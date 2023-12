Ayuso enarbola su "fortaleza" contra el "comunista" Sánchez: "Aportamos luz frente a este desastre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este miércoles después del consejo de gobierno para hacer balance de 2023, una comparecencia que ha coincido en el tiempo con el balance de Pedro Sánchez y a quien ha dirigido buena parte de sus mensajes. Ayuso ha destacado cómo estos doce meses han sido "muy importantes para el Gobierno que tengo el honor de presidir" en alusión a la mayoría absoluta de mayo, "fruto de un trabajo bien hecho y de un proyecto basado en la libertad que ha proporcionado a Madrid prosperidad".

A su juicio, la "fortaleza" lograda en mayo también a nivel municipal "es imprescindible" para hacer frente al proyecto de Pedro Sánchez, "un comunista" que gobierna "en perfecta comunión con una amalgama de ultraizquierda", apoyado "por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España". Ayuso ha lamentado que sus socios ni siquiera hayan sido "capaces de respetar por una vez la forma política del Estado que han elegido los españoles", en alusión al discurso del Rey y su defensa de la Constitución, criticadísimo por los socios del PSOE.

Para Ayuso, es una nueva prueba de que este gobierno de "ultraizquierda" "ha tomado el poder para liquidar la Constitución" y con ella "la unidad de España, así como su prosperidad y su influencia". "Han decidido a espaldas de la mayoría transformar a su pequeña medida la España de todos", ha señalado Ayuso avisando de que "contra eso estará la Comunidad de Madrid": "Aquí entre comunismo y libertad se eligió libertad y por mayoría absoluta".

"No voy a ser una presidenta a quien feliciten los terroristas de Hamás, ni los hutíes; si me felicitaran, dimitiría, y no solo por razones políticas sino por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro con los que gobiernan: no hay mayor indignidad ni ataque a nuestro estado de derecho ni a la verdad", ha afirmado recordando los últimos elogios cosechados por Sánchez por decidir no sumarse a una operación en el Mar Rojo.

En su discurso, también ha señalado cómo sus "nefastas" políticas económicas están costando muy caras a los madrileños: "Nada bueno ocurre cuando una nación se abraza al comunismo, y todas las ofensas a Estados Unidos y democracias liberales nos saldrán muy caras", ha avanzado.

También ha destacado como no ha habido "ni un día en que no hayan sido proactivos en el desastre", recordando la ley de amnistía y las manifestaciones en, la retirada de la embajada de Israel, los ataques al presidente de Argentina, las ofensas a políticos alemanes o la "primera reunión" secreta con Puigdemont, entre otros ejemplos. "La memoria solo es frágil para quien no tiene principios", ha dicho Ayuso asegurando que "frente a este desastre la Comunidad de Madrid aporta luz y esperanza".

A continuación Ayuso se ha referido a la "alentadora" evolución económica de la Comunidad de Madrid y los programas que quieren poner en marcha, entre ellos nuevas bajadas de impuestos y deducciones de un importe de 126 millones de euros. También se ha referido a la deflactación del IRPF que se acometerá en este ejercicio de nuevo y al presupuesto recién aprobado.