todos los consejeros. Así, Ayuso estará acompañada por Miguel Ángel García (Presidencia, Justicia y Administración Local); Jorge Rodrigo (Vivienda, Transportes e Infraestructuras); Rocío Albert (Economía, Hacienda y Empleo); Fátima Matute (Sanidad); Miguel López-Valverde (Digitalización); Emilio Viciana (Educación, Ciencia y Universidades); Ana Dávila (Familia, Juventud y Asuntos Sociales); y Mariano de Paco (Cultura, Turismo y Deporte). El único ausente será Carlos Novillo (Medio Ambiente, Agricultura e Interior), que se quedará en Madrid de guardia, apuntan las mismas fuentes.

Pero Ayuso no sólo estará acompañada por su Consejo de Gobierno, también por la plana mayor del PP de Madrid. Fuentes del partido que ella dirige informan que estarán presentes casi todos los miembros de la dirección: Alfonso Serrano (secretario general); Ana Millán (vicesecretaria de Organización y Electoral); José Antonio Sánchez (vicesecretario de Territorial); Inmaculada Sanz (vicesecretaria de Sectorial); Carlos Díaz-Pache (portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea); Francisco Galeote (presidente del Comité Jurídico); Nikolay Yordanov (presidente del Comité Afiliaciones); Victoria Barderas (defensora del Afiliado); José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid); e Ignacio Dancausa (presidente de NNGG Madrid).

La movilización en las filas populares es tal que el propio Serrano, número dos de Ayuso y hombre de su máxima confianza, ha puesto el partido a disposición de todo madrileño que quiera asistir. En una entrevista concedida a Okdiario, el secretario general del PP de Madrid ha invitado a cualquier madrileño que quiera ir hasta la Ciudad Condal a ponerse "en contacto con la sede más cercana que tenga del PP de Madrid. Siempre hay hueco para quien quiera acompañarnos y apoyar a nuestros compatriotas de Cataluña que quieren una España constitucional".

Todo aquel madrileño que quiera asistir a la manifestación del domingo en Cataluña contra la amnistía que se acerque a la sede del ⁦@ppopular⁩ más cercana. ⁦@SerranoAlfonso⁩ en ⁦@okdiario⁩ pic.twitter.com/WLlo3H52GQ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 6, 2023

Para la presidenta madrileña, la de Sociedad Civil Catalana es "una convocatoria impecable" a la que decidió sumarse "desde el primer momento, no sé si como presidenta de Tabarnia en Madrid - muy orgullosa de ello - o porque es algo que he hecho desde que soy presidenta de la Comunidad: he demostrado mi firme admiración y amor por España y por Cataluña".

También estará presente el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como otros de sus presidentes autonómicos, como Juanma Moreno o Jorge Azcón. La marcha, con el eslogan No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación, arrancará a las 12:00 horas desde la confluencia del paseo de Gracia con la calle Provenza. Los organizadores tienen previsto instalar un escenario en la confluencia entre Gran Vía y el paseo de Gracia donde tendrán lugar las principales intervenciones de la presidenta y el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata y Alex Ramos y del exalcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, y la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixes.