La marcha de Mónica García abre un "tiempo nuevo" para Juan Lobato: su momento contra Ayuso es ahora o nunca

Buen día el de este lunes para Juan Lobato. El portavoz socialista no pudo disimular su alegría en la rueda de prensa que ofreció tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid que se celebró nada más hacerse pública la lista de nombres que integrarán el nuevo Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Comenzó Lobato felicitando al nuevo Ejecutivo central y dijo estar "muy contento" por que haya seis ministros de Madrid. "No lo puedo ocultar". "Ningún otro territorio tiene la representación que tiene el PSOE de Madrid en este Gobierno y esto es un motivo de orgullo y de alegría".

Nada podía aguarle al socialista el día. Ni siquiera que le recordaran que, en realidad, esos seis ministros son de la dirección nacional del partido, no provienen de las filas de la federación madrileña. "Pero es que el PSOE está en Madrid...". "Sí, pero son más cercanos a Ferraz", se puntualizó desde la prensa y se le preguntó si considera que su equipo está bien representado en Moncloa. "Yo estoy encantado. Yo con Bolaños, con Teresa Ribera, con Marlaska ,con Margarita, con Albares no sé si he hecho más de 50 actos este año, yo creo que sí", contestó. "Hemos hecho todo lo que hemos podido para que tuviéramos esta representación y la verdad es que estamos muy contentos de que estén ahí como ministros y del apoyo y del trabajo que hacen para ayudarnos también en Madrid. Muy satisfecho", añadió.

Pero si hay un motivo de peso para la satisfacción que en estos momentos envuelve al PSOE madrileño es la marcha de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Y Lobato no se molestó en ocultarlo. "Comunicativamente se abre un tiempo nuevo en la política madrileña y la reconfiguración de espacios", reconoció. "Hombre, ninguno somos tontos y todos somos conscientes de que después de ocho años de Mónica García en este Parlamento, que dé este paso, supone un cambio en la dinámica política madrileña".

Y es que la salida de la líder de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es una oportunidad para el PSOE, que se quedó a tan sólo 5.453 votos en las pasadas elecciones autonómicas de recuperar ese liderazgo en la oposición que tradicionalmente habían ostentado los socialistas.

La jugada, por tanto, era sencilla para Pedro Sánchez: concedía a Sumar un nuevo ministerio -sin grandes competencias, además, en este caso- y favorecía a su partido en Madrid, que lleva sin gobernar más de 25 años. Muchos son los socialistas que aseguran también que, sin Mónica García, Isabel Díaz Ayuso perderá fuelle. La estrategia de la de Más Madrid era presentarse como la ‘heroína’ capaz de derrotar a la ‘villana’ madrileña.

Para ello, el tono – tanto en el fondo como en la forma- de Mónica García, muy alejado del de Juan Lobato, firme defensor de las buenas maneras. De hecho, la relación de Ayuso con el socialista nada tiene que ver con la que mantiene con Mónica García, prácticamente inexistente.

Los enfrentamientos entre las dos líderes han sido constantes. Por absolutamente todo. Pero dos cosas fueron las que dolieron especialmente a la presidenta: la manera que tuvo García de "retorcer el dolor" de los familiares de los fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia y los ataques durísimos hacia su familia, especialmente contra su hermano tras el contrato con Priviet Sportive S.L, en donde medió Tomás Díaz Ayuso, caso archivado en todas las instancias judiciales a las que la izquierda ha acudido.

"Yo, desde luego, lo que reafirmo es mi compromiso contundente con que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que cambiar y con que hace falta regeneración, alternancia democrática en Madrid y ésta va a ser en 2027 y yo me voy a dejar la piel para que esa mayoría transversal, progresista de Madrid tenga esa oportunidad de cambiar", avanzó también Lobato. En el PSOE creen que es ahora o nunca.

El socialista dejó abierta la puerta también a una reestructuración de su grupo parlamentario. "Veremos a ver, ahora vienen los segundos niveles: secretarios de Estado, direcciones generales… Y veremos a ver", dijo a la vez que reivindicó a sus diputados. "Desde luego, en el grupo parlamentario tenemos varios perfiles de nivel y gente que ha tenido trayectorias, responsabilidades y capacidades demostradas y estoy seguro de que muchos ministerios estarían encantados de contar con ellos". Eso sí, dejó claro que intentará retenerlos todo lo que pueda. "Yo voy a tratar de resistirme porque en Madrid tenemos una tarea importante que hacer".

La sustituta de Mónica García será Manuela Bergerot. Argentina de nacimiento, la actual secretaria de Organización de Más Madrid tratará de seguir la estela de su predecesora en el cargo. En el PP no parecen haberse tomado este movimiento con preocupación y únicamente muestran su satisfacción por la marcha de García.

Lo intentó Errejón y huyó.

Gabilondo, y se fue.

Isa Serra tampoco pudo.

Llegó Alejandra Jacinto y los madrileños la echaron a ella.

"Lo intentó Errejón y huyó. Gabilondo, y se fue. Isa Serra tampoco pudo. Llegó Alejandra Jacinto y los madrileños la echaron a ella. Vino hasta Pablo Iglesias y acabó cortándose la coleta. Ahora Mónica García, ante imposibilidad de ganar a Ayuso, hace las maletas", resume el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano.