El delegado del Gobierno, al choque total contra Ayuso: "Obliga a la Policía a callar las denuncias por agresión sexual"

Guerra abierta y sin cuartel entre el delegado del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. La espiral de tensión de los últimos días culminó este miércoles con epicentro en Alcalá de Henares. Hasta allí había trasladado Isabel Díaz Ayuso a su Consejo de Gobierno con la intención de visibilizar las denuncias que desde hace meses realiza su alcaldesa, la popular Judith Piquet, y que habían alcanzado fuerza tras la batalla campal que se produjo el pasado viernes entre inmigrantes trasladados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera de esta ciudad.

Ayuso compareció ante la prensa y denunció el "auténtico caos" que existe a raíz de estos traslados, provocado por la absoluta opacidad de Moncloa. "Pedro Sánchez ha pasado de presidir la foto del Aquarius a presidir el Gobierno de las cámaras de seguridad del aeropuerto donde vemos cómo por las noches, de tapadillo, introducen con total frialdad y con total irresponsabilidad a estas personas".

Pero la polémica surgió por lo que dijo justo después, cuando relató algunos de los sucesos que se viven en Alcalá de Henares, la tercera ciudad con más población de la región, sólo por detrás de Madrid capital y Móstoles. La presidenta habló de peleas "graves, dentro y fuera del centro", de un "brote de sarna detectado del que ya se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid" y aseguró que "se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio". Es esta última afirmación la que levanta la polvareda.

El delegado: "No hay abierta ninguna investigación"

La Cadena Ser titula en un primer momento su información de la siguiente manera: "Ayuso se inventa agresiones sexuales a mujeres para vincularlo con la inmigración". Poco después matiza su titular: "Ayuso vincula migración con agresiones sexuales a mujeres en Alcalá que la Policía desconoce".

Es en este punto cuando interviene el delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid. "En estos momentos, no hay abierta ninguna investigación", afirma tajante a la prensa. "Es de extrema gravedad mezclar migración con inseguridad", dice Francisco Martín a preguntas de los periodistas. "No tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Esos mensajes son dañinos, crean alarma y van en contra de la convivencia. Desde luego, condeno cualquier tipo de valoración en ese sentido porque, desde luego, tampoco está acreditada por los datos", añade. El País, por su parte, cita a una fuente "conocedora de los trabajos policiales" que asegura que "no hay ninguna denuncia, cero".

Lobato habla de "bochorno" ante una "vulgar mentira"

En paralelo, la presidenta está ya de vuelta en la Puerta del Sol, donde a partir de las 16:30 horas de la tarde comienza a recibir a los portavoces de los grupos parlamentarios, en su primera ronda de contactos de este nuevo año. Primero, Rocío Monasterio (Vox); después, Juan Lobato (PSOE).

Ante la prensa, el portavoz socialista no duda en cargar duramente contra la jefa del Ejecutivo madrileño y su "vulgar mentira". "Yo creo que una vez que es la propia Policía la que le ha desmentido, yo creo que no tengo nada más que añadir (...) Es tan evidente que es una mentira vulgar y un invento absoluto.... A mí me supondría un bochorno enorme que me tenga que desmentir la Policía". Es un "disparate y una barbaridad absolutamente indigna" que se use el fenómeno migratorio para "hacer demagogia" y "hacer juego político para mentir y manipular", añade.

La confirmación, en la Junta de Seguridad

Minutos antes de que Lobato pronunciara estas palabras, la alcaldesa de Alcalá de Henares abandonaba la reunión de la Junta de Seguridad Local que había convocado para analizar los graves altercados del viernes. A ella asisten también la subdelegada del Gobierno, número dos de Martín, el comisario de la Policía Nacional de Alcalá, el jefe de la Policía Municipal, el director de seguridad de la Comunidad de Madrid y la concejal del ramo en la ciudad complutense.

"El propio Cuerpo de Policía Nacional es el que nos ha indicado que, efectivamente, esas dos denuncias por agresiones sexuales existen, por tocamientos a la fuerza a dos mujeres el día 11 de diciembre: a las 8.30 de la mañana una y a las 11.30 de la mañana otra", afirma Piquet tras el encuentro. Y da más datos: los hechos se producen "en el Paseo del Cementerio y en el parque de Camarmilla, concretamente".

Las denunciantes explican que es un "varón negro y joven" y se llegó a intentar una "identificación fotográfica y en esa identificación fotográfica había internos del centro". Así las cosas, "sigue sin resolverse, en tanto en cuanto no hay autor conocido, pero esas denuncias existen".

"Obliga a la Policía Nacional a callarse"

Desde el equipo de la presidenta no dan crédito y deslizan presiones del delegado del Gobierno hacia la Policía para que calle. Es "falso" que no haya denuncias; "otra cosa es que obligue a la Policía Nacional a callarse". Existen "aunque lo niegue la izquierda", apunta una fuente de la máxima confianza de Ayuso.

Además, en esa reunión de la Junta de Seguridad también informan a la alcaldesa de que el herido en la reyerta del pasado día 11, que ya está dado de alta, es precisamente el mismo individuo que ya había sido detenido el pasado 27 de diciembre por otros hechos delictivos. Fue detenido entonces, pero no fue expulsado ni tramitada su expulsión del país, solo del centro. "Lo que nos dicen es que se encuentra en la ciudad y que esperan poder localizarle para que pase a disposición policial para firmar un decreto de expulsión. Pero lo cierto y verdad es que pese a haber estado dos veces detenido y haber estado herido de gravedad en un centro sanitario no está en el centro de internamiento, se encuentra en la ciudad a la espera de ser localizado para ser expulsado del país".