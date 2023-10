La izquierda se une para arremeter contra Ayuso por Israel y Más Madrid fuerza un minuto de silencio por Gaza

Había en principio unanimidad: todos los grupos parlamentarios habían acordado un minuto de silencio por las víctimas de los ataques terroristas efectuados por la organización terrorista Hamás en Israel al inicio del Pleno. Así, después de que Más Madrid se descolgara el pasado martes y decidiera no sumarse a ninguno de los organizados por la Federación de Municipios de Madrid, este viernes Mónica García y los suyos sí lo hicieron y todos los diputados de la Asamblea guardaron un respetuoso silencio.

No obstante, la jefa de la oposición en la Cámara madrileña no estaba dispuesta a que su propuesta no saliera adelante, esta es: que el minuto de silencio fuera también por las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza. Por lo que forzó un minuto de silencio durante su turno de pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la sesión de control al Gobierno.

"Quería mandar nuestra más firme repulsa por todas y cada una de las víctimas civiles causadas por los terribles asesinatos de Hamás y del Ejército israelí. Señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí" y que "para ustedes el derecho a la defensa de un país se basa en bombardear colegios, escuelas y hospitales" y que "para ustedes la ley internacional es la del ojo por ojo", espetó García antes de pasar a su minuto de silencio.

Guardamos un minuto de silencio por todos los civiles asesinados por Hamás y el ejército israelí. Frente a una derecha hipócrita que prioriza víctimas, para nosotros todas las vidas valen lo mismo. pic.twitter.com/rZKREw4LUL — Más Madrid (@MasMadrid__) October 13, 2023

El presidente del Parlamento autonómico, Enrique Ossorio, se lo reprochó: "Señoría, los minutos de silencio se acuerdan por unanimidad de los portavoces. Por tanto, ahora, lamentándolo, no puede haber ningún minuto de silencio: está corriendo su tiempo de la pregunta". Y así fue: la portavoz de Más Madrid utilizó su turno para llevarlo a cabo.

Pero esta vez Mónica García no estuvo sola en sus ataques al PP y a la presidenta madrileña. En esta ocasión se sumó el portavoz parlamentario del PSOE que, si bien hasta ahora había decidido mantener una postura moderada, este jueves arremetió duramente contra ella.

La ofensiva de Juan Lobato se producía dos días después de que Patxi López acusara con crudeza a la jefa del Ejecutivo madrileño de indecencia por esparcir, según él, un bulo sobre la matanza en el kibutz de Kbar Aza con el objetivo de dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Esta semana ya hemos visto que se ha dedicado a tapar esa falta de gestión que hay en Madrid utilizando el atentado de Hamás. Yo no soy de palabras gruesas pero utilizar Israel y Gaza - un tema tan grave, tan complejo durante décadas-, utilizar la muerte y el sufrimiento de miles de personas para hacer política nacional, para enfrentar también a los españoles con esto, a mí me parece mezquino y me parece indigno", recriminó Lobato. "Igual que me lo parece no condenar y ponerse de perfil ante atentados terroristas como el que hemos visto", añadió.

El socialista concluyó señalando que "hay altas responsabilidades, como ser presidenta de la Comunidad de Madrid, como ser portavoces de grupos parlamentarios que nos exigen mucho más, que nos exigen, en momentos como estos, estar a la altura".

Me parece repugnante como partidos políticos a mi derecha e izquierda utilizan la muerte y el sufrimiento para hacer política nacional y enfrentar a los españoles. Es mezquino e indigno. Yo me niego a formar parte de esto. pic.twitter.com/30dnKU60Rk — Juan Lobato (@juanlobato_es) October 13, 2023

Ayuso pide al Gobierno "cortar el grifo" a Hamás

Los ánimos no acompañaron este jueves al PP, tampoco a su presidenta. Y es que tan sólo unas horas antes había fallecido su compañero, el diputado popular y exalcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, en un accidente de tráfico. Así, Isabel Díaz Ayuso reprochó a Lobato, con el semblante serio y con menos brío de lo habitual, sus "graves acusaciones" y, aunque no quiso entrar de lleno a valorarlas, le advirtió de que "no se las va a tolerar". "Lo que ha sucedido en Israel ha sido de una extrema gravedad. Ya hemos visto estas imágenes, no se las creían… Ya están ahí las imágenes de estos bebés decapitados, incinerados, de madres embarazadas a las que les han abierto el vientre y han apuñalado al feto que llevaban dentro, propio no de animales, de bestias", dijo en referencia a la polémica suscitada por la izquierda en torno a si había habido bebés decapitados en la matanza de Kbar Aza. "Es algo que yo condeno".

Es por eso que la presidenta cree que "España tiene que estar a la altura de las grandes democracias y cortar el grifo sin contemplaciones" a todo lo que "tenga que ver con un grupo terrorista que es capaz de hacer esas cosas". "Y eso es lo único que yo pido al Gobierno de mi país, que esté a la altura de las grandes democracias occidentales y que sin titubeos condone lo mismo, también cortar el grifo económico a esa gente".

Ya en contestación a Mónica García, Ayuso denunció que lo pasa "es que nunca dejan de ponerse del lado de los más violentos, de aquellos que han reventado cajeros, que han apaleado policías, de aquellos que se han manifestado con grupos terroristas en la Puerta del Congreso de los Diputados, con los CDR, la kale borroka, con ‘rodea el Congreso’…". Por lo que, dijo, "no" se esperaba "otra respuesta por su parte con lo que está ocurriendo en Israel".

"La vida es lo más preciado que tiene el hombre, la vida sea de quien sea. Y eso es algo que yo voy a defender, pero lo que está sucediendo tiene el nombre del terrorismo detrás: no lo ampare, por favor", concluyó.

En la misma línea que la presidenta, se manifestó el portavoz parlamentario de los populares. "Para ustedes parece que todo es terrorismo menos el terrorismo en masa, todo es machismo menos las violaciones y los asesinatos sistemáticos de mujeres y todos los delitos son delitos de odio salvo el más profundo antisemitismo, es una vergüenza", replicó Carlos Díaz-Pache a las dos bancadas de la izquierda.

"Señor Lobato, señora García: sus intervenciones sobre Israel son cada vez más insoportables. Las posiciones de algunos de sus partidos son vergonzosas", zanjó.