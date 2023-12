Mazón lidera desde Madrid la ofensiva de las CCAA del PP contra la amnistía: Valencia estudia ya acciones legales

La presidenta madrileña y su homólogo valenciano se reunieron este martes en la capital para participar en el encuentro organizado por la Fundación Conexus, que busca estrechar lazos económicos entre las dos autonomías, con la vista especialmente puesta en la ampliación del Puerto de Valencia.

Los dos dirigentes del PP ofrecieron una imagen de unidad que Moncloa busca deteriorar, minando de esta manera el poder territorial del PP. Y así lo cree también Isabel Díaz Ayuso quien, no obstante, ya avisó de que no lo van a conseguir. "No nos van a dividir", advirtió. "Yo entiendo que ese ejercicio del Gobierno de intentar minusvalorar la gestión de doce comunidades autónomas unidas para intentar dar la sensación de que tiene el poder que no le han dado los ciudadanos en las urnas será la estrategia", pero "yo en ella no estaré".

"Lo que nos van a dejar es tierra quemada"

La cita se desarrolló casi de forma paralela al debate que a escasos metros tenía lugar en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Amnistía. "Hoy es un mal día para España, para su democracia, para nuestras instituciones", comenzó señalando Ayuso, que vaticinó que "los efectos negativos de este día no van a dejar de sentirse durante largo tiempo".

El "único objetivo" del debate en la Cámara Baja de la toma en consideración de esta ley por parte de Pedro Sánchez es "comprar impunidad por poder, comprar delitos para hacerlos desaparecer y hacerlo con el dinero de todos los españoles". La presidenta de la Comunidad de Madrid avisó de que "la herencia que vamos a soportar durante generaciones va a ser muy dura, de largo tiempo" y, además, "se produce después de 45 años de prosperidad, de estabilidad y de convivencia". Así, apuntó que "nos va en ello el Estado de Derecho, la imagen del Poder Judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Constitución".

Ayuso explicó que ante esta reinterpretación de la Carta Magna que se pretende acometer, "que atenta contra la separación de poderes" y "la igualdad" de todos los españoles, "lo que nos van a dejar, lejos de tierra firme, es tierra quemada". Y mientras, "nuestras empresas, nuestro potencial como nación, nuestra imagen de España ante el mundo va a seguir estando deteriorada sin que nadie se ocupe de los problemas reales", lamentó.

"Por eso, hoy estamos aquí los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid juntos, trabajando por afrontar la realidad en España, por atender a los problemas reales y, sobre todo, por buscar la manera de que ambas regiones al servicio de todos los españoles y de las respectivas comunidades autónomas podamos ir de la mano".

Valencia estudia ya acciones legales contra la amnistía

Carlos Mazón tomó después la palabra. Y ante Ayuso quiso recordar que "los servicios jurídicos y la propia abogacía de la Generalitat Valenciana" ya están estudiando este borrador de texto para realizar las "acciones legales oportunas" ante el Tribunal Constitucional. "Lo hemos dicho varias veces: la Constitución se defiende todos los días, se defiende desde el Estado de Derecho y se defiende desde nuestras propias competencias y les puede asegurar que las vamos a ejercer y las vamos a exprimir, por el bien de España, al máximo", aseguró.

Desde el equipo de la presidenta madrileña explicaron a Libertad Digital que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid esperan la aprobación definitiva del texto para analizar en profundidad el contenido de la ley.

Madrid y Valencia "no levantan un muro contra nadie"

"Pero es verdad, como dice la presidenta Ayuso, que la persiana se tiene que seguir subiendo, los autónomos tienen que seguir produciendo, tenemos que seguir con la actividad. Por eso esta cumbre habla de logística, de movilidad, de infraestructuras", prosiguió el presidente valenciano. Entre las prioridades, Mazón señaló como "urgentísima" la ampliación del Puerto de Valencia. "Es una estrategia española, de país, también lo es de la Península Ibérica y, por tanto, también lo es de Europa".

Mazón dijo que su presencia en Madrid también es para anunciar que, "por fin", hay una Comunidad Valenciana "abierta, que pone en marcha una reforma fiscal para incentivar" la actividad económica, "hemos venido a decir que iniciamos una senda hacia la simplificación de la burocracia" y que "no llamamos a los empresarios despiadados". "Hemos venido a decir que la Comunidad Valenciana abre sus puertas y que, junto a la Comunidad de Madrid, vamos a avanzar por España, porque esto lo hacemos por España". Su intención, explicó, es que las dos autonomías "no levanten un muro contra nadie sino que pongan en marcha una gran plataforma de proyección y de futuro".

"Abrimos la persiana desde la coordinación, desde la competencia leal y desde objetivos comunes que son que cada vez haya más territorios prósperos en España porque es la única manera de avanzar", resumió.

Ayuso aboga por inhabilitar a políticos que arruinen CCAA

Por su parte, Ayuso reiteró que su gobierno está a favor de "ayudar" porque Madrid es una región "al servicio de todos y, por eso, sí vemos bien ayudar a la Comunidad Valenciana y sí vemos bien ayudar a las demás". Pero lo que no ve bien, enfatizó, "es que los dirigentes políticos arruinen a las regiones y que después nadie se haga responsable de ello", dijo en referencia al anterior Ejecutivo valenciano presidido por el socialista Ximo Puig.

"Han quebrado la Comunidad Valenciana y la han dejado endeudada. ¿Quién se responsabiliza de eso? Al menos, deberían inhabilitar a los políticos, a los gestores públicos por largo tiempo si dejan semejante ruina a los valencianos. No hay derecho a heredar eso y que no pase nada nunca, eso es lo que veo mal", afirmó.

Y con la política hidráulica pasa un "poco mismo", argumentó. "Lo que no podemos permitir es que los dogmas sectarios de los mismos que son los de siempre - los mismos en plataformas con distintos colores, en este caso verde- supuestamente en pro de una ecología que no les importa en absoluto, merme la capacidad de crecimiento de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid con informes que no existen, con expertos que no están y que únicamente se mueven por el sectarismo".

"Madrid no va a poder crecer y así nos lo han hecho los técnicos del Canal. No es invención mía, si no podemos seguir gestionando el agua como hasta el momento…", dijo sobre el Plan Hidrológico del Tajo del Gobierno de Pedro Sánchez.