El "colmo de la hipocresía" de Rita Maestre con la inmigración desemboca en un bronco debate con Almeida

En un "alarde de ingenuidad" el alcalde de Madrid pensó por un momento que Rita Maestre retiraría una de las preguntas que había registrado en el pleno de este lunes relativa a la inmigración. Pero no lo hizo. En un "ejercicio de imprudencia", la portavoz de Más Madrid quiso volver a colocar en el centro del debate la polémica que se generó hace dos semanas en torno a Alcalá de Henares.

"En una sola semana, la señora Ayuso barrió todos los récords de bulos racistas y xenófobos". Y está legitimada a denunciarlo, argumentó Maestre, porque a ella le "repugna por igual la xenofobia de unos y de otros: me repugna de Abascal, de Albiol y de Ayuso, me repugna de Turull". "Lo puedo decir con mucha tranquilidad – añadió- porque yo no comparto ningún gobierno con xenófobos, a diferencia de lo que hacen ustedes que gobiernan comunidades autónomas y ciudades con personas que hacen del odio el centro de su discurso político".

José Luis Martínez Almeida no daba crédito. "El colmo de la hipocresía de su discurso es que ha llegado a decir ‘me repugna Turull’. Podía haber añadido a continuación ‘Sumar va a votar en contra de la ley orgánica que va a delegar las competencias de inmigración a Cataluña’ y eso le hubiera dado credibilidad". Pero lo que pasará, vaticinó, "es que Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, votará a favor" de esa cesión.

Pero la "hipocresía" del discurso de Rita Maestre no termina ahí. El regidor capitalino afeó a la portavoz de Más Madrid que no haya tenido siquiera unas palabras para denunciar las "condiciones infrahumanas" en las que se encuentran los inmigrantes "hacinados" en el centro de asilo de Barajas. "Si estuviera gobernando el PP habría ido corriendo a hacerse la foto y estaría diciendo que somos unos xenófobos". Y también "habría pedido disculpas por que el Gobierno del que forma parte haya sido condenado por el Supremo por devolver ilegalmente menores a Marruecos", le recordó Almeida.

No lo nombró. Pero el alcalde también podría haber echado mano de las últimas declaraciones del líder del PSC, que este fin de semana se descolgó con un discurso similar al de Isabel Díaz Ayuso. Salvador Illa defendió la necesidad de regular la inmigración: "No podemos decir aquí que venga todo el mundo, no puede ser; regularlo y acoger, e integrar". "Europa es un imán, la gente quiere venir a Europa. Entonces, lo que debemos hacer es ser capaces de regular esto", dijo en una entrevista de El Nacional recogida por Europa Press este domingo.

Salvador Illa defiende regular la inmigración: "Aquí no puede venir todo el mundo, no puede ser". ¡Cómo está la ultraderecha! 😂

pic.twitter.com/ARmjv2AaNF — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) January 28, 2024

"Ni condena a Fernando Grande Marlaska, va a votar a favor de la cesión de competencias en materia de inmigración a Junts y, además, no ha sido capaz de visitar el centro de asilo del aeropuerto de Barajas", le espetó Almeida a Maestre.