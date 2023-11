De la "performance" de Maroto y Rita Maestre a la hipocresía de "la madre Teresa de Calcuta" y Más Madrid

El PP de José Luis Martínez Almeida convocó este viernes un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid para abordar la amnistía y los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como su "apoyo a la Constitución y la democracia".

Al Palacio de Cibeles llegaron juntas y sonrientes las portavoces del PSOE y Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, cada vez más indistinguibles en sus planteamientos. La socialista apareció además con una chapa en su chaqueta donde se podía leer "Perra Sanxe". "La izquierda radical que desgraciadamente nos gobierna en España ha decidido iniciar este Pleno con una performance", lamentó el alcalde, que subrayó que la foto que ambas buscaban está "incompleta": faltaban "Arnaldo Otegi", "Carles Puigdemont" y "Oriol Junqueras".

La intervención del regidor capitalino fue implacable. "Ayer vivimos uno de los momentos más amargos de nuestra democracia: la investidura de un presidente del Gobierno traicionando la Constitución y el Estado de Derecho". Y es que recordó un hecho insólito como es que ésta se fraguara fuera de España, "en un hotel de Bruselas, a escondidas, de noche, con la culpabilidad de aquellos que saben que están pactando lo inconfesable", como también lo son los pactos con Bildu, los cuales "todavía los españoles" desconocen.

El Pleno arrancó casi una hora antes de que Pedro Sánchez prometiera, "por su conciencia y honor", el cargo ante el rey Felipe VI. "Lo hará con la deshonra de haber pactado con todos los enemigos de la España constitucional", remarcó también Almeida. Sánchez, añadió, "no ha ganado la presidencia, se la ha alquilado al independentismo supremacista" y subrayó que este jueves dio "el paso que le consagra como la mayor amenaza de nuestra democracia".

El importante discurso de Martínez-Almeida continuó unos minutos más y soliviantó a la socialista quien, alterada, llegó a sacar una portada de ABC con la fotografía de José María Aznar, Jordi Pujol y los pactos de El Majestic. Reyes Maroto también le reprochó al alcalde los "actos violentos" frente a Ferraz y el "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del PSOE fue interrumpida en varias ocasiones, el cronómetro paró en cada una de ellas, pero Maroto se escudó en ellas para abusar de su tiempo de intervención, motivo por el cual la presidencia del Pleno a punto estuvo de echarla tras varias llamadas al orden.

Después tomó la palabra una exultante Rita Maestre. Su intervención consistió en gran medida en imputar a la derecha buena parte de sus males. Como base, el argumento falaz que consiste en señalar que lo que no acepta ésta es que la izquierda haya reunido una mayoría para formar gobierno: "Estamos aquí porque ayer 16 de noviembre salió elegido del Congreso de los Diputados un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas y los señores de la derecha están de duelo todavía".

"Los insultos, los editoriales, las portadas, esta sensación de que el mundo va a terminarse en cualquier momento, la excepcionalidad, el dramatismo, el momento histórico tienen un objetivo político declarado y es que el Gobierno de izquierdas nazca acobardado, es que las personas de izquierdas tengamos que pedir perdón por existir, es que nos sintamos menos que ellos", afirmó la portavoz de Más Madrid.

"¡Arriba el ánimo para poner en marcha, con toda la legitimidad democrática, un gobierno para nuestro país!", arengó la también líder de la oposición municipal desde el Palacio de Cibeles. "Que nadie nos haga agachar la cabeza por nuestras ideas. Al contrario, señores de la derecha, a mucha honra. Somos la España que ha parado a los que gritan maricones como insulto, somos la España que ha parado a los que utilizan cánticos fascistas a las puertas de las sedes de la oposición. (…) Dispuestos a gobernar desde la Constitución y las leyes", añadió también.

Según Maestre, "aquí no se trata de la amnistía, de los acuerdos para la convivencia en Cataluña. Aquí se trata del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar para poner en marcha una agenda progresista y social, contra eso es contra lo que se revuelven los señores del PP". Y llegó a afirmar: "A las derechas les sobra la mitad de este país y a nosotros no nos sobra nadie".

La "madre Teresa de Calcuta" y su "arderéis como en el 36"

El alcalde, tras las intervenciones también de Vox y del PP, cerró el debate. Comenzó calificando a Rita Maestre de "madre Teresa de Calcuta" por revestir sus palabras con un tono "de seriedad y de institucionalidad". Almeida, dijo irónico: "Está escandalizada por los gritos que se oyen en Ferraz, también hay gritos que yo no comparto. Pero le digo una cosa: yo nunca he gritado en mi vida ‘arderéis como en el 36’ ni ‘menos rosarios y más bolas chinas’". La portavoz de Más Madrid asentía altiva desde su asiento.

Almeida, Rita Maestre y la madre Teresa de Calcuta La mano de zascas que le ha dado el alcalde a Maestre a cuenta de la amnistía ha sido absolutamente memorable Los 2 minutos del día pic.twitter.com/y6XK7EMzIy — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) November 17, 2023

"Dice que está escandalizada por los episodios de violencia callejera, eso sí: no le importa amnistiar terroristas". Y "está escandalizada por la violencia pero participó en el escrache a Rosa Díez en la Universidad Complutense", le recordó también. "Entonces no le importó a la madre Teresa de Calcuta". Recordó también el regidor el violento escrache que sufrió Cristina Cifuentes. "Lo justificó [Maestre] diciendo que es la que manda a los policías a apalear a los manifestantes". En ese momento, las cámaras enfocaron a la portavoz de Más Madrid y a su adjunto, Eduardo Fernández Rubiño. Ambos asintieron y contestaron: "Es verdad".

El propio Rubiño -recordó también Almeida-, que ahora se escandaliza por lo de Ferraz, "se manifestó ante la sede del PP en 2013 y en 2017, pero entonces era jarabe democrático". El repaso de Almeida continuó recordando otro de los episodios, silenciados por los ahora escandalizados. En esta ocasión la que lo sufrió fue la concejal popular Marta Rivera de la Cruz, cuando le rociaron orín en la manifestación del Orgullo. "Entonces la violencia no debía ser lo mismo". También sacó a relucir los episodios violentos vividos en el barrio de Lavapiés, cuando Más Madrid, con Manuela Carmena al mando, se encontraba en el gobierno municipal.

La lista podía haber continuado, pero Almeida quiso fijarse en otra de las afirmaciones de Maestre ["se ha constituido un Gobierno progresista"] para pasar a recordarle algunas de las teorías de hombres tan "progresistas" como Sabino Arana (PNV) o Quim Torra (Junts), socios imprescindibles del nuevo Ejecutivo de Sánchez.

Socios supremacistas, pero ellos lo llaman Gobierno 'progresista'. pic.twitter.com/chNTTaDPYW — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 17, 2023

A Maroto el alcalde le recomendó que se tome "sales de frutas" porque "la he visto muy nerviosa", le dijo. "Le van a venir muy bien". Sobre la portada de Aznar y Pujol, le replicó que, entre otras cosas, "pactaron la supresión de la mil, ¿le parece mal suprimir la mili?", le preguntó. "Por cierto, los indultos de los que me habla fueron los insumisos a la mili que hubo que indultar porque se suprimió la mili". No sólo eso, Almeida apuntó que los populares reivindican ese pacto "porque, entre otras circunstancias no menores, se pactó en España. Y éste – por el de Sánchez- se pacta en un hotel de Bruselas con un prófugo de la Justicia, hay una sensible diferencia, señora Maroto".

Acerca de los herederos políticos de ETA, le pidió que explique qué han pactado con ellos. "Y hablando de Bildu, ustedes dicen que el PSOE tiene convicciones: el PSOE es a las convicciones lo que Otegi al respeto a los derechos humanos y a la vida". Y sobre los disturbios en Ferraz, le recordó a la socialista que no encontrará ni una palabra suya de "aliento" o de "comprensión" hacia ellos. "Pero dice usted: ‘es que están acosando a las casas del pueblo’. ¿Sabe quién acosaba las casas del pueblo y mataba concejales socialistas? ¡ETA, Arnaldo Otegi, ese sí que acosaba casas del pueblo y ahora pactan con él!".