Ayuso apela al Gobierno de Sánchez a condenar el terrorismo de Hamás: "Debería no dejarnos en bochorno"

El PP de Madrid ha emprendido una ofensiva contra el discurso equidistante de la izquierda acerca de Hamás e Israel. Ya este lunes el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz Pache, confrontó con una Mónica García que responsabilizó al país de Oriente Medio de la matanza perpetrada por los terroristas.

Después, el alcalde de la capital recibió en el Palacio de Cibeles a la embajadora de España en Israel. "Quiero trasladar un mensaje inequívoco, sin fisuras y sin ambivalencias: Madrid está con Israel, con el sufrimiento del pueblo de Israel pero también con la lucha del Estado de Israel tanto para garantizar y restablecer su integridad territorial como para afrontar la lucha por la paz y por la libertad", afirmó José Luis Martínez Almeida.

Unas horas después de este encuentro con Rodica Radian-Gordon - ya este martes- se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Madrid al que Más Madrid ha decidido no sumarse. "Con este minuto de silencio hemos querido apoyar al pueblo de Israel y a las víctimas de la agresión terrorista perpetrada por Hamás. Tras este ataque no cabe ningún tipo de pero y no nos podemos acostumbrar a que desde parte de la izquierda se pongan paños calientes ante esta situación", señaló a los medios el regidor, que denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya firmado el comunicado rubricado por EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia en apoyo a Israel. "Eso sólo puede obedecer a que o bien el Gobierno de España no pinta nada, a pesar de ostentar la presidencia de la UE, o a que no ha querido hacerlo".

Junto al alcalde, su gobierno municipal, Reyes Maroto (PSOE) y Javier Ortega Smith (Vox) estuvo también el secretario general del PP de Madrid. "El PSOE tiene que elegir si está con quien defiende Estados democráticos o con quienes tratan de justificar y marcar equidistancia", indicó Alfonso Serrano. "Solicitamos el máximo apoyo a un Estado de derecho como es Israel, mostramos la solidaridad con el pueblo judío, y agradecemos que la Federación Madrileña de Municipios (FMM) en el día de hoy se haya sumado a esa petición del PP de Madrid para guardar un minuto de silencio frente a los Ayuntamientos de la región", apuntó también el dirigente popular.

Más Madrid, por su parte, denunció la actitud de la FMM por plantear, dice, que haya "víctimas de primera y de segunda". Es por este motivo, explican, que han decidido no participar en los minutos de silencio convocados en todos los municipios madrileños.

Más Madrid quiere un minuto de silencio por todas las víctimas civiles inocentes en Israel y Palestina. El minuto organizado por la Federación de Municipios de Madrid plantea que hay víctimas de primera y de segunda. No participaremos. pic.twitter.com/hlv2AEAljI — Más Madrid (@MasMadrid__) October 10, 2023

Ayuso: "El Gobierno no debería dejarnos en bochorno"

En paralelo, la presidenta de la Comunidad y del partido en la región, fue preguntada por esta cuestión mientras participaba en un acto público. A Isabel Díaz Ayuso no le sorprende que "aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que están con los de la kale borroca, que han secuestrado y han matado en su historia, que promueven los escraches, que han quemado las calles de Cataluña" no condenen el terrorismo de Hamás, dijo en relación a declaraciones como las efectuadas, por ejemplo, por Arnaldo Otegi estos días. "Pero es terrorismo, es yihadismo", añadió.

No se puede ser equidistante entre Israel y Hamás. A un lado está el terrorismo y al otro, una democracia liberal. España debe estar a la altura. pic.twitter.com/6GuheWdepH — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2023

Lo que la presidenta madrileña ya entiende menos son las posturas mantenidas por algunos dirigentes políticos estos días o el silencio de otros muchos. "Sinceramente no logro entender cómo en esta ocasión no son capaces de ponerse ni un solo momento del lado de esas familias y condenar los ataques terroristas que han sufrido tantos civiles, gente inocente en estos días".

"No me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes, rotos; esas mujeres violadas, ensangrentadas que han expuesto y que han exhibido como trofeos durante estos días. Yo no sé dónde están esas feministas para ponerse de parte de ellas o para, por lo menos, recordar que eso no se puede tolerar. Creo que se pierde una gran oportunidad de, simplemente, condenarlo y luego ya hablamos de otras cosas", añadió. Pero si no se hace, "no estaremos a la altura de las grandes democracias liberales que sí lo están haciendo estos días". Así, añadió: "El Gobierno de España debería hacer lo mismo y no dejarnos en bochorno".

España no está ni se la espera mientras no haya un cambio de gobierno. https://t.co/kxhUUgeGhq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2023

Ayuso concluyó lanzando una pregunta: "¿Y por qué había, además, chicas jóvenes en una fiesta a primera hora de la mañana? Pues básicamente, porque la mujer en Israel es libre, cosa que no ocurre al otro lado del muro por culpa del yihadismo".

La presidenta madrileña asistirá esta noche al solemne acto en memoria de las víctimas israelíes organizado por la Comunidad Judía de Madrid, Maccabi España, Comunidad Bet El y la Comunidad Judía Reformista Or Hadash que tendrá lugar en la sinagoga Beth Yaacov de la capital.