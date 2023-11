Sánchez excluye a Ayuso de la inauguración del AVE Madrid-Asturias con el Rey

Nueva polémica este lunes entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de vetar a la presidenta madrileña en el acto inaugural del AVE Madrid-Asturias, que estará presidido Felipe VI.

La comitiva encabezada por el rey estará compuesta por el jefe del Ejecutivo central, su ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su enfado ante este hecho y apuntan directamente al presidente del Gobierno. "El señor Sánchez es quien, personalmente, veta a la presidenta Díaz Ayuso. Pero su muro es solo una tapia carcomida". No obstante, avisan de que a partir de ahora no se "invitará nunca al Gobierno a los actos de la Comunidad de Madrid, del mismo modo que el Gobierno de la nación no invita nunca a la Comunidad de Madrid". "Golpe por golpe", resumen.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han precisado a Europa Press que "a estas puestas en servicio se invita a los presidentes de las comunidades autónomas donde se inaugura algo" y, en este caso, el tramo que se inaugura es entre León y Asturias.

"Cuando se inauguró Ourense, Extremadura, Burgos o Murcia tampoco estuvo la Comunidad de Madrid por ejemplo, porque los tramos a inaugurar, aunque se haga lógicamente el trayecto completo, no están en la Comunidad. Es el mismo criterio de siempre", han apuntado. El tren partirá desde la madrileña estación de Chamartín a las 13.30, con una parada de 10 minutos en la estación de León, a las 15:35 horas. El trayecto finalizará en la estación de Oviedo, donde se celebrará un acto institucional a las 17:00 horas. Y el regreso será a las 17:55.

Este nuevo conflicto entre ambas administraciones estalla el mismo día en que Isabel Díaz Ayuso había anunciado una nueva denuncia contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo (PHT) ya que la Comunidad considera que "pone en riesgo el abastecimiento de agua de cerca de 7 millones de habitantes" de la región.

"La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites y ahora pretende que esta región se rinda por sed", afirmó Ayuso este lunes. La presidenta considera que Sánchez "está utilizando el agua como arma política para asediar la capital de España que no se doblega ante sus atropellos". Para la jefa del Ejecutivo regional este nuevo ataque a través del PHT es el "más inhumano y mezquino" de los sufridos hasta ahora.