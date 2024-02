La denuncia de Ayuso en Anticorrupción desembocó en la detención del hombre de confianza de Ábalos

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha llevado a la detención de Koldo García Izaguirre, mano derecha del ex ministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos, entre otras personas como Víctor de Aldama, presidente del Zamora C. F., dio comienzo con una denuncia del Grupo Parlamentario de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid contra una docena de contratos por valor de 326 millones de euros, relacionados con Ábalos, el propio presidente del Gobierno o la entonces ministra Nadia Calviño.

En concreto, el PP hacía hincapié en tres de ellos, con una atribución de 40 millones, adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa. Los populares denunciaron que la compañía adjudicataria ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. El importe de su cifra de negocio fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la Covid-19.

A fecha 2 de marzo de 2022, sostenía el PP, no consta publicada en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos, tan solo el anuncio de formalización. "A pesar de ello, la empresa Soluciones de Gestión, en el plazo de 7 días resultaba adjudicataria de dos contratos, por un valor superior a los 36 millones de euros para adquirir material sanitario", agregan, para añadir: "Las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la explicación puede guardar relación por ser "de confianza del Sr. Ábalos", entonces ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como Adif".

Marlaska reconoció que contrató por recomendación de Ábalos

En los tres contratos denunciados por los populares se encuentran uno adjudicado por Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la entrega de mascarillas por 24,2 millones; otro de Adif, dependiente también del departamento de Ábalos, por 12,5 millones para la entrega de mascarillas FFP2, y un tercero de 3,47 millones para material de protección del Ministerio del Interior.

De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió en una respuesta parlamentaria en 2020 que Ábalos fue el que le recomendó contratar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para la adquisición de material sanitario en las primeras semanas del estado de alarma.

En 2020 preguntábamos al Ministro del Interior xq había contratado mascarillas a una empresa dedicada a electrodomésticos y sin sede en España.

Y sin cortarse un pelo, reconocía que se lo había recomendado el Ministerio de Abalos.

¿Quien se la recomendó a Marlaska?🤔

¿Fue Koldo? pic.twitter.com/zwHhIJc0ho — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 21, 2024

Todos ellos se realizaron por la vía de emergencia, y, por tanto, se adjudicaron de forma directa, sin solicitar oferta. Tras la compañía se encontraba además Víctor de Aldama, según la denuncia del PP de Madrid vinculado con el ex ministro de Transportes y ahora detenido junto a Koldo García Izaguirre por la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil.

"En marzo de 2022 desde el Grupo Parlamentario del PP denunciamos a la Fiscalía contratos de Ábalos, Illa y otros miembros del Gobierno de Sánchez. Parece que no íbamos muy desencaminados", escribió en la red social X el secretario general del partido, Alfonso Serrano, nada más conocerse la noticia de la detención de Koldo García. "No nos han notificado nada", que es algo que suele ocurrir "sólo cuando archivan las denuncias", explican fuentes populares a Libertad Digital. "Así que todo apunta a que nuestra denuncia ha sido el detonante".

La denuncia del PP sobre Soluciones de Gestión

Contrato 1. Expediente E/019/20. Contratación para el Suministro de mascarilla profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El 21/3/2020, se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, con CIF B50760123, el contrato para el suministro de mascarilla profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, por un valor de 24.200.000 € , IVA incluido.

El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa.

Contrato 2. Expediente 2.20/04110.0055. Contratación para el Suministro de mascarillas FFP2, adjudicado por ADIF, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El 27/3/2020, se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, con CIF B50760123, el contrato para el suministro de 5.000.000 de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 € , IVA incluido.

El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa.

En relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:

La compañía adjudicataria, con sede en Zaragoza, ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. No obstante, según Vozpópuli, la empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado. El importe de la cifra de negocio de la empresa Soluciones de Gestión, fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19. El auditor de la información económica del adjudicatario es Auren Auditores, que en su informe del ejercicio 2020 apunta a que la actividad de esta empresa se centró en los contratos de material sanitario durante este ejercicio. «La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados«, expone en sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil. Que no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el del contrato, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad. Es cierto que puede considerarse que en el contexto en el que se ha producido buena parte de la contratación de emergencia relacionada con la COVID 19 la perentoriedad con la que debían conseguirse las prestaciones contractuales (especialmente los suministros de EPIS, respiradores y demás material sanitario), unido a una situación de rotura de la cadena de suministros y de incremento de la demanda muy por encima de la oferta disponible, podían justificar un tratamiento específico de los requisitos de solvencia técnica.

De esta manera, una empresa que no se dedicara de manera habitual a la actividad contratada podía, bajo determinadas circunstancias, ser un licitador solvente y aceptable para un momento de emergencia. Pero para ello hubiera debido poderse justificar la concurrencia de elementos tales como la presencia acreditada en los países productores de los suministros, de forma que hubiera podido acceder con rapidez a dichos mercados. Es decir, un importador de productos chinos, por ejemplo, aunque no fueran suministros sanitarios, podría haber sido una vía adecuada, dadas las circunstancias, para cumplir correctamente el contrato si las prescripciones técnicas de lo que debía importarse eran suficientemente claras.

En este sentido, es cierto que puede acudirse a la Comunicación de la Comisión Europea titulada Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19 (2020/C 1081/01), que señala que "Para acelerar sus adquisiciones, los compradores públicos pueden también optar por:

- dirigirse a los contratistas potenciales dentro y fuera de la UE por teléfono, correo electrónico o en persona;

- contratar a agentes que tengan mejores contactos en los mercados".

Ahora bien, no es éste el caso en el que nos encontramos, puesto que la empresa analizada no tenía vínculo conocido alguno o mínimamente relevante con China que le hiciera apta para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado. En consecuencia, y aun teniendo en consideración las especiales circunstancias y la urgencia debida a la COVID 19, no hay apariencia alguna de idoneidad y solvencia por parte del contratista que justifique su elección en la contratación examinada.

5. Que a fecha 2 de marzo de 2022, no consta publicada en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos, tan solo el anuncio de formalización.

A pesar de ello, la empresa Soluciones de Gestión, en el plazo de 7 días resultaba adjudicataria de dos contratos, por un valor superior a los 36 millones de euros para adquirir material sanitario: ¿Cómo habia logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos? Las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la explicación puede guardar relación por ser "de confianza del Sr. Ábalos", entonces Ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como ADIF.

Contrato 3. Expediente 20V019.Contratación para la Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con motivo del COVID-19, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.

- El 20/4/2020, se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, con CIF B50760123, el contrato para la Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, par un valor de 3.479.355 € , IVA incluido.

-El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa.

En relación con este contrato, además de incidir, lógicamente en las mismas posibles irregularidades descritas en los puntos 1 a 3 de los contratos 2 y 3 citados con anterioridad, hay que señalar que, según las informaciones publicadas, "la elección de este proveedor por parte del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, según explican a Vozpópuli, se debe a la mediación del Ministerio de Transportes".

Por lo tanto, puede cobrar más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa.

De hecho, resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas, a priori en China, y sin ingresos durante el ejercicio anterior, resultase, tras su contratación por el Ministerio de Transportes, dirigido por el Sr. Ábalos, beneficiaria de la adjudicación de 4 contratos por parte del Servicio Canario de Salud, y otros 2 contratos por el Servicio de Salud de Baleares, ambas instituciones bajo dirección de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor con tales servicios sanitarios.