Almeida y la embajadora de Israel, juntos en Cibeles: "Es un Estado que tiene todo el derecho y el deber de defenderse"

El alcalde de la capital mantuvo este lunes un encuentro con la embajadora de Israel en España, tan sólo 48 horas después del brutal ataque terrorista perpetrado por Hamás y la Yihad Islámica en suelo israelí.

Los gobiernos del PP de Madrid, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, se están volcado con el país de Oriente Medio. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ordenado encender desde el domingo la fachada de la Real Casa de Correos, sede de su Gobierno, con los colores de la bandera de Israel. También lo hará José Luis Martínez Almeida con la fachada del Palacio y la fuente de Cibeles. Asimismo, se iluminará la Asamblea y habrá distintos minutos de silencio.

El regidor capitalino y Rodica Radian-Gordon salieron ante los medios al filo de las 19.00 horas. Antes de comenzar su intervención ante la prensa ambos guardaron silencio "para mostrar la solidaridad, el apoyo, el cariño de toda la ciudad de Madrid hacia el pueblo de Israel en los dificilísimos momentos que está viviendo", dijo el alcalde.

"Israel tiene todo el derecho y el deber de defenderse"

Almeida quiso mandar un mensaje contundente y que llevaba implícita una censura por la reacción de la izquierda – incluido la mitad del Gobierno de España, aquella que representa a Podemos y Sumar- sobre estos graves hechos. "Es una agresión brutal de carácter terrorista pero de escala militar", subrayó. Es un "ataque brutal", una "agresión injustificada". Por lo que trasladó un "mensaje inequívoco, sin fisuras y sin ambivalencias: Madrid está con Israel, con el sufrimiento del pueblo de Israel pero también con la lucha del Estado de Israel tanto para garantizar y restablecer su integridad territorial como para afrontar la lucha por la paz y por la libertad".

"No caben ambivalencias, no caben comprensiones, no caben dobles sentidos de las palabras. Lo único que cabe es que aquí ha habido una agresión, que aquí ha habido víctimas, que aquí hay culpables, que hay que adoptar todas las medidas tendentes al restablecimiento de la situación anterior y a garantizar la paz y la libertad que corresponde a todos los ciudadanos de Israel. No cabe atisbo alguno de tolerancia y comprensión hacia los terroristas que con tácticas militares han desencadenado una guerra brutal en la que el Estado de Israel tiene todo el derecho y el deber de defenderse", subrayó Almeida. "Tiene el derecho de vivir en paz y en libertad como el Estado de derecho y la democracia que es desde su fundación en el año 1948. Estamos seguros, embajadora, de que al final de esta guerra volverá a triunfar el Estado de Israel".

"Hemos sido atacados de un modo brutal, salvaje"

La embajadora agradeció sus palabras. "Es muy importante recibir este apoyo y este mensaje de la ciudad de Madrid, de España y de la UE en general. Muy agradecidos y conmovidos por el gesto de generosidad de Madrid. Apreciamos muchísimo la amistad, el apoyo y el gesto excepcional que hoy hace la ciudad para mostrar su solidaridad con Israel encendiendo algunos de los edificios y puntos más emblemáticos de esta bella ciudad".

Radian-Gordon confesó que están "viviendo días muy difíciles". Y es que "desde hace dos días hemos sido atacados de un modo brutal, salvaje, que nunca hemos vivido en Israel". Y recordó que en tan sólo un día ha habido "más de 700 asesinados, más de 2.500 heridos, parte de ellos heridos graves, y no sabeos exactamente cuántos secuestrados. Y los secuestrados son gente simple, niños, bebés, adolescentes, madres, abuelos… Familias que han sido secuestradas, cosas que nunca hemos visto antes". Ante semejante barbarie, explicó, "el pueblo de Israel está muy unido y muy determinado de no dejar que pase esta atrocidad sin una respuesta a la altura del ataque".

La embajadora instó a distinguir "entre la gente de Palestina y estos terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica". "Hemos visto cosas que antes conocimos solo con Estado Islámico y no creo que esta gente represente para nada el pueblo palestino". Así las cosas, espera que las manifestaciones con banderas palestinas convocadas en distintas ciudades de España "no signifiquen marchas en favor de estas atrocidades que hemos vivido hace dos días".

Radian-Gordon concluyó señalando: "No sé cuánto va a tardar esta guerra, porque estamos en guerra, pero el objetivo es primero que regresen todos los secuestrados en buena salud", que ya eso por sí solo "es un reto", y el segundo de los objetivos es que la "infraestructura terrorista deje de existir".