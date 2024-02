Ayuso, exultante tras la aplastante victoria del PP en Galicia: "Feijóo 40 - Sánchez 9"

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera dirigente del PP en pronunciarse hoy, después de las elecciones gallegas de este domingo donde los populares revalidaron su mayoría absoluta con Alfonso Rueda.

Tenía programado desde hacía días un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y hasta el Hotel Ritz de Madrid acudió exultante. "La verdad es que estoy feliz, muy contenta y muy aliviada" porque, "aunque no deberíamos haberla sentido nunca, hemos entrado todos en esa sensación de presión por lo que nos alivia" el resultado. "Es un día fantástico, en especial para España entera".

Estas fueron las primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso, que resumió de esta manera el resultado obtenido: "Feijóo 40- Sánchez 9". Rueda es presidente "porque lo han querido los gallegos mientras que Sánchez lo es porque lo han apoyado separatistas, comunistas, el partido de los terroristas...Y eso explica muy bien todo lo que está pasando".

Para Ayuso, lo sucedido este domingo "implica la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, sólo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio". Así las cosas, "un político normal dimitiría esta misma mañana". En concreto en Madrid, la presidenta auguró para los socialistas "el mismo futuro que para Yolanda Díaz en su tierra, en Galicia".

Y es que "esto no lo ha elegido nadie, es una huida hacia delante, del poder por el poder y esto lo que va a hacer es que el PSOE cada vez se vaya alejando más de todo el país, Madrid incluido"·. En la región los socialistas "van a seguir perdiendo más y más poder". La presidenta recordó cómo "Sánchez ha aspirado en estas últimas elecciones gallegas a ser el tercero, ni siquiera ha aspirado a un futuro mejor para Galicia, ha aspirado a que no gobernara el PP para hacer daño a Feijóo" por lo que "en ese ambiente preguerracivilista de los bandos, la inmensa mayoría de los españoles no está, así que sí, les auguro los peores resultados en Madrid pongan a quien pongan".

La presidenta pasó después a enumerar los últimos escándalos del Gobierno de Sánchez y los vinculó estrechamente con el resultado cosechado en Galicia. "Ayer las urnas han rechazado cosas como estas: el ministro de Transportes quiere reemplazar a la Justicia para decir él qué es delito y qué no y así ahorrarnos tiempo a todos", dijo en relación a las polémicas palabras de Óscar Puente; "el Gobierno ha decidido desmantelar la seguridad contra el narcotráfico y ya nos enteraremos de por qué; para Sánchez y sus socios ser Policía Nacional o Guardia Civil no son profesiones de riesgo porque solo salvan vidas, no le dan votos; (...) este es un país que mantiene en su Consejo de Ministros a Grande-Marlaska, el peor ministro del Interior de la democracia, con un historial sencillamente vergonzoso; un Gobierno para el que la malversación no es un delito cuando se trata de sus socios; un Gobierno que distingue dos tipos de terrorismo: el malo y el que da votos, en un país en el que, por cierto, todavía faltan por resolver más de 379 crímenes de ETA, ya quisiera yo el mismo interés y las mismas prisas por esclarecer los asesinatos que el mostrado por perseguir la absurda piñata de Ferraz o los jóvenes de un colegio mayor que cantaban canciones impropias a sus compañeras".

Continuó Ayuso con unos cuantos ejemplos más de una larga lista de desmanes. Y es que "con la izquierda y la ultraizquierda en el poder, un escándalo tapa al otro" pero "ayer las urnas dijeron que los españoles no pasamos por todo esto, que hay alternativa y esperanza: se llama Alberto Núñez Feijóo", al que se "pasan la vida cuestionando, da igual que haya ganado unas elecciones, da igual que tenga mayoría absoluta en el Senado, da igual que haya cosechado mayorías absolutas por toda España", lamentó. "No conozco un líder político en España que esté más perseguido y con más presión y al que se le trate de esa manera como a Núñez Feijóo, mira que pensaba que era yo hasta el momento, pues no" y calificó el trato que se le da de "inmisericorde".

En este sentido, la presidenta entonó el mea culpa y reconoció que en el PP cayeron "un poco en la trampa del equipo de opinión sincronizada, que nos ha puesto en la tesitura de que Feijóo estaba en el alambre". La izquierda vendió estas elecciones en clave nacional, intentando convertirlas en una "cuestión de Estado" para "perseguir" al presidente popular. "¿Qué hacemos entonces ahora con Pedro Sánchez?".

"Sánchez, también en Galicia, se ha entregado al comunismo puro y le ha salido muy mal. Está empeñado en crear dos bandos en España, su muro está bien definido: los nuestros y los de enfrente para que el fin justifique los medios. De este modo, los escándalos de este lado del muro – el suyo – no son escándalos, no son nada, no existen, son anécdotas que suceden mientras ostentan el poder. Pero ayer las urnas le han asestado un golpe muy duro que no va a saber asimilar". Únicamente "llevamos siete meses de legislatura: nos helarán la sangre de nuevo con sus inventos, haciendo un terrible daño a España entera mientras agitan el cubilete de las bolitas".