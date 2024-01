El caos migratorio de Madrid-Barajas: recibe el 93% de las peticiones de asilo de los aeropuertos españoles

El aeropuerto de Madrid-Barajas tiene sus salas de asilo colapsadas. Colchonetas por el suelo, literas para habilitar zonas de descanso, maletas agolpadas en las paredes, suciedad por doquier… Los sindicatos de la Policía Nacional lo llevan denunciando desde hace meses, pero el Ministerio del Interior no hace nada de momento para solucionar la situación. Y la situación no hace sino empeorar debido a que día a día llevan nuevas personas.

La situación ha vuelto a saltar a la luz porque este fin de semana han huido 26 marroquíes en una doble fuga. La primera, el viernes noche, de la sala de asilo de la Terminal 4S (satélite), en la que participaron 9 magrebíes y en las que saltaron a las pistas de despegue y aterrizaje tras romper una ventana. La segunda, el sábado noche, de la sala de asilo de la Terminal 1 del aeropuerto. 17 marroquíes accedieron a la zona pública y se marcharon.

Los datos estadísticos ponen negro sobre blanco la situación de excepcionalidad que se está dando en el aeródromo madrileño. Y así queda reflejado en el Boletín Estadístico Fronteras del pasado mes de noviembre de 2023, el último que ha sido publicado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. El aeropuerto de Madrid-Barajas recibió el 93,3% de las peticiones de asilo de todos los puertos y aeropuertos nacionales.

Exactamente, durante el pasado mes de noviembre se recibieron un total 631 peticiones de asilo en los puertos y aeropuertos de nuestro país. De ellas, 589 se hicieron en Madrid-Barajas. A mucha distancia se sitúa como segundo lugar con más solicitudes de asilo el aeropuerto de El Prat (Barcelona), con 36 peticiones, seguido por el aeropuerto de Málaga (3 peticiones), el aeropuerto de Gran Canaria (2 solicitudes) y el puerto de Tarifa (una petición).

Número de solicitudes de asilo recibidos en puertos y aeropuertos de España durante noviembre de 2023.

El boletín también desglosa la nacionalidad de los que pidieron asilo en estas infraestructuras durante el mes de noviembre. El principal grupo provenía de Kenia (154 peticiones), seguidos de personas con nacionalidad de Guinea Conakry (118 peticiones), Venezuela (81 peticiones) y Marruecos (70 solicitudes).

Nacionalidad de los solicitantes de asilo en los puertos y aeropuertos de España durante noviembre de 2023

Fuentes policiales han explicado a Libertad Digital que en las últimas semanas hay un repunte de marroquíes que están llegando al aeródromo madrileño y se supone que vuelan en tránsito desde Marruecos a otro país de la Unión Europea, pero que una vez en la capital española no cogen su vuelo de conexión y piden asilo: "No sabemos qué están haciendo con su documentación, porque cuando llegan dicen que ya no la tienen, ni con la que cogieron el vuelo desde Marruecos, por lo que tampoco se les puede montar en otro avión".

Las mismas fuentes han explicado que "las salas de asilo de los aeropuertos son solo salas donde va la gente que es rechazada en frontera a la espera de que su situación se resuelva. No son una prisión, no tienen medidas de seguridad". Y donde no sólo hay poco personal policial de control por falta de agentes, sino que también hay un problema "con el tiempo que tarde el Colegio de Abogados en mandar a los letrados, que además cada uno solo puede atender a cinco personas como máximo".