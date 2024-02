Ayuso contesta a Sánchez: "Todo esto no viene porque el PP quisiera investigar corrupción, sino porque quiso destruirme"

La presidenta madrileña habló largo y tendido sobre el caso Koldo – que para el PP es ya el caso Sánchez– este lunes durante una entrevista en Espejo Público, de Antena 3. También sobre la acusación falsa que lanzó el presidente del Gobierno desde Rabat acerca de su hermano y de lo ocurrido hace dos años con la anterior dirección del PP, encabezada por Pablo Casado y Teodoro García Egea.

"Todo esto no viene porque el PP quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había, esto viene porque el PP quiso destruirme – la anterior dirección-. Y esto fue lo que causó la salida de la anterior dirección: no investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta", recordó. "Y Sánchez se ampara en esa mentira para estar después de cuatro años injuriando a un ciudadano anónimo al que le han llegado a poner la cara en una lona, de no sé cuántos metros en la calle Goya, y han estado persiguiéndole y a sus hijas poniéndoles cámaras de televisión en su colegio".

Para Isabel Díaz Ayuso es evidente que "Sánchez está obsesionado" con ella. Y el presidente del Gobierno "utiliza su poder – el poder de un Gobierno de la nación-" para cargar contra un ciudadano anónimo sin cuentas pendientes con la Justicia. Lo hace "de una manera mezquina, mintiendo además sobre la situación de un comercial que lleva casi 30 años en el mismo sector de venta de material sanitario, que cobró por su trabajo como las farmacéuticas, como los periodistas, como los políticos …, cada uno trabajaba y cobraba".

La presidenta recordó cómo su hermano tenía todo en A, que "cuando llegó a la Fiscalía, a las dos Fiscalías [Anticorrupción y Europea] vieron que su patrimonio era el mismo de hacía 10 años, le vieron las inspecciones fiscales de 10 años, todo declarado en A, todo perfectamente documentado".

Un hombre, dijo por su hermano, "que ha trabajado durante 30 años, también en China" y que "gracias a eso" se "pudo traer todo ese material". "Pero que Sánchez lo utilice de esa manera repugnante y mintiendo, (…) lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer, pero que encima siga de manera miserable el presidente del Gobierno haciendo lo propio… Todos tenemos familia, ¿alguien puede entender lo que significa eso? No hay derecho que haga algo así".

Sánchez conocía antes del 23J el caso de corrupción

Precisamente en la Fiscalía Europea se detuvo algo más Ayuso. Y es que, según reveló VozPópuli, Anticorrupción remitió el pasado 8 de junio parte del megacontrato que efectuó el Ministerio de Sanidad sobre la compra de material sanitario en pandemia porque afectaba a fondos de la UE. "La Fiscalía Europea, según ha salido recientemente, tenía conocimiento de este caso desde junio del año pasado", señaló la presidenta, por lo que añadió: "Sánchez fue a las elecciones sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar ¿A que no se ha dicho nada?".

En este punto Ayuso subrayó que el Gobierno ha intentado hacerse con el "control" de la Justicia. "Ahora entiendo por qué también el interés de Sánchez por controlar los órganos judiciales, quizás tenga que ver con esto y es lo que lo que estamos viendo: que la Fiscalía no pueda decir nada que no convenga" al Ejecutivo. "A mí me sorprende que este hombre [por Koldo García] haya salido a las pocas horas mientras puede estar ahora mismo destruyendo pruebas, así que ahora empiezo a entender todos los intereses de Sánchez con la Justicia", apuntó también Ayuso mientras recordó la "persecución directa a la separación de poderes y al Poder Judicial". La Fiscalía no solicitó medidas cautelares para los detenidos en la macroperación llevada a cabo por la Guardia Civil la semana pasada.

"Sánchez está ahora mismo secuestrado por estos casos, pero también por el propio Puigdemont, que le pide retorcer las leyes", modificando a conveniencia del prófugo el Código Penal, afirmó también. "Está siempre chantajeado por corrupciones y corruptelas".