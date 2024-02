La residencia de ancianos de Aravaca en Madrid, que se incendió el pasado domingo y donde fallecieron tres ancianas y 16 personas resultaron heridas leves, tenía dos salidas de emergencia bloqueadas y una boca de incendios inutilizada, según el primer informe elaborado por la Policía Municipal.

Una vez conocido este documento, la izquierda en Madrid ha intensificado sus denuncias que ya venían produciéndose desde este lunes. "Exijo explicaciones hoy mismo a la señora Ayuso sobre lo que pasó en la residencia donde fallecieron 3 personas mayores", ha escrito el portavoz socialista en X, antes Twitter. "No descartamos recurrir a la justicia si la Comunidad de Madrid no da las explicaciones necesarias", ha añadido Juan Lobato.

"Hay un patrón sangrante y doloroso en la gestión de las residencias de Madrid. Vuelven a salir actas policiales que señalan maltrato, abandono y desidia en la gestión de Ayuso. Pedimos la comparecencia de la consejera para que dé explicaciones en la Asamblea de Madrid", ha señalado por su parte Manuela Bergerot.

También la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha entrado de lleno en el asunto, dejando a un lado el "pato fake" de la mascletá. "Hemos accedido al acta que lo atestigua y exigimos a Almeida y Ayuso que sean transparentes con toda la documentación y se asuman responsabilidades", ha lanzado Rita Maestre.

Indignación en Sol con Moncloa: es una "brutalidad"

La cosa no queda aquí. En esta ocasión ha irrumpido también en la polémica el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su portavoz. Y lo ha hecho desde la sala de prensa de La Moncloa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La gestión de la señora Ayuso, de la Comunidad de Madrid, en materia de residencias, el patrón siempre es el mismo: abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía", ha declarado Pilar Alegría en la misma línea que la líder de la formación de ultraizquierda en la región.

Alegría, que ha remarcado que la residencia incendiada tiene concertadas plazas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha exigido la apertura de una investigación y llegar "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer lo sucedido.

En el Gobierno madrileño no dan crédito y califican de "brutalidad" lo expresado por la ministra. "Culpa a la presidenta Diaz Ayuso de responsabilidades que no son suyas", afirman. Fuentes de la máxima solvencia y próximas a la presidenta recuerdan que la investigación está abierta por parte de la Policía Nacional, y sus conclusiones se entregarán a un juez.

Además, explican que la Comunidad de Madrid hizo "dos inspecciones en abril y agosto, y constan los certificados de que las instalaciones estaban conforme a la legislación antiincendios". "Culpar a la presidenta de abandono es absurdo, es como culparla de que haya un incendio en un restaurante", añaden.

"Las insólitas declaraciones de la portavoz del Gobierno sobre residencia de Aravaca, culpando a la Comunidad de Madrid hasta de los accidentes, no tiene sentido", ha señalado después la propia presidenta en X. "Están echados al monte. Son inhumanos y excéntricos" y añade que "por supuesto, hay investigación abierta de la Policía Nacional".

Campaña de la izquierda

En menos de una semana – en cinco días- el Ejecutivo central ha decidido atacar con dureza a la presidenta madrileña por las residencias. A raíz del pleno del pasado jueves, cuando Más Madrid volvió a sacar este tema y lo que ocurrió en pandemia, Pilar Alegría escribió en redes sociales: "7.291 muertos". Lo hizo obviando que es Aragón – su comunidad autónoma- la que registró el porcentaje más alto de mayores de 65 años fallecidos por Covid-19. Le siguen La Rioja, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla La Mancha y Baleares. Después, por debajo de la media nacional, se sitúa Madrid, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Sanidad.

También entró de lleno el actual delegado en Madrid quien, siguiendo la estela de su antecesor y sus consejos acerca de "retorcer" este asunto, afirmó: "No, no murieron igual. 7.291 personas murieron solas, con dolor y de forma indigna", dijo Francisco Martín.

"A un paso de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar"

La campaña desatada coincidió con la visita de Isabel Díaz Ayuso a Galicia para apoyar a Alfonso Rueda de cara a los comicios del domingo. Pero este mismo lunes la jefa del Ejecutivo regional decidió no dejarla pasar por alto. "La izquierda y el Gobierno de Sánchez comenzaron por no reconocer el esfuerzo que se hizo en Madrid, tampoco por actuar después de meses de alerta sanitaria internacional; después, nos acusaron de negligencia, extremo que están negando todos los jueces y hoy, en esa carrera hacia la excentricidad, están a un paso de acusarnos de genocidio", afirmó. "Y no lo voy a tolerar".

Ayuso volvió a reafirmarse en lo dicho el jueves pasado durante la sesión de control. "En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras". Algo que también apuntó, por cierto, la Audiencia Provincial, en su auto de la pasada semana: "No consta que una derivación hubiera dado lugar a un resultado distinto pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban".

Además, la presidenta negó la mayor: no fue una decisión política sino médica: "Los traslados, que fueron por miles, eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos como se está diciendo. Mienten". "He llegado a oír que nuestros mayores fallecieron acompañados en los hospitales y abandonados en las residencias", algo que dejó caer, por ejemplo, el delgado del Gobierno, "o que se elegía entre dejar vivir o morir, según el volumen de sus carteras". Para Ayuso, "no se puede caer más bajo". "Eso es un insulto a las personas fallecidas, a sus familiares y a los profesionales que cuidaron de ellos".

La presidenta se dirigió a su antigua rival, Mónica García, a quien acusó de tener una "rabieta política" por perder en las urnas contra ella y huir después de la Asamblea. "Y la actuación del resto de la izquierda pasa por lo mismo: los madrileños nos dieron casi tres veces más escaños que a cualquiera de ellos y no lo soportan". "La izquierda no abre este debate pensando que se pudieron evitar las muertes, ellos eran además los responsables en las residencias y no hicieron nada. Ni siquiera nos dejaron comprar mascarillas durante las primeras semanas, ni cerraron Barajas, ni nos preguntaron cómo ayudar ni nos tendieron la mano. Estaban muy ocupados boicoteando hospitales y que las farmacias no pudieran dispensar test o mascarillas de calidad. La izquierda abre este debate porque es inhumana, no tiene corazón y es excéntrica", lanzó.