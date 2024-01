Ayuso, ante el delegado del Gobierno: "No nos han puesto para ser amiguetes"

Al desayuno informativo de Isabel Díaz Ayuso, organizado por Europa Press, acudió el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Lo hizo en plena polémica por el rechazo de la presidenta madrileña a reunirse con él.

Martín había solicitado por carta un encuentro con la jefa del Ejecutivo regional para "recuperar las relaciones institucionales cordiales y colaborativas" tras su último encontronazo público, producido en el acto organizado por la Puerta del Sol con motivo del Día de la Constitución. Ayuso, a través de su jefe de gabinete, rechazó la cita: "Deben abandonar los desplantes y los insultos", le contestó Miguel Ángel Rodríguez, quien le derivó al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El secretario general del PP de Madrid explicó ayer, lunes, esta posición. "Más allá de reuniones, lo que desde Madrid le pedimos al Delegado del Gobierno son hechos. Menos palabras y más hechos", puntualizó Alfonso Serrano. La "mejor" manera de mejorar esas relaciones "es no entorpeciendo la vida de los madrileños". "Confiamos en que el delegado del Gobierno, en vez de hablar tanto de recuperar la normalidad, trabaje por recuperarla".

Precisamente este martes, durante el desayuno informativo, Ayuso acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner en riesgo inversiones en Madrid con su actualización del Plan estatal de transporte de energía. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado cerca de una veintena de propuestas de compañías eléctricas para nuevas infraestructuras en territorio madrileño que tengan acceso a 2.947 megavatios (MW) más para 80 proyectos.

Tras su discurso llegó el turno de preguntas y a la presidenta le plantearon una acerca de este choque con el delegado del Gobierno. "Las fotos de galería, de falso consenso, no me solucionan nada", contestó Ayuso ante la atenta mirada de Francisco Martín. "Porque aquí lo que hace falta es concordia y hace falta defender aquello en lo que creemos y la verdad. Y para eso me han puesto aquí. No nos han puesto aquí para ser amiguetes y para estar buscando esa foto fácil", añadió entre el aplauso de los presentes.

"Entre administraciones hablamos, entre los ministerios y los respectivos consejeros hablamos – que tocamos a tres ministros por consejero, ahí es nada-". Pero "lo que no puede ser es que en todos los plenos del Senado, todos los ministros se dediquen a insultar a la Comunidad de Madrid y a su presidenta; en todos los plenos del Congreso, cuando no el presidente del Gobierno en sus intervenciones, en la tribuna de oradores" de la Cámara Baja, "o cuando no nos encontramos con la situación de la inmigración en la Comunidad de Madrid, donde se ha tratado con total irresponsabilidad, o lo que está pasando con la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil...", enumeró la presidenta. "Por eso creo que lo que hacen falta son hechos y no los gestos", que "son importantes, pero para qué mentirnos tanto".

Ayuso confirmó que sus consejeros están siempre disponibles para reunirse con el delegado del Gobierno, como ocurre en estos momentos con el problema generado en Navacerrada y los atascos organizados. "Estamos convencidos de que tenemos que solucionarlo o volveremos a ver a los madrileños atrapados en sus coches durante el fin de semana. Somos muchos en una región muy chiquitita y si no hay planificación pasan estas cosas".