La semana "aciaga" de Monasterio: acusa ahora a Ayuso de ser peor que Sánchez y tener comprados a "Lo País" y "la Ser"

Uno de los enfrentamientos más duros que se vivieron este jueves en la Asamblea de Madrid fue el que protagonizaron Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso. Su relación no pasa por el mejor momento y así se visualizó hace una semana, cuando arrancó el nuevo periodo de sesiones.

Fue precisamente en dicha sesión donde se contabilizó un voto de más por parte de Vox, que ya se está investigando, y que podría acarrear para Monasterio su suspensión temporal. Ya en el Pleno de hoy, Vox volvió a contar con once diputados – y no con los diez con los que se había quedado tras la dimisión de José Luis Ruiz Bartolomé- después de la incorporación de Javier Pérez Gallardo. Pero el asunto siguió coleando pues lo introdujo la presidenta madrileña en su respuesta.

"Lleva una semana bastante aciaga y cada vez que se le dice cómo se está equivocando y dónde, nos viene con el discurso victimista de todos contra Vox y que somos todos unos progres - el mundo es un gran mundo progre- pero que no les salva de cometer grandes errores donde no les vamos a poder ayudar", le espetó Ayuso, que quiso poner un ejemplo muy gráfico, que abría la puerta a una sanción. "Si va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame Monasterio o sea de Vox, comprenderá que deba ser multada".

La jefa del Ejecutivo regional prosiguió señalando que "lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria de esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta, algo básico, y que todavía nos eche la culpa a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos…, que es lo que siempre hace: lo hizo con los Presupuestos y lo hace cada vez que se equivoca".

Ayuso "gasta más que Sánchez en publicidad"

No sería la última referencia a este asunto que introdujera Ayuso en su contestación a una intervención tosca de Monasterio. La portavoz de Vox decidió este jueves cargar contra el Gobierno madrileño por la publicidad institucional. "Lo de Pedro Sánchez es una vergüenza, sí, pero resulta que hemos descubierto que usted gasta proporcionalmente cuatro veces más, 27 millones de euros", afirmó.

Es en este punto cuando Rocío Monasterio sacó un papel con la "interminable lista de medios pagados", entre los que están, dijo, El Diario Vasco, La Voz de Cádiz o El Norte de Castilla. "Qué hace dedicando 600.000 euros al Lo (sic) País o 600.000 euros a La Ser". "Nos dice que no hay dinero para pagar mejor a los médicos para hacerlos fijos pero sí hay dinero para su propaganda"; "no hay dinero para vivienda social" o para "atender mejor a nuestros mayores" pero "sí para su propaganda". Y así prosiguió con unos cuantos ejemplos más. "¿Saben una cosa? Esto probablemente mañana no salga en ningún medio, seguro que no. ¿Saben por qué? Porque los tienen ustedes todos comprados", concluyó.

"Criticar al PP, pase lo que pase"

"Decir que los medios de comunicación están comprados dice mucho de su partido político", le replicó la presidenta. "Nuestra publicidad institucional se dedica a campañas normales, no ideológicas, a exposiciones, a dar a conocer la oferta cultural de la Comunidad de Madrid, a la vacunación y a otros consejos sanitarios", etc. Pero "su vida – añadió- es criticar al PP, pase lo que pase".

De hecho, esta semana también culpó a los populares de la situación del campo, se lamentó Ayuso, "cuando nunca la agricultura ha sido tratada como en la Comunidad ahora con mi Gobierno o intentando olvidar que las protestas son contra el Gobierno de Sánchez, no contra el mío". Y lo "mismo" ocurre con la inmigración: "otra vez mintiendo esta semana". La jefa del Ejecutivo regional volvió a recordarle que no tiene competencias para solucionar este asunto. "Nadie quiere que venga inmigración ilegal a Madrid, deje de mentir". Y, desde luego, la ley de Extranjería, que le animo a que se la lea de verdad, no nos dice que nosotros tengamos que hacer lo que usted comenta", es competencia del Gobierno central. Y es que "si no habría 17 fronteras".

Pero la "última", se quejó Ayuso, es la de la reforma del Estatuto. "Para llevar aquí tantos años tiene un conocimiento bastante básico de cómo funcionan las cosas", le espetó. "Dígame cómo puede ser que con sus escaños y nuestro grupo podamos sacar adelante una reforma del Estatuto". Ni aunque volviera a hacer lo que hizo en el último Pleno y fuera "corriendo, en los 20 segundo que tenemos, votando, votando, votando" en todos los escaños, "créame que no podríamos reformar el Estatuto con su grupo", ironizó la presidenta. "Yo le animo a que se informe de las cuestiones más básicas, que sea respetuosa, que sea ejemplar y que esté a la altura de las circunstancias".

Y es que Vox no está dispuesto a unirse a un posible acuerdo entre la presidenta y el portavoz socialista, Juan Lobato, para reformar el Estatuto de la Comunidad de Madrid. Los de Santiago Abascal están en su estrategia de rechazar cualquier tipo de acuerdo con el PSOE, al que acusan de estar en el "golpe" de Estado. Pero en concreto, en lo que a Madrid se refiere, Monasterio tampoco aprueba la idea de reducir levemente, y no de forma no drástica, el número de diputados de la Asamblea, algo a lo que estarían dispuestos populares y socialistas. Y mucho menos ve positivo dar luz verde a la posibilidad de que el Ejecutivo regional pueda aprobar decretos-ley, para casos de emergencia.

Socialistas y populares también estarían de acuerdo en sustituir el término "minusválido" por "personas con discapacidad" en la misma línea que la reforma introducida en el artículo 49 de la Constitución, pero sin añadidos de ningún tipo y en introducir un cambio en el nombre de la Asamblea para que pase a llamarse Parlamento de Madrid.