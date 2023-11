En muy contadas ocasiones Isabel Díaz Ayuso ofrece una declaración institucional, que guarda para momentos relevantes. Y este lo es. Minutos después de que se hiciera público el acuerdo firmado entre el PSOE y el Junts del prófugo Carles Puigdemont, que supone una rendición total y absoluta del Estado de Derecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante la prensa.

"Nos temíamos el anuncio de una Ley de Amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor que cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar porque no es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieran por delante sin defender ni su programa ni sus postulados ni a España".

La jefa del Ejecutivo regional resaltó que "no hay una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite: la policía, los jueces, el Estado de derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, y el propio PSOE".

Así las cosas, Ayuso sentenció: "Cualquier español, empezando por los catalanes de bien, que son mayoría, que tenga decencia, conozca la Historia, y respete las leyes, ahora mismo no da crédito: España entera se debate entre el estupor y la indignación".

La presidenta madrileña destacó algunos de los entrecomillados que recoge el texto de poco más de tres páginas rubricado por el PSOE y Junts:

"El PSOE asume la teoría independentista del ‘conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña’, y se da por hecho que es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado. Es más: se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal, al margen de la Constitución, del Parlamento y del poder judicial. Esto es ya de por sí el mayor atentado contra el Estado de derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de estado, los policías heridos de por vida, y la malversación de caudales públicos, que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional. Estos delitos se califican en el documento de ‘gran movilización en favor de la independencia’. El PSOE está dispuesto al reconocimiento de Cataluña como ‘nación’. El PSOE asume el falseamiento de la Historia entera de España por parte de los independentistas, para justificar que, cito: ‘una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España’. El PSOE asume la manipulación jurídica y política de los independentistas sobre la sentencia del Estatut, y dicen que ‘la sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por la ciudadanía’. Es mentira: el TC revisa la constitucionalidad de cada ley, tenga el rango que tenga, de las elecciones, y de todas las instituciones, y esto no solo no les quita legitimidad democrática, sino que se la valida. El PSOE se lamenta ahora que no se atendieran las exigencias de los independentistas para hacer consultas ilegales, ‘hechas – se dice en el cheque en blanco que han firmado– desde la lealtad y el marco legal vigente’. Es decir: habrá referéndum de autodeterminación y se pide perdón por haberlo parado. Se deslegitima y llama desleales a quienes no les concedieron el referéndum antes (empezando por el propio PSOE. El PSOE legitima las mentiras de la violencia policial y la campaña exterior de propaganda falsaria. Dicen que ‘el intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras’".

Así pues, Ayuso concluye que "no no hay una sola coma del credo independentista que no se asuma y se dé por buena. Ni una sola reivindicación que el PSOE no haga suya o esté dispuesto a asumir. Se callan los CDR, el Tsunami, las agresiones a policías, la malversación… Todos los párrafos del acuerdo son tan graves como la amnistía misma".

Además, Isabel Díaz Ayuso destacó que "ese cheque en blanco al independentismo y al golpismo, se habla de la cesión total de los tributos; de algo surrealista: que el Gobierno intervendrá para que vuelvan las empresas que escaparon del procés; se hace aceptación total del concepto antisistema del lawfare: que supone criminalizar a los jueces, enfrentarlos a la política y a la democracia, y ponerlos en el punto de mira; se concede la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas e internacionales: es reconocer, de facto y sin proceso constituyente, la plurinacionalidad de España".

No obstante, la presidenta quiso enviar un mensaje de ánimo y esperanza a la ciudadanía. "Esto lo debemos resolver entre todos, empezando por el propio PSOE, al que miramos desconcertados todos los españoles hoy. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás".

"¿Con qué contamos para salvar la terrible situación en que Sánchez nos pone?", preguntó.

"Contamos con todos los españoles de bien, la gran mayoría, que ya no puede más; con la Constitución española, que nos ha llevado a buen puerto en las peores situaciones; con la Corona, en la persona de Felipe VI, Rey de todos los españoles; con las dos cámaras del poder legislativo, las sedes verdaderas de la Soberanía nacional, única e indivisible; con el Poder Judicial; con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con las instituciones de las Comunidades Autónomas y de los entes locales; con la Unión Europea, que siempre garantizará el Estado de derecho; y contamos con siglos de Historia de España, esta Nación que no se dejará doblegar por un pacto entre un político fuera de control y unas minorías rabiosas y corruptas".

La presidenta concluyó: "Porque el fin no justifica los medios. El Estado de derecho, la dignidad y España prevalecerán".