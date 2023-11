Desalojadas varias estaciones del Metro de Madrid por un aviso de bomba: "Va a estallar en cinco minutos"

Metro de Madrid ha tenido que desalojar este miércoles por la tarde varias estaciones por una amenaza de bomba de un viajero. Los hechos principales han ocurrido en la estación de la Línea 1 de Puente de Vallecas, cuando una persona se ha subido a un convoy del suburbano y, tras advertir a los viajeros de que había colocado una bomba, ha gritado que "va a estallar en cinco minutos".

Los servicios de seguridad del Metro de Madrid han ordenado el desalojo de la estación y del convoy, tras lo que se han puesto en comunicación con la Policía Nacional, que ha enviado a varios agentes de la Brigada Provincial de Información y a efectivos del Servicio Canino, con perros especializados en la búsqueda de explosivos, para inspeccionar las instalaciones públicas para conocer si la amenaza de bomba era real o falsa.

De manera paralela, los agentes han ordenado desalojar varias estaciones contiguas de Metro de Madrid. Exactamente, las paradas de la Línea 1 de Alto del Arenal, Nueva Numancia, Portazgo y Menéndez Pelayo. Y se ha interrumpido el servicio, según ha informado a través de la red social X, antes conocida como Twitter, el propio Metro de Madrid.

🔴 Circulación interrumpida en L1 entre las estaciones de Menéndez Pelayo y Portazgo, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro de Madrid. Tiempo estimado de solución más de 30 minutos. — Metro de Madrid (@metro_madrid) November 8, 2023

"Circulación interrumpida en L1 entre las estaciones de Menéndez Pelayo y Portazgo, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro de Madrid. Tiempo estimado de solución más de 30 minutos", decía el mensaje de la empresa que gestiona la red del suburbano madrileño.

Los agentes de la Policía Nacional no han encontrado ningún tipo de artefacto explosivo ni en la estación de Puente de Vallecas ni en las contiguas, motivo por el que pasadas las 18.00 horas se ha vuelto a reactivar el servicio. Las fuentes policiales consultadas no han podido confirmar si el hombre que lanzó la falsa amenaza de bomba ha sido detenido o no.