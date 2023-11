Pasaban tan sólo unos minutos de las 10 de mañana – hora en la que se inicia la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea- e Isabel Díaz Ayuso quiso que sus primeras palabras en el Pleno fueran de condena por lo sucedido este martes a última hora de la tarde frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde grupos ultra se enfrentaron a la Policía dejando a 30 agentes heridos.

"Quiero condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles. Por eso, lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia", afirmó la presidenta.

Su condena sin paliativos, que llegó en su primer turno de réplica a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, primera en intervenir, dejó un tanto descolocado al socialista Juan Lobato, que decidió arrancar su intervención con lo que tenía preparado: "Señora Ayuso, bajemos las revoluciones. Yo creo que es el momento de dar ejemplo".

El portavoz del PSOE dijo estar "preocupado" por lo que está sucediendo en la calle. "De los desórdenes públicos a las agresiones hay esto, eh, hay muy poquito". Y responsabilizó de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir a la presidenta madrileña. "Llamar a los rivales políticos traidores o insultarles o atacarles tiene consecuencias. Claro que no nos vamos a pegar en un Parlamento, pero no sabemos lo que puede pasar en una calle con gente que nos ve cada día aquí insultándonos y atacándonos permanentemente", dijo obviando, no obstante, las palmadas en la cara que en "tono amenazante" le propinó el concejal socialista Daniel Viondi al alcalde de Madrid hace poco más de un mes.

"Aznar avisando, Aguirre señalando, Abascal actuando", y aquí ya sí improvisó sobre la marcha: "Me alegro de que usted haya condenado hoy los ataques a las sedes del PSOE". Pero le pidió que exija a Alberto Núñez Feijóo una "condena" de lo sucedido, "que con su silencio no rompa la España constitucional y democrática", llegó a decir el portavoz del PSOE.

"Parece que para ustedes es un logro que me llamen Txapote por la calle, casi lo celebran, cuando para mí el logro es que usted sea tratada con respeto y con educación en toda España. Ese es el logro, respeto, democracia y pluralismo político", añadió.

La mezcla "torticera"

"Voy a volver a explicarlo: yo con los ultras no voy ni a la vuelta de la esquina, por eso lo condeno. Lo que no voy a hacer es mezclar torticeramente, como hacen ustedes, las manifestaciones que se están produciendo por toda España por parte de aquellos españoles que ya están cansados de ver cómo se les está robando la democracia. Y el PSOE ha decidido ser el único partido que es democrático, ha decidido que las sedes del PSOE son las casas del pueblo, cuando la casa del pueblo, la soberanía de pueblo, reside en el Congreso de los Diputados que ustedes tienen amordazado desde hace tres meses y no digamos el Senado de España, al que le dan la espalda", comenzó replicando la presidenta madrileña.

Ayuso le recordó a la bancada socialista que "son ustedes los que pactan con los de los escraches; con los de la kale borroka; con los (que dicen) Albiol mira debajo del coche; ETA mátalos; una muñeca en la que salgo yo destripándome, que me da absolutamente igual; guillotinas; apalear policías; pásalo mientras incendiaban las sedes del Partido Popular y no digamos los CDR, que hasta hace poco eran actos terroristas, pero como ahora nos interesan los votos de la Fiscalía, que está al servicio del Partido Socialista, ya son hombres de paz también".

Así las cosas, la jefa del Ejecutivo regional le dijo tajante a Lobato: "Si ustedes se piensan que van a intentar retorcer la opinión del pueblo español, harto de lo que están haciendo, de que el Gobierno de Sánchez se haya erigido como legislativo, ejecutivo y judicial, lo llevan muy claro porque la gente ya está muy cansada de lo que están haciendo. Digan abiertamente qué están pactando, qué están negociando y, sobre todo, ¿cómo pueden decir que tienen un modelo de país? Tendrán un modelo de gobierno. El modelo de país lo tendremos que decidir todos los españoles".

"¿Todo el mundo es fascista aquí?"

Ayuso le lanzó también varias preguntas: "¿Todo el que salga a manifestarse estos días decidiendo que necesita tener claridad, transparencia y saber qué están haciendo, será también fascista?, ¿todo el mundo es fascista aquí, no? ¿Es fascista defender tu democracia?, ¿es fascista criticar que Pedro Sánchez haya decidido reinterpretar la Constitución para que todos los delitos pasen por el aro?, ¿es fascista pedir que aquellos que han cometido los más graves delitos contra la hacienda de todos los andaluces, creando un sistema corrupto, no sean indultados y se vayan a su casa?, ¿es fascista criticar que se vayan a condonar graves delitos, amnistiarlos contra el erario público, la malversación de fondos públicos? ¿Es fascista pedirle al Congreso que abra? ¿Es fascista que nos digan qué se está negociando y qué le va a costar a todos los españoles? ¿Es fascista que se someta a juicio a aquellos que han atentado a la unidad y contra la prosperidad y la convivencia de todos los españoles y que paguen sus delitos por ello?".

Así las cosas, Ayuso concluyó señalando que "si Sánchez piensa que España traga con todo, se equivoca, porque quizás trague él con todo, pero no el pueblo español. Y por eso celebro estas manifestaciones, sí".