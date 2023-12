Cómo y quién podrá circular por Madrid a partir del 1 de enero de 2024

A pocos días de que acabe el año, el Ayuntamiento de Madrid avisa de las nuevas restricciones en el tráfico que se pondrán en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2024. Y es que Madrid Zona de Bajas Emisiones entrará en vigor en el exterior de la M-30 a partir del lunes, abarcando así todo el término municipal -hasta ahora se ceñía exclusivamente a M-30 y almendra central-.

Desde ese momento, los turismos más contaminantes que no estén empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022 o que no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) tendrán el acceso y la circulación restringidos en toda la capital. Esta medida afecta sólo a los vehículos turismo con clasificación ambiental A -diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina previos al año 2000- de las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno). No afecta a vehículos de mercancías o motocicletas sin etiqueta.

Recordemos las distintas fases:

1) Desde el 1 de enero de 2022 queda prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30.

2) Desde el 1 de enero de 2023 queda prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30 y por la propia M-30.

3) Desde el 1 de enero de 2024 queda prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid.

Hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán acceder y circular por Madrid Zona de Bajas Emisiones los vehículos con clasificación ambiental A que a fecha el 1 de enero de 2022 cumplan los siguientes requisitos, mientras mantengan el cumplimiento continuado y simultáneo de los mismos en todo momento hasta el 31 de diciembre de 2024:

4) A partir del 1 de enero de 2025 solo podrán circular los siguientes vehículos con clasificación ambiental A:

Los vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o trasladar personas con movilidad reducida siempre que figuren de alta en el sistema de gestión de accesos a Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y exhiban la respectiva tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Los vehículos que tengan reconocida la consideración de ‘históricos’ conforme a la normativa correspondiente (Reglamento de vehículos históricos).

Los vehículos de emergencias (extinción de incendios) y Fuerzas Armadas.

Periodo de aviso en 2024

Volviendo al 2024 que está a punto de comenzar, se establecerá un periodo de aviso que, en esta ocasión, se extenderá hasta el 30 de junio. El objetivo de esta fase es informar y advertir a los ciudadanos que tengan prohibidos el acceso y la circulación para que corrijan esa práctica y no sean sancionados por circular por el exterior de la M-30.

No obstante, se recuerda que las cámaras que controlan la M-30 y su interior finalizarán su periodo de aviso el 14 de enero. Por tanto, cualquier vehículo detectado por ellas será sancionado a partir del 15 de enero.

Medio millar de cámaras

El control automatizado se llevará a cabo con las 257 cámaras que, por ahora, componen todo el sistema de control de tráfico para el interior de la M-30 y la propia vía. En unos días finalizará la implantación de las 207 cámaras restantes para controlar el exterior de la M-30.

El Ayuntamiento ha contado para la adquisición e instalación de las cámaras y el resto de elementos del sistema con la financiación de por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. La subvención ha sido de 5,7 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones.

En total, 464 dispositivos de vigilancia velarán por el cumplimiento de Madrid ZBE, una cifra a la que hay que sumar los 37 ‘fotorrojo’ que se distribuyen por toda la ciudad.

Avisos por carta y cuantía de las multas

Todos los titulares de turismos que infrinjan la normativa vigente para Madrid ZBE en el exterior de la M-30 durante el periodo de aviso -desde las 00:00 horas del lunes 1 de enero de 2024 hasta las 23:59 del 30 de junio de 2024- y sean interceptados por las cámaras recibirán una comunicación de carácter informativo. No obstante, podrán ser sancionados si son detenidos por un agente de la autoridad.

El acceso no permitido a Madrid ZBE, al igual que con las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica, suponía hasta el 20 de marzo de 2022 una infracción leve de tráfico conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 75.c) y podía ser sancionada con 90 euros (45 euros si es por pronto pago), conforme a los artículos 80.1 y 81 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Debido a la modificación de la citada ley por parte del Gobierno central, desde el 21 de marzo de 2022 se sanciona como infracción grave de tráfico, llevando aparejada una multa de 200 euros, 100 euros si es por pronto pago.

Reducción de accesos en las tres ZBE

Según el Consistorio capitalino, con la implantación de Madrid ZBE, los tránsitos de vehículos sin distintivo ambiental (A) en el interior de la M-30 han disminuido hasta representar el 2,3 % del total en el interior de la ciudad (73.826 de los 3.246.971 tránsitos detectados diariamente de media). En número, esto supone aproximadamente 2.000 vehículos diarios sancionables, ya que de media un vehículo es detectado por aproximadamente tres cámaras.

La previsión del Ayuntamiento de Madrid es que con la nueva restricción de Madrid ZBE, los vehículos que serán sancionados adicionalmente al día en el periodo de aviso se eleven hasta los 2.700, es decir, 700 más al día. Sin embargo, se prevé que habrá una corrección de la conducta durante los seis meses en fase de aviso del 50 %, como ha ocurrido con las otras ZBE.