El aeropuerto de Madrid-Barajas ha vivido durante dos meses una situación crítica en sus salas de asilo. Espacios desbordados por el aluvión de solicitantes llegado vía aérea desde Marruecos, acumulación de basura que provocó una plaga de chiches y cucarachas, la espantada de la Cruz Roja debido a la situación o las peleas entre grupos de solicitantes de asilo por el poco espacio que había. Pero ahora la situación parece ya estabilizada.

Una parte importante del alivio de las salas de asilo se debe a que el Gobierno ha concedido un buen número de permisos excepcionales de entrada en España. Ha habido varias tandas de ellos. Unas autorizaciones que hacen que los solicitantes de asilo puedan salir del aeródromo hasta que se resuelva su situación. Y una vez resuelta, quedarán como asilados en territorio nacional o como los miles de inmigrantes ilegales que están libremente por el país.

Otros hechos que han ayudado a descongestionar la situación ha sido el aumento de las salas de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas, pasando de dos de las dos iniciales a cuatro, lo que aumentó la capacidad de recepción. Unas salas que llegaron fruto de la presión del Ministerio del Interior al Ministerio de Transportes, del que depende AENA, la dueña de los aeropuertos, que es la que debe habilitar estos espacios.

También el refuerzo de los agentes de la Policía Nacional destinados tanto en asilo como en rechazo en frontera y que el Ministerio del Interior haya pisado el acelerador a la hora de resolver las solicitudes de asilo que se estaban solicitando en Madrid-Barajas. Algunas han sido aprobadas y otras rechazadas. Y precisamente con las que han sido rechazadas se han producido "algunos problemas".

Algunos de solicitantes de asilo "se niegan a embarcar" en los aviones que les deben devolver al país desde el que llegaron (Marruecos), según han explicado desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Una situación compleja pues al final es el comandante de la aeronave quien decide, en función de las normativas de seguridad aérea, si pueden embarcar o no, y son varios los casos en los que no se les ha permitido subir y permanecen en el aeropuerto.

Las mismas fuentes han explicado que ayer lunes quedaban en el aeródromo madrileño 141 solicitantes de asilo -33 de ellos en la sala 1, otros 20 en la sala 3 y 88 en la sala 4-, cuando en el peor momento del caos el número de solicitantes de asilo que estaban en Madrid-Barajas superó los 450.