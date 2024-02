Polémica en la Asamblea: se abre una investigación sin precedentes a Vox por un voto irregular

La Asamblea de Madrid investiga ya a Vox por emitir un voto presuntamente irregular en el último pleno. No hay precedentes en el Parlamento madrileño y el procedimiento tardará unas semanas, explican fuentes parlamentarias a Libertad Digital. Y es que tendrá que pasar por comisión, se nombrará a un instructor y habrá también un periodo de alegaciones.

Los hechos se remontan a la última sesión plenaria, del pasado jueves 1 de febrero, cuando se registró un voto desde el escaño de José Luis Ruíz Bartolomé, que dimitió el 25 de enero y ya no es miembro de la Cámara, explica la Asamblea en un comunicado.

"A pesar de que todavía no ha tomado posesión el sustituto, en una de las votaciones, en concreto la enmienda a la totalidad de Más Madrid al proyecto de Ley de Economía Circular, en el panel de votaciones se contabilizó un voto en ese escaño", añade. Así las cosas, se contabilizaron once votos de Vox, a pesar de que ahora mismo solo tiene diez diputados. En este caso, y a pesar de que Vox votó a favor de esa enmienda de los de Manuela Bergerot, el resultado de la votación no se vio alterado pues el PP hizo valer su mayoría absoluta.

"La Presidencia de la Asamblea ha comunicado al Grupo Parlamentario Vox la apertura de oficio de una investigación para que expliquen lo sucedido y una vez escuchadas las partes, se adoptarán las medidas oportunas conforme a la normativa vigente", concluye el comunicado. El artículo del reglamento de la Cámara que se podría haber vulnerado es el 33.3, señalan las fuentes consultadas a LD. "Atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento".

El origen del problema parece estar en el diputado Íñigo Henríquez de Luna que llegó a ocupar en algunos momentos el escaño que dejó libre Ruíz Bartolomé, al lado de Rocío Monasterio. Cuando llegó el momento de las votaciones, en el marcador electrónico apareció que estaba presente en dos escaños.

Monasterio lo achaca a un fallo técnico

Monasterio lo achacó este lunes a un fallo técnico, aseguró que lo alertaron en ese momento al presidente del Parlamento madrileño, Enrique Ossorio, que no pudo hacer nada, y que no ocurrió en esa votación solamente sino en todas las que se produjeron en el pasado Pleno. "Se encendieron los dos escaños y entonces el señor Henríquez de Luna no sabía si se tenía que sentar en el que estaba al lado mío o sentarse en el otro", comenzó explicando. "Yo intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, y eso no se apagaba y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones".

"Ahí ha habido un fallo de que estaban activados los dos pero por mucho que yo le daba a todos los botones, eso no se apagaba. Son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan", añadió. "Se votó desde donde creíamos que se podía votar porque el que teníamos al lado no había manera de apagarlo". Y pidió que lo "adecuaran para que no pase otra vez en el próximo Pleno: no vamos a estar ahí dándole a todas las teclas para intentar apagarlo". Monasterio concluyó incidiendo en que esa votación "no afectó al resultado".

El PP niega el fallo técnico

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se deslizó que las explicaciones de la portavoz de Vox no cuadraban. "El funcionamiento del sistema de votación en la Asamblea de Madrid es el siguiente: primero, hay que apretar el botón de presencia en el Pleno; después, el voto afirmativo, negativo o abstención. Sin apretar el voto de presencia en el Pleno, no se puede votar. Y solo puede apretar el botón de presencia en el Pleno el diputado personalmente: no se puede delegar en otras personas".

Y se negó la posibilidad de que existiera un fallo técnico como había asegurado. "Para activar la presencia en el Pleno hay que apretar el botón tres veces conscientemente…".

En la misma línea se expresó públicamente el portavoz parlamentario del PP. "Fallo técnico no es", dijo tajante en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, poco después de que Monasterio diera sus explicaciones. Es un "fallo humano, que reconoció, por lo menos en una primera parte, el señor Henríquez de Luna y que marcó de forma errónea la presencia en el Pleno y que, después, tuvo que volver a hacerlo en su escaño para poder votar".

Pero lo que no está explicado, añadió Carlos Díaz-Pache, es lo que ocurrió en la votación porque "alguien ha tenido que pulsar el botón en su escaño y, a continuación, pulsar el botón en otro escaño. Y eso no es un fallo técnico, es un fallo humano o un intento de obtener un voto que no se tiene". Así las cosas, para los populares, en el mejor de los casos se trata de un fallo humano pero, desde luego, descartan cualquier error técnico.

Ossorio: "Sabe que en las votaciones no se apaga nada"

Pero la situación terminó por explotar en X, antes Twitter, cuando Monasterio acusó a los populares de inventarse la historia. "Algunos se ponen muy nerviositos cuando preguntamos por inmigración ilegal y cambian historias", escribió la portavoz de Vox. "Avisamos al presidente Ossorio que no podíamos apagar el escaño del diputado ausente y eso es lo que intentamos hacer", reiteró. "Ya no saben qué inventar para atacarnos".

Díaz-Pache le contestó: "Rocío, el panel es muy sencillo y no tiene botón de apagado. Votaste en tu escaño y parece que también votaste en el de al lado". En las imágenes grabadas de ese día se puede ver, efectivamente, cómo Monasterio toca el botón del escaño que estaba vacío a su lado. "No desvíes tu responsabilidad que es solo tuya", agregó.

Pero el cruce de acusaciones no quedó ahí: llegó a intervenir el propio presidenta de la Asamblea, que acusó a la de Vox de mentir. "Usted es diputada en la Asamblea de Madrid desde hace 5 años y sabe perfectamente que en las votaciones no se apaga nada. Simplemente se aprietan dos botones. Los que están en el escaño de cada uno".

Usted es diputada en la Asamblea de Madrid desde hace 5 años y sabe perfectamente que en las votaciones no se apaga nada. Simplemente se aprietan dos botones. Los que están en el escaño de cada uno. https://t.co/QQigtl0NVi — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) February 5, 2024

Bergerot pide la "suspensión temporal" de Monasterio

Por su parte, el portavoz socialista se remitió a las explicaciones dadas por Vox minutos antes, en la Junta de Portavoces. "Se equivocaron en la votación y, afortunadamente, no tuvo trascendencia para aprobar o hacer decaer ninguna iniciativa". Pero "se tiene que solucionar porque ningún diputado puede votar dos veces, eso hay que intentar garantizarlo siempre y está bien que se investigue y se advierta para futuras ocasiones: si el escaño de al lado está vacío, no puede aprovechar para darle al botoncito", añadió Juan Lobato.

Más dura fue la portavoz de Más Madrid. "A nadie se le escapa en esta Cámara que Vox tiene ciertas dificultades para estar a la altura del trabajo parlamentario con rigor y con conocimiento". Manuela Bergerot espera que la Asamblea, "que sí está a la altura", pueda resolverlo y avanzó que pedirán la suspensión temporal de Monasterio. "Las instituciones deben sancionar a quienes piensan que las reglas no van con ellos".