En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha comentado los agravios del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Ayuntamiento de Madrid y otros asuntos de la política municipal como la relación que tienen con Vox y su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, tras la reprobación que impulsó la izquierda en el consistorio y que el alcalde Martínez Almeida apoyó.

Inmaculada Sanz ha asegurado que tiene "muy buena relación" tanto con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como con la presidenta regional y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, ha argumentado que "hemos conseguido alinear las estrategias de la CAM y el Ayuntamiento de Madrid como no había ocurrido nunca".

"Estamos trabajando de una manera muy coordinada Ayuntamiento, Comunidad y sociedad civil, perfectamente orientados hacia que Madrid esté en el momento especial en el que está. Si el Gobierno no nos pusiera palos en las ruedas esto iría como un tiro. Puedo asegurar que nunca ha habido dos Gobiernos que hayan trabajado tan alienados en seguir reforzando lo que es este modelo de Madrid que es la historia de un éxito", ha explicado.

La reprobación de Ortega Smith

La número dos del Ayuntamiento de Madrid realizó un discurso contra la izquierda que ha tenido mucho eco y en el que recuerda el infame Pacto del Tinell de hace 20 años entre el PSC, ERC e ICV para gobernar la Generalidad y crear un cordón sanitario hacia el PP. Inmaculada Sanz ha dicho que "era muy importante en ese discurso para desenmascarar a la izquierda. Lo que se traía por parte de la izquierda era una reprobación al señor Ortega Smith por una actitud que no fue adecuada en el pleno y así lo dijimos, pero lo importante era desenmascarar esa hipocresía de la izquierda".

Sanz ha recordado que "la violencia en la política llega con Podemos. Son ellos lo que inventan los escraches y llamarles escraches por no decir acoso" y que el origen del Pacto del Tinell "tiene mucho que ver con Zapatero y estos momentos también, ya que es el ideólogo de todo lo que está ocurriendo con el sanchismo y hay que desenmascararlo". "Ahora utilizan el espantajo de la ultraderecha con la excusa de Vox cuando ya lo utilizaban entonces y no existían Vox ni Cs". Sobre el papel del PP ha dicho que "la gestión es importante pero yo estoy en política para defender principios, valores y un modelo como es Madrid". Un modelo "de libertad donde hemos conseguido una simbiosis entre esos principios que antes defendía el PP en solitario, pero son un símbolo de Madrid. En Madrid la libertad ya no se cuestiona".

Sobre Ortega Smith y lo sucedido en el pleno con uno de los concejales de Más Madrid ha dicho que el portavoz municipal de Vox "se equivoca en la actitud que tiene en el pleno y la actitud que tiene hacia el gobierno del PP. Está en una actitud que no es constructiva ni es positiva". Ha contado que desde el PP han "tenido una relación muy complicada con él desde el principio. En el primer mandato nos hicieron falta sus votos y siempre hemos dicho que lo agradecemos porque ese cambio no se hubiera dado sin el apoyo de Vox. Pero la relación se hizo verdaderamente complicada porque se empezó a bloquear todos los asuntos que se llevaban. Fue una relación muy complicada de bloqueo".

En cuanto a las causas de esta mala relación cree que pueden estar en "la fortaleza del PP en Madrid y la posición de Ayuso en la CAM" que "quizá les desubique de alguna manera, pero con los problemas que tiene España lo que tenemos que estar todos focalizados es en seguir consolidando el modelo de éxito que hoy es Madrid, ponerlo frente al espejo de otras políticas, y combatir la situación que está ocurriendo".

En este sentido, ha dicho que "nuestros adversarios nos critican mucho porque dicen que hablamos mucho de política nacional y les decimos que primero somos la capital de España y nuestra primera razón de ser es defender la unidad de España. Lo vamos a hacer todas y cada una de las veces que sea necesario. Estamos ante un desafío que es urgente y para eso estamos aquí también. Eso es lo más importante y, por tanto, le diría a Vox que trate de ayudar y que no se equivoque de adversario que no somos nosotros, ni el Ayuntamiento ni la CAM".

Madrid, capital agraviada

La primera teniente de alcalde ha criticado al Gobierno de España: "Somos el único país del mundo en el que el Gobierno actúa contra su capital". Sanz lo ha ejemplificado señalando que "mientras nos deniegan, simplemente, el hecho de contratar policías municipales con nuestro presupuesto, a los Mossos se les permite contratar 3.000 más con el presupuesto de España".

Sobre el cantón de limpieza que se está construyendo en el barrio de Montecarmelo y por el que están protestando no pocos vecinos –varios de ellos, en la sección de oyentes–, la vicealcaldesa ha reconocido que "está generando problemas en esa zona": "No sé a qué corresponde el nombre, pero se llaman así, hay decenas de cantones en la ciudad y no han provocado problemas. Nos volveremos a reunir con los vecinos las veces que haga falta". Sanz ha dicho que la ubicación es la "necesaria" y ha insistido en que "no es un centro de tratamiento de residuos".

Con respecto a los patinetes, la mano derecha de Almeida ha dicho que "con las ideas que se han ido adoptando", como "dar un número más pequeño de autorizaciones" o que el personal del SER pueda sancionar, "se ha conseguido que la situación mejore", si bien no es la "ideal". Sobre las bicicletas: "Estamos en máximos de uso, en récord histórico. Se ha conseguido implantar en distritos donde no estaba y en los que había demanda".

Finalmente, Sanz se ha referido a las críticas que el Gobierno hace a la CAM y al Ayuntamiento por talar árboles: "La ministra (Ribera) lo ha descubierto si la obra es de la CAM", pero "el Gobierno de España ha pedido talar 247 árboles para la obra de Adif en Atocha", una "zona similar a la obra de la Línea 11". En su opinión, estas críticas son "sectarias e hipócritas": "Cuando se hacen infraestructuras, se hacen excepciones y hay que hacerlas".