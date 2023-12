Ayuso responde irónica a Bergerot sobre su futuro "sueldo Nescafé": "Lo voy a tener como si fuera de Podemos"

Más Madrid sigue tratando de desgastar a Isabel Díaz Ayuso con un asunto que aún no está concretado pero que el PP ya ha registrado en la Asamblea: el estatuto de los ex presidentes de la Comunidad de Madrid por el que se regula una paga para las personas que han ostentado este cargo.

La región es la única, junto a Cantabria, que carece de una normativa que contemple la situación de los ex presidentes y solvente ese "vacío legal", explicaron fuentes populares. Y es que Cristina Cifuentes eliminó el consejo consultivo de Madrid donde participaban los ex mandatarios autonómicos y por el que cobraban 8.500 euros brutos mensuales.

"Le hemos escuchado decir que hay que dignificar la labor de los expresidentes y nos tememos que esté pensando en ponerse una paga vitalicia", le espetó la portavoz de la formación de ultra izquierda en la sesión de control de este jueves. "Si le preocupa tanto la igualdad de los españoles, ¿por qué está haciendo una ley para beneficiarse así misma?, le preguntó Manuela Bergerot.

"¿Nos puede aclarar de una vez su cuál va a ser su paguita vitalicia cuando se retire de la política autonómica en 2027?, ¿por qué nos quieren hurtar el debate parlamentario sobre este asunto?, ¿qué cantidad le parece lógica y asumible para su sueldo Nescafé?, ¿8.500 euros al mes, le parece demasiado o demasiado poco?, ¿a usted le parece digno estar en contra de subir el salario mínimo y a la vez cobrar ocho veces más por no hacer nada?", fueron otras de las cuestiones lanzadas por Bergerot, que concluyó realizando una crítica al Gobierno de Sánchez del que ahora Más Madrid forma parte: "En democracia, señora Ayuso, se responde a las preguntas de la oposición a menos que la respuesta sea inconfesable".

¿Le parece digno estar en contra de subir el salario mínimo y a la vez cobrar ocho veces más por no hacer nada? Le pregunto de frente a Ayuso todo lo que no puede responder: pic.twitter.com/Pm5GFAZj7m — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) December 7, 2023

"Como si fuera de Podemos"

La presidenta madrileña decidió tirar de ironía para dar respuesta a esta cuestión. "Lo voy a confesar: no me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000. Y es más, para dos vidas, para ésta y para la siguiente. Voy a tener sueldo por si acaso, para el futuro, como si fuera una persona de Podemos y una vez que la han echado siga cobrando de lo público".

Según Ayuso, desde Más Madrid "se han inventado el bulo de la semana con un sueldo que ya saben de cuánto va a ser cuando es un reglamento que no se ha empezado ni siquiera a redactar" y apuntó que los expresidentes de la Comunidad son de los pocos de España que ni tienen una vivienda durante el cargo, "como sí la tienen todos sus jefes en el Gobierno: 22 ministerios, ¿cuántas casas pagamos los españoles?", preguntó.

"No tenemos sueldos vitalicios y no nos pasa, por ejemplo, como al presidente de Cataluña: pensión vitalicia, beneficios familiares, una oficina, coche, seguridad. Los presidentes de la Comunidad de Madrid no tenemos nada de eso ni lo vamos a tener, entérense", aseguró.

Ahora bien, la jefa del Ejecutivo regional argumentó que "lo que no podemos hacer es dejar en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid" si estos "van a formar parte de un consultivo en el que deberían al menos cobrar por participar". Esta idea la expresaron dos de ellos – Esperanza Aguirre y Joaquín Leguina- desde las páginas de El País. "Si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes", señaló la primera. "Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer", apuntó por su parte el segundo.

"Infórmese bien y dejen de deslegitimar a los expresidentes de la Comunidad de Madrid", le recomendó Ayuso a Bergerot. "Nosotros no tenemos una casa de 400 metros cuadrados, como su jefa", le dijo sobre Mónica García. "Ni tampoco hemos puesto a dedo a 35 altos cargos investigados por el Supremo. No estamos haciendo ese uso del dinero público como ustedes".

El Consejo Consultivo de los expresidentes se creará para dignificar su figura y utilizar su experiencia. No tendrán sueldo vitalicio. pic.twitter.com/UTXJ4d2bha — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 7, 2023

"Le van a tener que poner bótox a la ceja"

Sobre sueldos también habló el portavoz del PSOE, pero de los sueldos de los madrileños. "Madrid necesita sueldos más altos y menos parados", dijo Juan Lobato, que añadió, en cuanto a salarios se refiere, que "somos los peores de toda España". "Y con los precios de la vivienda que tenemos".

"Yo sé que a usted no le gustan los sueldos altos, es más de sueldos bajos, de despidos baratitos. Pues yo no", afirmó. Y le pidió que trabaje para revertir esta situación. "Puede dar los fines de semana los mítines que quiera hablando de ETA, del fin de los españoles… Pero, al menos, de lunes a viernes dedíquese a que Madrid no sea la peor región de España en inversión educativa, sanitaria, la peor de España en bajada de paro y en subida de sueldos". Y concluyó afeando que en Valdebebas vayan a tener "antes la Fórmula 1 que su instituto, su centro de salud o su intercambiador. Así gasta usted".

Fines de semana de mítines con fuegos artificiales. Y de lunes a viernes, los peores de España en subidas de sueldo, bajada de paro, educación y sanidad. pic.twitter.com/j5Bs1neCCE — Juan Lobato (@juanlobato_es) December 7, 2023

"No soy yo la que construye la Fórmula 1; en caso de que venga, sería la iniciativa privada", le respondió la presidenta. "Y ya sé que no se van a alegrar por Madrid por conseguir un gran logro, como la Fórmula 1, no lo hicieron cuando se construyeron 12 hospitales públicos, cuando se soterró la M-30, cuando llegó el bilingüismo a los colegios… Porque la izquierda en Madrid desde hace décadas va siempre a la contra y mira todo en blanco y negro". El motivo, que le "deja eternamente en la oposición".

"Si quiere hablar de pobreza, si quiere hablar de educación, mire cómo están los datos en España", le replicó Ayuso la misma semana que se ha publicado el último informe PISA, demoledor para España, donde solo despuntan Castilla y León, Madrid, Cantabria, Asturias y Galicia.

Ayuso le recordó que no tiene competencias para intervenir en los salarios pero sí las tiene "para ayudar a que vengan las empresas a la Comunidad de Madrid, a que puedan recaudar más y, por tanto, puedan contratar a más personas y subir de esa manera los salarios". Pero las políticas que se están aplicando desde el Gobierno de España "expulsan a la empresa y cada vez son más los que dicen que de seguir por este camino se van a ir de España porque cada vez contratar aquí va a ser más difícil, porque los gastos son cada vez mayores y, por tanto, no salen los números".

La presidenta le contradijo los datos: "Nunca ha habido tanta gente trabajando como ahora en la Comunidad de Madrid; desde el 2019 los salarios han crecido un 13,8%. Mírese también el INE cuando dice que los salarios de los madrileños son los más elevados de España, que un trabajador de nuestra región cobra 440 euros más que la media nacional, que hemos creado en el último mes 35.000 nuevos empleos mientras España ha perdido 11.500 puestos de trabajo".

Bueno para Madrid, malo para el PSOE. pic.twitter.com/v6WTA8EnIR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 7, 2023

Isabel Díaz Ayuso le reprochó al socialista que le critique su agenda. "Sí, esta semana lo único que he hecho ha sido condenar lo que dicen de la amnistía porque es que ustedes se están quedando cada vez más solos, le van a tener que bótox a la ceja porque se les está cayendo: no hay ni siquiera un solo actor que les esté apoyando", dijo en relación a las declaraciones de esta misma semana del actor Antonio Resines. "Nadie ni de la cultura ni funcionarios, nadie, les está apoyando".

Y acusó a Lobato de convertirse en el "relator" para mediar entre el Ejecutivo madrileño y la delegación del Gobierno. "Díganos qué pasa con las Cercanías" tras el nuevo accidente de un convoy en Atocha; "díganos cuándo va a ser la primera manifestación en la embajada de Rusia para condenar el acoso a homosexuales, transexuales, que se está produciendo en ese país; cuándo es la marea verde con las camisetas ahora que hunden la educación; no digamos con lo que ha sucedido con las mujeres en Israel", concluyó.