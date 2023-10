Bronca monumental en la Asamblea: Más Madrid acusa al PP de Ayuso de estar "en el bando del genocidio"

Mónica García traspasó sus propios límites en la sesión de control de este jueves en la Asamblea. La portavoz de Más Madrid suele combinar en sus intervenciones distintos temas con los que atacar ferozmente a la presidenta madrileña, pero en esta ocasión mezcló varios asuntos, dos de ellos especialmente sensibles en tanto en cuanto hay víctimas mortales y familias sufriendo: las residencias de ancianos y la respuesta de Israel en Gaza tras los atentados de Hamás.

La jefa de la oposición en Madrid volvió a traer al Parlamento autonómico la gestión de los geriátricos durante la pandemia después de que haya trascendido que un juzgado está investigando los hechos tras la denuncia por una persona fallecida en marzo de 2020 en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores. Según informaron desde la Puerta del Sol, la Comunidad de Madrid no había recibido ninguna petición de documentación, lo que les hacía pensar que la juez había comenzado a practicar las diligencias de investigación con el fin de archivar el caso.

La "responsable" de los "protocolos de la vergüenza ha sido usted", dijo una vez más García dirigiéndose a Isabel Díaz Ayuso. "Pero lo más grave de todo ha sido que mientras usted iba de cóctel en cóctel [durante el viaje de la presidenta a Nueva York] al resto del mundo se nos helaba la sangre por un genocidio programado y anunciado en streaming para el que usted no ha tenido siquiera una palabra de rechazo o de condena; usted callada y de gira por América", le acusó.

"No espero que hoy tenga la humanidad y los principios básicos para ponerse de lado de los derechos humanos pero por lo menos sí le pido hoy que ejerza de presidenta de la Comunidad de Madrid y que nos hable de su gestión en las residencias de mayores", zanjó.

A pesar de la dureza de su intervención la jefa del Ejecutivo regional no se inmutó en su primera respuesta: "Nosotros destinamos más recursos que nunca y también más presupuesto, tanto en personal como en alimentación. Veo que sigue a la desesperada rezando por que algún juzgado pueda hacer por usted lo que es incapaz, que es frenarme políticamente".

Así, Mónica García decidió continuar exprimiendo algunos de los testimonios de familiares de esos mayores en su turno de réplica. "Murieron agarrados a los barrotes sin poder respirar, ¿de verdad señora Ayuso a usted no le conmueve lo más mínimo ninguno de estos testimonios?, ¿no tiene una mínima compasión, ni una mínima empatía ni una mínima humanidad?", le preguntó. "¿Cómo cree que se sienten los familiares de estas víctimas al verla a usted con esta frialdad, con esa indiferencia?".

La portavoz de Más Madrid pidió a la presidenta que no le hable de "retorcer el dolor" porque "retorcer el dolor es mantener esos contratos y ese modelo low cost" en las residencias y espetó: "Usted les consideraba prescindibles entonces y les considera prescindibles ahora por eso no se atreve a dar la cara pero tarde o temprano ustedes tendrán que dar la cara ante los tribunales".

Isabel Díaz Ayuso, calmada pero profundamente dolida, replicó a la jefa de la oposición. "Veo que sigue en su afán por retorcer el dolor de las familias, como dijo uno de los tantos delegados del Gobierno que mandó Sánchez contra mi Gobierno", dijo en referencia a las palabras pronunciadas por José Manuel Franco. "Han regado de querellas todos los juzgados y todas han quedado archivadas por los mismos motivos, no sólo en Madrid sino en España entera", recordó la presidenta que pasó a mencionar todo lo hecho por su Ejecutivo para combatir la pandemia.

"¿Sabe lo peor de todo que hace la izquierda maniquea? No sabe siquiera la cifra de muertos que ha habido en España, qué más le da: 80.000, 150.000…. Pero sí sabe exactamente lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, mezclando a la gente que moría con covid con la gente que moría de covid; gente de 90 y 100 años que estaba en los últimos años de su vida con pluripatologías".

La presidenta recordó que también fallecieron personas en los hospitales, "¿y?, ¿esos no importan?, ¿no tienen respeto por la gente que murió en los hospitales y que ha muerto en el resto del país?", preguntó Ayuso. "No tienen vergüenza cuando tratan así este tema". Y señaló que fueron los "geriatras" y "especialistas" de cada centro quienes elegían "quién podía o no ir a un hospital". "Diez sociedades científicas han avalado lo que se hizo en las residencias en la Comunidad de Madrid" y recordó las cifras de fallecidos en estos centros de otras comunidades autónomas, algunas de ellas muy superiores a las que arrojó la región. "No tienen respeto por la verdad del covid, tendría que darle vergüenza cómo retuerce el asunto", añadió muy molesta.

La bronca en la Asamblea

Ayuso no dejó pasar el segundo tema espinoso que planteó Mónica García, aunque no tuviera que ver con la preguntada registrada. "Me pongo a favor de las democracias liberales del mundo. He estado yo personalmente en kibutz viendo cómo los palestinos son contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamás, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario".

Así, la presidenta animó a Mónica García a dejar de ser "la única que no acude a los actos en homenaje al Holocausto" que se celebran cada año en la Asamblea "porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa Palestina sino que es profundamente antisemita". En este punto, el ambiente tenso que se respiraba en la Cámara pasó a estar caldeado. "Le animo a ir a la Franja de Gaza, váyase con su compañera Antonelli un mes. Es más, no le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel: váyase quince días y vea cómo es la vida real en manos de Hamás. Póngase usted también de parte de las democracias liberales", le exhortó.

Más Madrid debería ir 15 días a comprobar en persona cómo es la vida en manos de Hamás. pic.twitter.com/O93HCsCllM — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 19, 2023

A partir de este momento el ambiente ya enrarecido acabó explotando en bronca. El portavoz adjunto de Más Madrid, Javier Padilla, pidió la palabra al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. Lo hizo por alusiones, dijo, porque Ayuso había tachado a su grupo de antisemita. Ossorio se lo concedió y en una encendida intervención acabó acusando al grupo parlamentario del PP de "estar en el bando del genocidio".

"No vamos a permitir que nadie, y muy especialmente la presidenta, ponga en duda el honor de nuestro grupo parlamentario; grupo parlamentario que, desde el primer momento, ha condenado todas las víctimas que están ocurriendo tanto por culpa de Hamás como por culpa del Ejército israelí", comenzó señalando mientras Mónica García y otros diputados se molestaban por los gestos que realizaban en ese momento algunos diputados populares. "Sinvergüenzas", se podía leer en los labios de García mientras Padilla continuaba con su intervención.

¿Alguien que sepa exactamente qué dice Mónica García? No se entiende bien. pic.twitter.com/Ewc1vceSrU — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) October 19, 2023

"Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos en suelo palestino y en suelo israelí, hay diputados de ahí que ponen corazoncitos, hacen risas y, desde luego, no tienen ni una condena ante el gran charco de sangre en el que están convirtiendo Palestina". Padilla concluyó señalando que "el honor de nuestro grupo parlamentario no se va a poner en duda en ningún momento: ¡nosotros estamos de lado del único bando en que podemos estar, que es el de los derechos humanos, ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio!. ¡Si hay un partido de la guerra son ustedes!".

Es absolutamente inadmisible lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid. Gracias @javierpadillab por proteger el honor de nuestro Grupo Parlamentario. https://t.co/le3Z02apl3 — Más Madrid Ciudad (@MasMadridCiudad) October 19, 2023

Ayuso y la bancada popular no daban crédito. Ipso facto su portavoz se levantó de su escaño y pidió la palabra a Ossorio, que ya se encontraba reprochando a Padilla su intervención de la que no quiso retractarse. "Pido la palabra porque ha dicho de nuestro grupo parlamentario que está apoyando un genocidio y eso es de una gravedad extraordinaria", afirmó Carlos Díaz-Pache.

"Señores de la izquierda, ustedes se ofenden mucho cuando les acusamos de determinadas cosas pero cuando resulta que ustedes asumen inequívocamente cualquier postulado que proviene de Hamás, sin ninguna crítica, pero piden a Israel pruebas irrefutables, están traspasando el límite de la equidistancia y están escogiendo bando", les dijo el portavoz de los populares entre aplausos de los suyos y gritos provenientes de la bancada de Más Madrid.

"Aquí todos estamos con los derechos humanos pero cuando ustedes asumen los postulados y las informaciones de Hamás y critican con fiereza las informaciones que provienen de Israel no son equidistantes, traspasan esa barrera y dan absoluta vergüenza", dijo en relación a dos hechos: los bebés masacrados en el kibutz de Kfar Aza y el misil del hospital de Gaza.

Precisamente en su turno de respuesta a Pache, la presidenta quiso referirse también a lo que acababa de pasar. Y tras unos segundos broncos, en los que diputados de Más Madrid gritaban desde sus escaños, Ayuso apuntó: "Me gustaría explicarles lo que significa antisemita y por qué lo he dicho. Significa hostilidad o prejuicio ante los judíos, su cultura o influencia. Mientras ustedes nos han acusado de amparar genocidios, a mí me han llamado asesina en esta Cámara, nazi, facha, nos acaban de llamar sinvergüenzas… Por favor, bajemos todos el tono".

"Antisemita es tener prejuicios, que los tienen, no pasa nada, si les conocemos ya, pero ya estamos aquí otros para defender y ponernos de parte de democracias liberales y sigo insistiendo: nadie está aquí a favor de asesinar a nadie, estamos a favor de los derechos humanos y nosotros, desde luego, de las democracias liberales. Quien conozca la realidad de allí sabe que esto no va de Palestina o de Israel, va de un grupo terrorista" que tiene a su población como rehén.