"El delegado del Gobierno mintió ayer gravemente". Esta es la acusación que lanza el equipo de la presidenta madrileña un día después de la polémica generada a raíz de la visita de Isabel Díaz Ayuso a Alcalá de Henares, donde trasladó a sus nueve consejeros para celebrar un Consejo de Gobierno en esta ciudad con el fin de arropar a su alcaldesa, la popular Judith Piquet. Lo hizo tras los graves altercados del pasado viernes entre inmigrantes trasladados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera.

Para demostrarlo, en la Puerta del Sol han decidido hacer público un parte de una de las dos denuncias interpuestas por dos mujeres del municipio. "No son presuntas denuncias, son denuncias que existen, que están acreditadas", dijo ya este jueves la regidora alcalaína.

Fue precisamente Piquet la que ayer, miércoles, desbarató todo el argumentario gubernamental. Y es que tras afirmar Ayuso en la rueda de prensa posterior a ese Consejo que ya se estaban "investigando agresiones sexuales", el delegado del Gobierno salió presto a desmentirlo. "En estos momentos, no hay abierta ninguna investigación", afirmó Francisco Martín. "Es de extrema gravedad mezclar migración con inseguridad", añadió. "No tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Esos mensajes son dañinos, crean alarma y van en contra de la convivencia" y condenó "cualquier tipo de valoración en ese sentido porque, desde luego, tampoco está acreditada por los datos".

Piquet explicó al abandonar la Junta de Seguridad Local que había convocado por la tarde que es el propio Cuerpo de Policía Nacional el que les corrobora la información. En esa reunión, además de la alcaldesa, estaban presentes la subdelegada del Gobierno, número dos de Martín, el comisario de la Policía Nacional de Alcalá, el jefe de la Policía Municipal, el director de seguridad de la Comunidad de Madrid y la concejal del ramo en la ciudad complutense.

"No es una denuncia conjunta, son dos denuncias de dos víctimas de una agresión sexual en la ciudad y eso es un hecho objetivo. Cuando hay dos denuncias es irrefutable", dijo ya este jueves la regidora. Explicó que las dos denunciantes declaran que el agresor es un "varón joven de raza negra". Y una de las víctimas reconoce a través de fotografías a uno de los internos del centro. Pero la otra denunciante no. Y hay un testigo que señala que "no pueden coincidir porque el agresor era mucho más joven". Así las cosas, no ha quedado acreditada de momento la autoría de las agresiones pero "todas las diligencias están remitidas al juzgado de guardia".

Desde el equipo de la presidenta deslizaron ayer presiones del delegado del Gobierno hacia la Policía. Es "falso" que no haya denuncias; "otra cosa es que obligue a la Policía Nacional a callarse". Existen "aunque lo niegue la izquierda", apuntó una fuente de la máxima confianza de Ayuso. Y un día después lo han acreditado.

"Ayuso agita la xenofobia igual que Junts"

A pesar de todo ello, la portavoz de Más Madrid acusó este jueves a Ayuso de "mentir a sabiendas" y de "agitar la xenofobia y el racismo". Manuela Bergerot no esperó siquiera a la reunión que mantendrá esta tarde con la presidenta para realizar estas declaraciones. "Ayuso agita la xenofobia y el racismo exactamente igual que Junts. Es una cortina de humo para que no hablemos de su nula gestión y los recortes de derechos, pero no es una cortina de humo más porque pone en la diana a personas en situación de máxima vulnerabilidad", añadió.

El socialista se expresó en términos parecidos, aunque lo hizo ayer miércoles después de reunirse con la presidenta y tras las declaraciones del delegado del Gobierno. "Es tan evidente que es una mentira vulgar y un invento absoluto.... A mí me supondría un bochorno enorme que me tenga que desmentir la Policía", afirmó Juan Lobato.

El PP carga contra el delegado y Lobato

Desde el PP de Madrid han exigido al portavoz del PSOE que le pida al delegado del Gobierno que "deje de mentir y atacar" a la Comunidad de Madrid y que "se ponga a colaborar con las instituciones madrileñas y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares". Alfonso Serrano también le ha exigido a Francisco Martín que rectifique y pida disculpas.

"El delegado del Gobierno negó que existieran y el PSOE y el señor Lobato refrendaron al delegado del Gobierno y acusaron a la presidenta de mentir, pero hoy sabemos que quien mintió fue él, puesto que esas denuncias existen", añadió el secretario general del partido.

"En Alcalá de Henares está ocurriendo lo que, por desgracia, avisamos que ocurriría si no se trabajaba coordinadamente con la administración local y autonómica", apuntó Serrano, que ratificó las palabras de ayer de Ayuso. "El traslado masivo de hasta 1.200 inmigrantes, por lo que conocemos sin la comunicación pertinente, está provocando reyertas, insalubridad dentro del propio centro y, lo más grave, denuncias de agresiones sexuales conocidas".