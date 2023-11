Ayuso se abre a recurrir a la Justicia: "Golpe por golpe significa que cada atropello va a tener una respuesta"

"Nosotros [por el PP] nos encargaremos de devolver golpe por golpe". La izquierda puso ayer el foco en esta afirmación que Isabel Díaz Ayuso pronunció en la multitudinaria protesta contra la amnistía en las calles de Madrid.

"¿A qué se refería?", preguntó Juan Lobato en un vídeo que difundió en X, antes Twitter. Este lunes la presidenta madrileña lo ha explicado ante la prensa. "Respecto a lo que dije ayer sobre golpe por golpe, esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil de entender".

"Nos dicen ‘por la convivencia’. ¿Se imaginan que esto lo hace el Partido Popular, se imaginan que decide el Partido Popular de manera unilateral que personas que han cometido graves delitos son perdonados, son amnistiados y se van a su casa? Es más, no sólo eso: chulean a todos los españoles, como le están haciendo ahora al presidente del Gobierno, y y dicen ‘volveremos a hacerlo y, además, con tu dinero’. Y esto es ‘por la convivencia, cállate, que es por la convivencia’", expuso la jefa del Ejecutivo regional.

Ayuso considera que este atropello al Estado de Derecho "merece una contestación". Para "eso" también le han elegido los madrileños: "Para defender los intereses de todos, empezando por los intereses de España y, por tanto, los intereses de Madrid". Así que "sí, sí, con cada atropello va a haber una respuesta".

Así las cosas, reiteró tajante que "cada vez que haya un robo a las arcas públicas y que digan que vamos a pagar con los impuestos de todos, este atropello tendrá una respuesta por mi parte, ya les digo no les va a salir gratis y ya me encargaré de ello por mucho desgaste que esto contraiga".

Golpe por golpe: ningún atropello sin respuesta. No nos callaremos. Tanto daño no será gratis:

-Crean naciones arruinando a españoles.

-Desmoralizan a los mayores.

-Señalan a jueces… … Para que Sánchez no tenga límites. pic.twitter.com/9NAvlvoljF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 13, 2023

"¿Qué se piensan, que desde Madrid no va a haber contestación? Pues por supuesto que la habrá", subrayó. Ayuso recordó también que "aquí los únicos que han dado golpes son aquellos que han quemado las calles en Barcelona y ayer salían, como la señora Borrás, riéndose y diciendo que el problema de convivencia en Cataluña ahora es un problema de España entera".

Se refería la presidenta madrileña a la entrevista concedida por la presidenta de Junts y condenada por prevaricación y falsedad documental al Nacional.cat, donde afirma que "el conflicto ha dejado de ser entre catalanes y ahora el conflicto es entre españoles".

"¿Qué se piensan, que tanto atropello les va a salir gratis, que no van a tener respuesta? Pues claro que la tendrá. Y aquellos que apelan falsamente a la convivencia, es decir a que nos callemos, se equivocan completamente porque no nos vamos a callar", reiteró. "Porque Sánchez, ¿qué límites va a tener ya? Si hace esto con los amigos, qué no hará con los enemigos. Una vez que Sánchez sea también el poder judicial nunca más saldrá ya de Moncloa. Cada vez que haya un periodo electoral, ¿por qué no lo va a prolongar? Y cada vez que haya un elemento que le ponga límites, pues los romperemos: ya han avisado que ahora van contra el Supremo y contra el CGPJ. Sin límites, y si me dicen algo ‘es que no quieren la convivencia’".

Ayuso explicó que "aquí no hay nadie antidemocrático, todo el mundo respeta los resultados en las urnas. Es que esto no va de resultados en las urnas, esto va de legitimar lo que es ilegítimo. Esto va de llevarnos a una dictadura: en el momento en que no hay contrapesos, no hay contrapoderes, el Gobierno no tiene límites, nadie le puede poner freno y ha decidido que él nunca saldrá de Moncloa, ¿me pueden decir esto qué es?", preguntó.

"Están haciendo listas negras de jueces, de periodistas, de cantantes", señaló. "¿Y quién lo va a pagar?, ¿los que se levantan todos los días a trabajar?". "¿Impunes ante la ley?, ¿y dónde vamos a denunciar los abusos?, ¿qué vamos a hacer sin la ley?, ¿quién protege al débil si no es la Justicia? Luego, sí: golpe por golpe, cada atropello será denunciado, evidentemente, con las herramientas que te da una democracia: con la palabra, con el trabajo, con los tribunales", dijo dejando por primera vez la puerta abierta a recurrir a la Justicia. "Pero que no nos mientan, que no nos digan que esto es por la convivencia".

"Cada elemento de defensa que tenga Madrid lo vamos a usar"

El partido que ella preside ha salido en bloque también a exponer esta idea. Lo hizo a primera hora de este lunes el secretario general después de la reunión del Comité de Dirección del PP regional. "Todo ataque contra Madrid no les va a salir gratis y todo atropello a la igualdad de españoles y a nuestra Constitución va a tener su respuesta", dijo Alfonso Serrano.

Desde la Asamblea, el portavoz parlamentario de los populares remató: "Sabemos que Pedro Sánchez está empeñado en atacar Madrid de una manera muy específica, lo vemos en todos los niveles. Pero esto no le va a salir gratis, vamos a responder cada ataque de Pedro Sánchez porque así nos lo han pedido los madrileños. Ningún ataque va a quedar sin respuesta".

Carlos Díaz-Pache avanzó ante la prensa que "cuando hay un ataque tan frontal a la propia democracia y al marco legal de convivencia, todas las medidas al alcance de la Comunidad de Madrid se van a poner en marcha. Cada elemento de defensa que tenga Madrid para hacerse fuerte frente a los ataques de Pedro Sánchez lo vamos a usar".