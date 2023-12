El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha sacado adelante este jueves una proposición de ley que permitirá a la Comunidad de Madrid asumir la recaudación del llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF) en 2024 y poder continuar su política de bajada de impuestos. Esta medida ha sido también apoyada por el PSOE.

El Gobierno regional adopta esta medida después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso contra el tributo estatal. Se trata de una medida de carácter temporal y sólo será aplicable mientras continúe vigente el impuesto aplicado por el Gobierno central.

Con esta propuesta para modificar la bonificación del tributo sobre el Patrimonio, los contribuyentes afectados por el ITSGF pagarán la misma cuota, pero lo harán a través del gravamen gestionado por la Comunidad de Madrid. Se estima que esta medida afectará a 10.302 declarantes, con una recaudación de 555 millones de euros anuales, con los que el Ejecutivo madrileño "seguirá realizando nuevas bajadas fiscales".

De esta manera, el diputado popular Ángel Alonso ha defendido que esta medida está en sintonía con "las señas de identidad del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso: impuestos bajos y compromiso con España". "Nuestra voluntad es seguir impulsando el marco económico que permite a las empresas establecerse, crecer y consolidarse en Madrid, y con ello generar más oportunidades para todos", ha asegurado Alonso, quien ha explicado que esta proposición incide "en la necesidad de reconducir la carga fiscal sobre nuestros ciudadanos para continuar la senda de éxito de la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el popular ha destacado que la Comunidad de Madrid es la región que "atrae más inversión extranjera, la que lidera la creación de empresas y las tasas de crecimiento, en la que hay un mayor número de personas trabajando. Un éxito que no se encierra en sí mismo, sino que se pone a disposición de todos para que las oportunidades lleguen al mayor número de personas".

Aprobada la deflación del IRPF

Además, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera región de régimen común en aprobar la deflactación por segundo año consecutivo, tras obtener luz verde en el Pleno. De esta forma, el Gobierno regional "evita que las subidas salariales supongan un mayor pago en el Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas (IRPF)".

La medida entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que se prevé antes de que acabe el año para que entre en vigor en este mismo ejercicio. De esta manera, se podrán beneficiar ella los 3,5 millones de contribuyentes madrileños en la declaración de la renta que realicen en 2024.

Se estima un ahorro de 153 millones de euros, que se suma al generado por la aprobada en 2022. Se aplicará un 3,1% a todos los tramos, al mínimo personal y familiar, y a las deducciones ya existentes sobre el mismo, así como a los límites de renta para poder acceder a ellas.

PP y Vox tumban las enmiendas a la totalidad

Por otra parte, PP y Vox han tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Más Madrid a los Presupuestos de 2024, que continúan así su tramitación. En esta ocasión la mayoría absoluta del PP en la Cámara de Vallecas garantiza que las cuentas, que ascienden a 27.558 millones, se aprobarán, previsiblemente, en un Pleno con dos sesiones la semana del 22 de diciembre.

Conseguirá así la presidenta aprobar sus segundos Presupuestos desde que llegó a la Real Casa de Correos, después de que Vox tumbara los del año pasado en comisión impidiendo que se debatieran siquiera en el hemiciclo.

"Con estos Presupuestos pretendemos dar posibilidades a todos los madrileños y defendernos frente a los ataques que a Madrid hacen los enemigos de España y de la libertad", ha sostenido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha resaltado que se tratan de unas cuentas hechas "con realismo y rigor".

Por parte del PSOE, el portavoz, Juan Lobato, ha recalcado el carácter "propositivo" de su grupo, que ha planteado varias medidas a incluir en los Presupuestos que no han sido implementadas. Ha cargado tanto contra la falta de "fiabilidad" del cumplimiento de las cuentas como contra las "prioridades" que fijan, ya que entiende que no se pone el foco en los "elementos fundamentales".

Uno de los aspectos donde más ha incidido es en Sanidad, donde ha acusado al PP de plantear unos fondos menores de los consumidos el pasado año. En Educación ha reprochado falta de fondos para becas comedor, en Industria la ausencia de impulso del sector o en políticas activas de empleo, donde ha apuntado que el 30% de los jóvenes están desempleados.

A continuación ha tomado la palabra su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha tachado de "insuficientes y engañosos" los Presupuestos ya que "no alcanzan para poner al día los servicios públicos de Madrid, hacer frente a la emergencia climática o atajar la situación de vulnerabilidad". También ha afeado que se presentaran como "récord" cuando "no alcanzan los anteriores" si se descuenta la inflación. "Les falta visión y perpetúan los privilegios de una minoría", ha criticado Bergerot, para a continuación reprochar que se "renuncia a recaudar" 6.500 millones de euros de las rentas altas y no se invierte "lo necesario para conseguir un futuro mejor".

Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha justificado su posición en que no apoyarán nada que venga de la izquierda debido al "panorama actual político" pero ha avisado al PP de que consideran que estos Presupuestos no son "adecuados" para este momento. Ha criticado que "su estimación de ingresos para 2024 es un brindis al sol" y que lleven consigo un "récord de gasto".