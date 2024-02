Ayuso pide la dimisión de Marlaska: "Cuando una viuda te dice en el entierro de su marido 'apártate', te apartas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistirá este lunes en la puerta de la Real Casa de Correos a las 12.00 al minuto convocado por el Gobierno regional en memoria de los dos guardias civiles asesinados este fin de semana en Barbate.

Pero antes estuvo en Telecinco, donde pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. "Esta situación viene desde hace tiempo, aproximadamente hace 16 meses ya se retiró todo el apoyo y parte de estos efectivos de élite para la lucha contra el narcotráfico en toda la zona Gibraltar. Esto, desde luego, tiene que tener alguna responsabilidad", expuso Isabel Díaz Ayuso.

"¿Cómo les habéis dejado así abandonados, qué decisiones se han tomado?, se preguntó la jefa del Ejecutivo regional para la que Marlaska debe asumir responsabilidades. "Creo que, efectivamente, como todo apunta a ese propio ministro, es el que tiene que dimitir o tiene que ser cesado inmediatamente porque esto no representa a nuestro país".

La presidenta resaltó lo que ocurrió en el funeral de David Pérez Carracedo, uno de los guardias civiles asesinados, cuando su viuda se negó a que el ministro le colocara la medalla de condecoración en el féretro. "Creo que cuando una viuda te está diciendo en el entierro de su marido ‘apártate’, te apartas y punto, qué más tiene que decir y cuántas veces". Y censuró la "absoluta desprotección" de los agentes en la zona. Están "abandonados a su suerte, todos los días".

"Por distintos motivos, políticamente parece que no interesan tanto y, desde luego, por la insensatez y la inhumanidad, tener a gente que da su vida por los demás en esas condiciones esto nos tiene que hacer replantear qué estamos haciendo", señaló Ayuso que apuntó sin ninguna duda a dos cuestiones: "Endurecer todas las penas contra el narcotráfico" y a "dotar a todos nuestros agentes de las máximas garantías y herramientas".

Y es que "con su libertad, va la nuestra; con su seguridad, va la nuestra y, además, es gente que vive desplazada por otros rincones de España y del mundo con sus familias forzosamente, con unos sueldos paupérrimos: esto no puede ser digno de una democracia como la nuestra", afirmó.

La presidenta criticó además la actitud del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza. "Estamos todos entretenidos con las galas, yo lo entiendo, los premios Goya me parecen fantásticos y defiendo el cine español a tope, pero me parece insensato que ni una palabra hacia esta gente, ni una palabra". Así las cosas, pidió "un poco de solidaridad contra estas familias" porque, insistió, "detrás de estos agentes son miles de familias que todos los años viven fuera de su tierra para protegernos a los demás". "Ni una palabra de solidaridad con ellos, ni el presidente del Gobierno tampoco, así que, por lo menos, me alegro de que Feijóo sea el que vaya a Barbate y nos represente a todos ahora".