Ayuso denuncia la "cara de cemento armado" del PSOE por su desesperación en Galicia: "Estamos a que si la abuela fuma"

La presidenta madrileña no da crédito con lo que está ocurriendo estos días. El mundo al revés: Pedro Sánchez indulta a los condenados por el 1-0 en Cataluña, rebaja los delitos de malversación y redacta una amnistía con el prófugo Carles Puigdemont que le lleva a La Moncloa pero ahora quien tiene que dar explicaciones es el PP.

Isabel Díaz Ayuso achaca toda la polémica suscitada, a raíz de que se publicara que Alberto Núñez Feijóo valoró un posible indulto a Puigdemont siempre que se dieran las condiciones para ello, a las elecciones en Galicia de este fin de semana. "A cinco días de unas elecciones, todos los secretos de Estado salen a la luz", dijo irónica ante la prensa después de participar en un desayuno informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

"No han salido durante la investidura de Feijóo" ni "durante la investidura de Sánchez" pero sí "justo a cinco días de las elecciones". Para Ayuso, "estamos a que si la abuela fuma" y lanzó dos preguntas: "¿Quién se cree esto?, y sobre todo, ¿la izquierda puede ir a las elecciones como el resto o tenemos que acostumbrarnos a que siempre que a la izquierda le va a ir mal en las urnas tenemos que aguantar estos saraos?".

La presidenta madrileña restó total credibilidad a lo dicho este martes por otra prófuga de la Justicia, la secretaria general de ERC , Marta Rovira, quien afirmó en una entrevista en la Radio 4 que el popular Carlos Floriano les propuso pactar en el Congreso de los Diputados una investidura de Feijoo. "Una prófuga de la Justicia, que ahora mismo está escondida en otro país, dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo..., ¿de verdad que estamos a eso? No sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer".

"Yo es que prefiero escuchar al presidente del PP cuando dice ‘no pienso amnistiar a nadie’, ‘no estoy a favor de lo que está sucediendo’, ‘no a los indultos’ y no a las trolas que se están contando estos días", continuó señalando Ayuso que insistió en que el objetivo detrás de todo esto es "enfangar la campaña porque la izquierda es incapaz de ir a unas elecciones en una situación de normalidad, siempre hay que montar escándalos a pocos días".

Ahora bien, "no se puede tener la cara de cemento armado" porque, reiteró, "quien gobierna y quien se sienta en la Moncloa con Esquerra, con los que pretenden indultar, con los que han cometido graves delitos es Pedro Sánchez y sus socios. Esto es lo único que hay". "Estamos dando vueltas a las tuercas todo lo que se puede a cinco días de las elecciones cuando aquí lo cierto, la única verdad es que Pedro Sánchez está sentado en la Moncloa con los votos de unos tipos que han cometido graves delitos así que qué tal si lo explica él y no los demás, es que es él el que está ahí sentado, calentito", lanzó.

Dos mensajes en 24 horas

La presidenta madrileña fue también muy clara en una cuestión, que puede ser tenida en cuenta en clave interna. "No hay que indultar nunca a nadie porque haya cometido graves delitos. No tendríamos que estar nosotros hablando de condonaciones ni de nada, es la Justicia española la que decide quién tiene que cumplir unas penas u otras. Que nos pongamos los políticos a condonarnos deudas y penas me parece horroroso. Yo no lo contemplo", afirmó tajante.

Ayuso lleva desde este lunes en un cierre de filas total con la dirección nacional y, con ella, el PP de Madrid. Durante una entrevista concedida a Telecinco cargó también contra Vox por subirse al carro de los socialistas en esta recta final de campaña. "Se están agarrando a un clavo ardiendo: Vox y el PSOE que van siempre de la mano en todas estas circunstancias".

Pero fue también muy clara cuando afirmó que ella con Junts "no" va "ni a la vuelta de la esquina". "A esta gente ni agua". Y si bien reconoció que los grandes partidos lo hicieron mal con CiU, añadió que la formación ahora de Puigdemont nada tiene que ver. "Nunca se debería haber contemporizado con el nacionalismo, porque nos está devorando, pero mucho menos en estas circunstancias". Dos mensajes muy nítidos para los suyos en 24 horas.