Más Madrid trata de ganar en la Asamblea lo que pierde en los tribunales con las residencias: "¡No tienen dignidad!"

Más Madrid no quiso que un nuevo archivo por parte de la Justicia sobre la gestión de la Comunidad de Madrid de las residencias de mayores durante la pandemia le aguara la intervención que tenía preparada su portavoz para la sesión de control de este jueves en la Asamblea. Manuela Bergerot ejerció de digna sucesora de Mónica García y atacó con fiereza a Isabel Díaz Ayuso entre el aplauso de su bancada.

El asunto venía cociéndose a lo largo de la semana cuando, a raíz de una filtración a la Cadena Ser, la formación de ultraizquierda volvió a hacer del drama vivido en la primera ola del Covid su principal eje de oposición al Gobierno madrileño, llegando incluso a anunciar que lo trasladarían a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para que determine si se "vulneraron derechos humanos".

"Sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital", sentenció Bergerot. Esta gruesa acusación contrasta con el argumento empleado por la Audiencia Provincial en un auto publicado hace apenas dos días en relación a la muerte de dos personas en geriátricos de Parla. "No consta que una derivación [hacia los centros hospitalarios] hubiera dado lugar a un resultado distinto pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban. […] Al no existir capacidad para albergar a todas las personas afectadas, su situación en los hospitales hubiera podido incluso agravar la situación".

Bergerot hizo caso omiso y, leyendo una de las actas de la Policía Municipal filtradas a la Ser, preguntó alterada: "¿Tienen el descaro de presumir que un juzgado de Parla ha archivado su causa cuando tienen más de 150 querellas abiertas por su gestión en las residencias?". "Responda, presidenta: si no hicieron nada mal, ¿entonces es que lo volverían a hacer? Pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos". "Más pronto que tarde habrá Justicia", concluyó.

"Sin importar ni la verdad ni las víctimas"

"Veo que está haciendo méritos para ser también ministra del Gobierno", comenzó replicando la presidenta. "Habla sin total humanidad, como han hecho todos estos años, sin importarles ni la verdad ni las víctimas de la pandemia" a pesar de que saben que la gestión que realizó el Ejecutivo madrileño "nos puso con una amplia mayoría, primero, y después con una mayoría absoluta; y no lo soportan", reivindicó.

Ayuso les acusó de utilizar una "forma mezquina, sin ningún tipo de humanidad", para retrotraerse a una época "en la que ustedes lo único que hacían era tuitear" mientras su Gobierno se adelantaba al de Pedro Sánchez en la toma de decisiones, cuando el Covid ya era una realidad en España. "Tuvo que ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma". Fue en este punto cuando las interrupciones por parte de la bancada de Más Madrid comenzaron a ser constantes, con gritos que se escuchaban a pesar de los micrófonos apagados y reiteradas llamadas al orden del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio.

"¿Sabe lo primero que hizo el Gobierno de Sánchez, es decir, ustedes al completo? Nos prohibieron a las comunidades autónomas comprar material sanitario", prosiguió Ayuso haciendo caso omiso de las protestas de la izquierda, que la bancada popular trató de ahogar en aplausos. "Y, cuando 15 días más tarde no podían más y no podían tomar ninguna decisión, vino el señor [Pablo] Iglesias a decir que iba a tomar el mando porque era su responsabilidad y no hizo absolutamente nada, dio la rueda de prensa y se fue a su casa a jugar a la PlayStation", lanzó.

La izquierda solo busca el descrédito personal. pic.twitter.com/V61m6nO6VN — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 15, 2024

"¡Dignidad es lo que les falta!"

Fue entonces, explicó la presidenta, cuando la Policía, a instancias de su Gobierno, entró en las residencias "a ver lo que había ocurrido". "Había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias. Todo colapsado. Mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía porque una persona cuando está gravemente enferma, con la carga viral que había entonces, no se salva en ningún sitio". Los decibelios de algunos diputados de Más Madrid seguían subiendo. "¡Silencio, señorías!", exclamaba Ossorio sin mucho éxito. "Ustedes, sin ningún tipo de humanidad, le niegan la verdad a todas las personas que han fallecido en España entera", lanzó Ayuso, que les acusó de no importarles los fallecidos que ha habido en las residencias de otras comunidades autónomas, con porcentajes de muertes en muchas de ellas superiores que en la región, pero donde la izquierda no hace oposición con ello.

"¡La Justicia nos ha dado la razón en hasta 19 ocasiones y les obliga a ustedes a pagar las costas por mentiras y por insidias y porque deja reflejado muy claro que dimos la vida por la gente, los responsables de las residencias estuvieron a la altura y dimos todo por salvar esta situación!", exclamó entre el aplauso unánime de los populares. "¡Están al titular y al descrédito porque no tienen corazón ni humanidad, no tienen ninguna dignidad, que es lo que les falta: dignidad!". El Gobierno en bloque y los diputados del PP la ovacionaron en pie, escenificando un cierre de filas total y absoluto con la presidenta, que animó a la oposición de izquierdas a que "se mire los protocolos de la vergüenza en Aragón, si es la que la tienen".