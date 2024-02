"Lo que están haciendo es ensañamiento contra mi familia y contra mí para intentar desgastarme, ¿y sabe lo que creo que vamos a empezar a hacer? Investigar a todos". Con estas palabras Isabel Díaz Ayuso anunció durante el Pleno celebrado el 10 de marzo de 2022 la denuncia que ese mismo día interpondría el Grupo Parlamentario Popular ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez en la primera ola de la pandemia y que superaron los 326 millones de euros.

Respondía así la presidenta a las acusaciones que desde hacía meses lanzaba la izquierda madrileña, que vio en la apertura de una investigación por parte de Anticorrupción un mes antes contra su hermano [por un supuesto cobro fraudulento de una comisión de 55.000 euros de un contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid] una victoria segura.

En su denuncia, el PP de Madrid incluyó, entre otros, tres contratos con una atribución de 40 millones, adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L, una empresa de Zaragoza que pasó de facturar 0 euros a más de 50 millones en plena pandemia.

En los tres contratos denunciados por los populares se encuentran uno adjudicado por Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos, para la entrega de mascarillas por 24,2 millones; otro de Adif, dependiente también del departamento de Ábalos, por 12,5 millones para la entrega de mascarillas FFP2, y un tercero de 3,47 millones para material de protección del Ministerio del Interior. De hecho, el ministro Fernando Grande-Marlaska admitió en una respuesta parlamentaria en 2020 que Ábalos fue el que le recomendó contratar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para la adquisición de material sanitario en las primeras semanas del estado de alarma.

En 2020 preguntábamos al Ministro del Interior xq había contratado mascarillas a una empresa dedicada a electrodomésticos y sin sede en España.

Y sin cortarse un pelo, reconocía que se lo había recomendado el Ministerio de Abalos.

¿Quien se la recomendó a Marlaska?🤔

¿Fue Koldo? pic.twitter.com/zwHhIJc0ho — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 21, 2024

Así, y fruto de estas investigaciones iniciadas a raíz de esta denuncia del PP de Ayuso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este martes a Koldo García, mano derecha del hombre fuerte del presidente del Gobierno, José Luis Ábalos. Hasta el momento se han practicado 26 registros, con la investigación extendida a ocho provincias y detenciones en Madrid, Murcia y Alicante. Entre los arrestados figura también el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y la mujer de Koldo García, Úriz Iriarte, tal y como desveló VozPopuli, que trabajó como asesora en el Ministerio de Transportes a cuyo frente se situaba entonces Ábalos.

"Puede involucrar al propio PSOE"

"Desde el PP de Madrid estamos muy satisfechos de que nuestra denuncia haya prosperado y haya tenido estas consecuencias", señaló este miércoles el secretario general del partido y la persona que hace dos años interpuso la denuncia en calidad entonces de portavoz parlamentario de los populares en la Asamblea.

Alfonso Serrano señaló que "hacen falta muchas explicaciones" de Ábalos, de Marlaska y del propio presidente del Gobierno, "que consideraba a Koldo García un militante ejemplar", y apuntó a posibles responsabilidades tanto del exministro de Transportes como de Pedro Sánchez. Esto sucedía, recordó Serrano, "al mismo tiempo que el señor Ábalos era secretario de Organización del PSOE".

"Hay que saber de cuánto dinero hablamos y adónde fue ese dinero: si era para enriquecimiento personal o enriquecimiento del partido", exigió conocer Serrano, que añadió: "Estamos hablando de una posible trama de corrupción que afecta no sólo a dos ministerios durante el Gobierno de Sánchez sino que puede involucrar al propio Partido Socialista y al propio presidente del Gobierno". "Exigimos explicaciones y que se depuren todas las responsabilidades", subrayó.

La defensa de Sánchez: calumniar a Ayuso

No obstante, y poco antes de que Serrano se manifestara, Pedro Sánchez – lejos de dar esas explicaciones- pasó al ataque y volvió a acusar a la presidenta de cometer un delito. "Me llama la atención que sean tan celosos, cuando quiero recordar que el señor Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del PP sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte del actual dirección del Partido Popular".

Tanto Anticorrupción como la Fiscalía Europea contra el Fraude archivaron en 2022 y 2023 respectivamente las diligencias contra Ayuso. "La investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas", indicó el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "Se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", informó la segunda a través de un comunicado.

Así se lo recordó este mismo miércoles la presidenta madrileña. "Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada", escribió Ayuso en X, antes Twitter, donde volvió a incidir en la frase acuñada a raíz de unas acusaciones muy parecidas que vertió Sánchez durante el debate de su investidura. "Me sigue gustando la fruta", apuntaron desde su equipo a Libertad Digital. La venganza, servida fría, llega en este caso envuelta en justicia poética.