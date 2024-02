Primer Pleno en la Asamblea: "¿Está de acuerdo el PSOE de Madrid en amnistiar el terrorismo y la alta traición?"

Primer Pleno – y primera sesión de control al Gobierno- del nuevo periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid. Comenzó con modificaciones sobre lo previsto. Y es que el PSOE había acordado con Isabel Díaz Ayuso una felicitación institucional a la Policía Nacional, que en enero cumplió 200 años. Vox estaba de acuerdo, pero no Más Madrid que se salió del pacto unánime que requiere la aprobación y lectura en el Pleno de una declaración de este tipo. El reconocimiento, pues, quedó bloqueado.

El socialista quiso preguntar a la presidenta madrileña por la capacidad propia de producción de energía instalada en la Comunidad de Madrid después de que Ayuso haya emprendido una nueva batalla contra Pedro Sánchez por su plan eléctrico. "Somos la última comunidad, la que menos energía genera", le reprochó Juan Lobato. "Y ahora se da cuenta de que somos los últimos de España y se va corriendo a pedir ayuda a papá Estado".

Ayuso le replicó: "La política energética, como la del agua, es política de Estado. Y yo no le pido a papá Estado nada, le pido lo que le corresponde a los madrileños, que es la obligación del Estado, y muchas veces le pido que con que nos dejara en paz bastante mejor nos iría a todos".

Para la jefa del Ejecutivo regional, pedir que Madrid, con la "extensión que tiene", produzca la misma energía que otras comunidades autónomas "demuestra un absoluto desconocimiento". Y pidió a Lobato que no "compre el discurso nacionalista" porque "somos una región que aportamos" al resto de España. "Me habla de solidaridad con el resto de España, y me lo dice usted que esta semana está defendiendo que haya una total desigualdad para el País Vasco y para Cataluña. (…) Sólo tenemos ojitos para ver cómo le pedimos perdón a un prófugo de la justicia. Y me dice usted solidaridad, cuando abandonan a España entera". Ayuso instó a los socialistas a salir a las calles a preguntar los madrileños si creen que reciben el mismo trato que "sus socios independentistas". "Ustedes que hacen listas negras de periodistas".

"¿Y si hiciera en esta Cámara la mitad de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados? No sé lo que dirían del presidente y de esta institución… Controlan el Ejecutivo, el legislativo y judicial desde la Moncloa. Dice la señora Laura Borràs, su socia, con la que van siempre de la mano: ‘Nosotros no queremos la gobernabilidad, queremos la independencia’. ¿Eso es solidaridad para el resto de España? Mire, señor Lobato, nosotros sí que somos aquellos que estamos trabajando para que no haya esas profundas desigualdades y para luchar por la igualdad ante las oportunidades".

"Puigdemont se ha comprado el PSOE"

Para los socialistas madrileños la cosa no quedó ahí. El portavoz parlamentario de los populares también les dedicó buena parte de su intervención. "No está en posición de hablar de solidaridad con el resto de España", le dijo Carlos Díaz-Pache a Lobato. "Precisamente ahora – además- que Puigdemont se ha comprado el PSOE". Y les han dado a "elegir entre mantener la dignidad o sus escaños; han decidido mantener sus escaños y no los van a mantener porque perdiendo la dignidad van a perder también los escaños".

Pache les acusó de ser "cómplices de esta locura". Y es que recordó las iniciativas que sobre la amnistía han llevado los populares a la Asamblea madrileñas. En todas ellas, los socialistas madrileños optaron por no salirse un milímetro de la posición oficial de Moncloa y Ferraz. "Hay nuevas preguntas, hoy nos vemos en una situación en la que tenemos que preguntar, los madrileños se preguntan: ¿está de acuerdo el PSOE de Madrid en amnistiar los delitos de terrorismo y de alta traición?", les inquirió el popular.

"Pueden decir que no, que hasta aquí hemos llegado o pueden decir que sí, que la convivencia y tal, a ver si lo dicen sin que se les caiga la cara de vergüenza. O pueden decir lo que han elegido decir esta semana: el PSOE de Madrid piensa lo que diga Bolaños. Y Bolaños va a decir lo que diga Sánchez. Y Sánchez, lo que pida Puigdemont. Y Puigdemont, lo que pida Putin. A lo mejor ese es el plan: intentar convertir Madrid en Caracas y Barcelona en Moscú".