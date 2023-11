Ayuso se desmarca del resto de CCAA del PP: "Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria"

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se apresuró este jueves en señalar que el acuerdo alcanzado con ERC sobre la condonación de la deuda a Cataluña – 15.000 millones en su caso- es extensible a otras comunidades autónomas. No obstante, lo que no dijo Bolaños es que esta medida es asimétrica y está ideada para beneficiar singularmente a la Generalidad.

De esta manera, el próximo Gobierno asumirá 15.000 millones de euros de deuda que esta comunidad autónoma tiene contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el 20% aproximadamente de los 71.306 millones de la deuda pública de Cataluña con el Estado y se ahorrará otros 1.300 millones de euros en intereses. Así, por primera vez, se abre la puerta a una financiación singular para Cataluña con unos compromisos de pago por parte del Ejecutivo.

La mayoría de gobiernos autonómicos del PP reaccionaron ante esta nueva cesión. Los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia o Murcia salieron en tromba a arremeter contra "la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda" por el agravio comparativo y quiebra de la igualdad que supone.

Todos menos la presidenta de Madrid, que no quiso centrar únicamente los tiros en esta cuestión. "Hoy la democracia se vende. Sánchez es un peligro para España. El silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas", escribió en X, antes Twitter, cuando se conocieron las cesiones recogidas en el acuerdo entre el PSOE y ERC, no sólo en materia económica.

Y este viernes Isabel Díaz Ayuso avisó: "Todo lo que estamos viviendo en estos días va mucho más allá de cesiones competenciales a comunidades autónomas. Esto va mucho más allá de eso y yo creo que no se trata solamente de un mero problema de igualdad". Pensar eso, dijo, "sería formar parte de este plan que pretende dinamitar la nación, y, por tanto, un gran error y una ingenuidad".

Ayuso añadió algo más cuando fue preguntada por la opinión que le merece que Madrid, aunque no se acogiera al FLA, pueda beneficiarse de una quita de su deuda con terceros, con entidades financieras, según ha asegurado ahora Hacienda. "No va de dineros, de lo que a mí me toca, eso es repartir miseria. Yo creo que el verdadero peligro, el peligro real e inminente es que España deje de existir como nación centenaria".

Y es que "no va a ser España si seguimos así porque nos van a privar de nuestros derechos constitucionales, de los más esenciales, de partes de nuestro territorio, de la prosperidad, de la herencia de siglos a manos de los que abiertamente quieren imponer un régimen totalitario, como así están alertando tantísimos jueces, fiscales y todos aquellos que conocen desde las entrañas el sistema judicial, la separación de poderes".

"Tampoco es cierto que estos acuerdos vayan a resolver ningún tipo de convivencia. Yo creo que la impunidad y la destrucción de la independencia judicial, de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eso no es convivencia. Eso es sumisión, indignidad y es el germen de la violencia, de la ruina. Yo creo que para que haya verdadera convivencia aquí lo que tiene que haber es libertad, pluralidad, igualdad, pero igualdad ante la ley, seguridad jurídica, garantías a un Estado de derecho y nada de esto es posible si tenemos ante nosotros un régimen totalitario", afirmó.

Ayuso insistió en que no quiere caer, aun "sabiendo que es la Comunidad de Madrid la que más aporta y la más perjudicada económicamente", en que "los españoles empecemos a mirarnos dividiendo España en territorios para hablar de lo mío contra lo de los demás". Y subrayó: "Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria".

La jefa del Ejecutivo regional resaltó que "no" quiere "mirar para otro lado" ante lo que está sucediendo. "El fin no justifica los medios", enfatizó. "Con tal de que no gobierne el Partido Popular, que ya gobierna de hecho en doce comunidades autónomas, es decir, para negar la existencia al otro, para que no haya pluralismo político, para que solo un proyecto totalitario esté en el poder, lo que nos están diciendo es ‘vótenme a mí haga lo que haga, diga lo que diga, aunque cambie de criterio cada día’. Eso es miseria política".

Ayuso criticó igualmente que se "trocee" la red ferroviaria o de infraestructuras básicas del Estado. "Yo creo que no es una cuestión de compensar, sino de destruir la economía y la credibilidad de España. ¿Qué imagen ante el mundo vamos a dar un país que se condona a sí mismo y trocea miseria y deudas, qué credibilidad vamos a tener?" Por eso, concluyó pidiendo que "no caigamos en el primer error, en el ‘qué hay de lo mío’ porque es lo de todos".