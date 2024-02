Ayuso y el PP de Madrid cierran filas con Feijóo y cargan contra el PSOE y Vox: "Se agarran a un clavo ardiendo"

El cierre de filas de Isabel Díaz Ayuso y el PP que ella dirige en torno al líder del partido es total y absoluto. Al menos de manera pública. La primera en enfrentarse a preguntas de la prensa después de conocerse que Alberto Núñez Feijóo habría estado dispuesto a conceder un indulto a Carles Puigdemont, condicionado a que rindiera cuentas ante la Justicia y renunciara a un referéndum, fue la presidenta madrileña, que apoyó sin ambages al dirigente popular.

"Yo no he visto ese giro", respondió tajante la jefa del Ejecutivo regional. "Yo ayer vi al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía; sí a la defensa del Poder Judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán".

Desde Génova ya explicaron el sábado que dijeron "no" en "menos de 24 horas a la amnistía que Sánchez lleva cinco meses queriendo impulsar. Y por eso Sánchez es presidente y Feijóo no. Nosotros no somos el Partido Socialista. Nosotros no comerciamos con España. Nosotros no nos movemos por la conveniencia política o personal. Nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional", sentenciaron.

Pero esta información, servida en bandeja por el propio partido, salta en mitad de la campaña de las elecciones gallegas y tanto PSOE como Vox – ambos con unas pésimas expectativas de voto en Galicia- no han dudado en aferrarse a ella. "Se están agarrando a un clavo ardiendo: Vox y el PSOE que van siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de campaña donde se quedan fuera de todo", afeó Ayuso. "Entiendo que lo que intenta hacer el equipo de opinión sincronizada de la Moncloa es darle la vuelta a esta situación", que no es otra cosa que "corrupción", practicada por el Gobierno al intercambiar impunidad por votos para "mantenerse en el poder".

La presidenta reiteró que no ha escuchado a Feijóo decir ahora "nada distinto" y, además, que "tampoco se dan las condiciones", porque lo primero que tendría que pasar es que Puigdemont se sentara "en el banquillo" y "después de ser condenado, se llega a un escenario Z, que es en el que no estamos". Para Ayuso, lo que están tratando de hacer los socialistas con esta cuestión no es más que el juego del "trilero". "Se está montando un pollo a ver si de esta manera estamos todos en el mismo saco...", se quejó.

Eso sí, la dirigente madrileña fue clara cuando apuntó que ella con Junts "no" va "ni a la vuelta de la esquina", descartando de esta manera que fuera favorable a ir de su mano en una moción de censura contra el Gobierno. "A esta gente ni agua". Y si bien reconoció que los grandes partidos lo hicieron mal con CiU, afirmó que la formación ahora de Puigdemont nada tiene que ver. "Nunca se debería haber contemporizado con el nacionalismo, porque nos está devorando, pero mucho menos en estas circunstancias. Y ojo en Galicia, porque nos jugamos mucho".

La oposición en bloque carga contra el PP

Este lunes se celebraba también junta de portavoces en la Asamblea de Madrid y el popular quiso introducir este asunto nada más comenzar y sin mediar preguntas. Lo hizo después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se hubiera despachado a gusto. También los dirigentes de PSOE y Más Madrid. "Parece ser que aquí hay una carrera por igualarnos a todos, por hacer parecer que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo y, desde luego, no lo somos", subrayó Carlos Díaz-Pache.

"No somos como un PSOE que está en una carrera por traspasar todas las líneas rojas que se le pongan por delante después de haber pactado un Gobierno con un secuestrador, con un golpista y con un prófugo de la justicia", señaló el portavoz parlamentario del PP. "Nosotros no estamos en eso. Sánchez parece que quiere compañía en su lado oscuro del muro, ese muro que ha construido para separarnos a todos, y nosotros no vamos a acompañarle a ese lado. En ese lado del muro solo hay un bazar pestilente, en el que ha convertido nuestras instituciones y ahí va a estar absolutamente solo", manifestó Pache que incidió en que "desde el PP" seguirán "luchando contra esa amnistía, contra esos indultos sin ningún tipo de duda".

No obstante, para Monasterio lo conocido este fin de semana es "completamente asombroso" y cree que los votantes del PP tienen que estar "perplejos". "Un día sacas a la gente a manifestarse contra el indulto y al siguiente te sientas a negociarlo. Nosotros nunca nos sentaríamos con los golpistas, así de sencillo".

En una línea parecida se expresó la portavoz de Más Madrid. "¿Va a convocar manifestaciones el PP contra sí mismo o va a ser la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, contra el líder de su partido?", ironizó Manuela Bergerot. "Estas revelaciones echan por tierra toda su estrategia política, la del PP, para Galicia y para todo proceso electoral que venga. Ella (por Ayuso) dice que no indultaría a Puigdemont, pero todos los españoles sabemos que Feijóo lo haría".

También apreció un cambio de discurso el líder del PSOE-M, Juan Lobato, quien subrayó que Feijóo "a la vez que estaba pidiendo prohibir partidos políticos", estaba "proponiendo a esos partidos llegar a acuerdos por los indultos". "Ayuso se está mordiendo la lengua hasta el domingo, veremos si el lunes se ha enterado de lo que le ha dicho Feijóo a los periodistas", ironizó Lobato.