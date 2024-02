Vox señala al hermano de Ayuso: "Posiblemente esas prácticas no fueron ilícitas pero son éticamente reprobables"

La rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de este jueves coincidió en el tiempo con la que a su vez ofrecía la portavoz del PSOE, Esther Peña, desde Ferraz en donde la socialista informó de que el partido le ha pedido a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado en un plazo de 24 horas. "No somos jueces, ni fiscales ni juzgamos pero creemos que hay una responsabilidad política".

Así las cosas, un día más, la jornada política en el Parlamento madrileño estuvo marcada por el caso Koldo, que salpica a varios ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez y a varias comunidades gobernadas también por los socialistas durante la pandemia.

Todos los portavoces hablaron sobre esta cuestión pero también salió a colación, a preguntas de la prensa, el hermano de la presidenta a pesar de que este caso ha sido archivado en todas las instancias a las que la izquierda ha acudido a denunciarlo, así como escudriñado por diversos organismos competentes como la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea, la intervención de la Comunidad de Madrid o la Cámara de Cuentas.

Bergerot estudia llevar a Ayuso al Congreso

La portavoz de Más Madrid fue la que más duramente cargó contra Tomás Díaz Ayuso. La formación de ultraizquierda no ha dejado de calumniarlo durante estos años y tampoco ahora parece que vaya a dejar de hacerlo. Manuela Bergerot cree que Isabel Díaz Ayuso debe acudir al Congreso en caso de que finalmente se constituya una comisión de investigación sobre el caso Koldo. "Se deben poner todas las herramientas para dirimir cualquier tipo de corrupción vinculada a la venta de mascarillas aprovechando la cercanía a cualquier responsable político. Y, sin lugar a dudas, todo el que tenga responsabilidad política vinculada al enriquecimiento, mientras la mayoría de españoles atravesaba los peores momentos, debe tener sus consecuencias políticas". Así las cosas, lo valorarán con su diputada en la Cámara Baja, Tesh Sidi, "para ver qué estrategia seguimos dentro del Congreso".

"Cualquier persona que aproveche su cercanía al poder político para beneficiarse a través de la corrupción en el peor momento de la pandemia creemos que debía dimitir. Y como se lo dije el otro día a la señora Ayuso – añadió, aludiendo al Pleno del pasado jueves-, de quien sea un amigo cercano a un diputado o a un ministro del PSOE o a una persona que se apellide igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid y que hizo exactamente lo mismo en pandemia", dijo también Bergerot.

Vox señala al hermano de Ayuso

Quien secundó en parte esta postura de Más Madrid no fue en este caso el PSOE sino Vox. Este lunes no compareció Rocío Monasterio ya que se encontraba en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en un acto de las nominaciones de los Premios Laureus. En su lugar acudió el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna.

Preguntado por el caso Koldo señaló que les parece "una vergüenza que en plena pandemia, con todas las muertes y fallecimientos, algunas personas desde la órbita del poder o cercano al poder se hayan dedicado a hacer negocio y a lucrarse a costa del sufrimiento de todas las personas que necesitaban mascarillas, muchos sanitarios murieron por no tenerlas". Henríquez de Luna señaló que el que "hubiera un estado de necesidad no justifica que se hubieran hecho determinadas compras y al precio que se han hecho y que se haya utilizado el tráfico de influencias para lucrarse".

Recordó también que en el caso Koldo "estamos hablando de un funcionario, aunque sea eventual, que está absolutamente incompatibilizado por ley para participar en este tipo de negocios" por lo que les "parece doblemente grave". "El señor Ábalos claro que tiene que dimitir por elegir a esa persona", añadió.

Tras sus palabras ["en plena pandemia, con todas las muertes y fallecimientos, algunas personas desde la órbita del poder o cercano al poder se hayan dedicado a hacer negocio y a lucrarse"] le preguntaron: "¿Lo hacen también extensivo al hermano de Ayuso?". Esta fue su respuesta: "Nosotros decimos lo mismo en todos los casos. Una cosa son las responsabilidades legales que pueda haber en un momento determinado y, posiblemente, estas prácticas realizadas por muchas personas -dijo en relación a Isabel Díaz Ayuso- no fueran ilícitas pero éticamente son reprobables". "Y si encima se están haciendo por parte de personas que están en activo políticamente, en puestos de responsabilidad de un ministerio, nos parece doblemente grave", añadió.

Desde el equipo de la presidenta madrileña recordaron algunas de las notables diferencias entre los dos casos. En el caso Koldo: "Lo de Ábalos es una trama que implica a diferentes organismos, ministerios y comunidades autónomas; las compras fueron ordenadas desde el Ministerio de Transportes; hay decenas de millones, parece que algunos en Brasil y Luxemburgo; la empresa no se dedicaba a la compra de material sanitario y no tenía facturación". En cambio, en lo que Ayuso respecta: "La Comunidad contrató las mascarillas a través del portal de contratación y está publicado en el portal de transparencia; no hubo una orden de la Comunidad de Madrid, no hubo privilegios ni pagos por adelantado; Tomás era profesional del sector sanitario desde hacía 29 años, con numerosos contactos en China; no hubo enchufe: la presidenta se enteró cuando Pablo Casado buscó un caso falso de corrupción para chantajearla y que abandonara la intención de presidir el PP de Madrid".

Así las cosas, concluyen que "igualar las compras de mascarillas supone enmendar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía Europea, que ya archivaron la compra de la Comunidad tras varios meses de investigación".

Minutos después, compareció el secretario general de Vox desde la Asamblea, donde acudió de visita. Desde allí Ignacio Garriga arremetió contra el PP por "haberse puesto del lado de las élites de Bruselas" con el Pacto Verde Europeo, por el acceso a la vivienda o por la "inseguridad" en los barrios.

Lobato presume de las siglas del PSOE

Juan Lobato, en cambio, no dirigió sus críticas hacia la presidenta, tampoco lo hizo la semana pasada cuando estalló el caso que salpica de lleno al Gobierno. El portavoz socialista se dedicó a sacar pecho y a presumir de siglas. "Yo sí creo que el PSOE se pone listones de exigencia más altos que el PP y yo me alegro", dijo. "Me alegra que el PSOE quiera poner sobre la mesa la ejemplaridad como línea política contra la corrupción y sé que esto en ocasiones supone que hay decisiones que pueden ser injustas en lo personal pero que políticamente responden a esa ejemplaridad que quiere dar el PSOE y que este fin de semana ha trasladado el propio presidente del Gobierno", señaló Lobato que añadió que "a partir de ahí" no le corresponde a él concretar las medidas sino que es una decisión de la Ejecutiva de su partido. Estas primeras palabras de Lobato se producían antes de la comparecencia de Esther Peña.

"Yo estoy muy orgulloso de que el PSOE no se compare con el PP y que tenga el listón de la ejemplaridad a otro nivel. (…) Políticamente respondemos a otros parámetros que desde el PSOE son bien distintos a los del PP y eso a mí me hace estar orgulloso", indició. No obstante, esto choca con lo mantenido por el propio Lobato cuando su partido se ha visto involucrado en casos de corrupción, como el de la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. En este caso Lobato se agarra a un tecnicismo y sitúa la "línea roja" en la apertura de juicio oral.

El caso Koldo, añadió, "es muy complejo, porque es verdad que la persona afectada es que no está ni milimétricamente mencionada en ninguno de los procedimientos legales, judiciales, ni de refilón", dijo sobre José Luis Ábalos. "Por lo que puede resultar injusto desde el punto de vista personal aunque políticamente respondemos a otros parámetros".

Y en la línea de lo expresado por el propio Ábalos en las últimas entrevistas concedidas los últimos días señaló que no cree que el "PSOE deba responder a ningún ataque del PP ni a ninguna ofensiva parlamentaria del PP, nosotros no tomamos decisiones por responder a lo que hace el PP". Segundos después la portavoz socialista desde Ferraz le pedía el acta de diputado al exministro de Transportes. "Estábamos un poco pendientes, el PSOE toma las decisiones por sus criterios propios, no responde a peticiones de PP, responde a su propia exigencia de ejemplaridad y yo veo muy bien que esté bastante más alta esa ejemplaridad en el PSOE que en el PP", reaccionó Lobato al enterarse de la noticia.

"Pedirá la dimisión de Armengol, Illa, Marlaska, Torres"...

El portavoz del PP le contestó luego: "Entiendo que pedirá la dimisión de la señora Francina Armegol, del señor Illa, de Marlaska y de Ángel Víctor Torres, entre otros. Lo que vemos es que su listón lo arrastran por el lodo y, cuando tienen algún problema, golpean con ese listón al Código Penal para retirar el delito de sedición, rebajar el delito de malversación y hacer la corrupción más fácil a los suyos. Y si eso no les funciona, recurren al indulto y la amnistía". Así las cosas, Carlos Díaz-Pache respondió tajante que en el PP "no admitimos ninguna lección de ejemplaridad del Partido Socialista".

Para los populares, el caso Koldo, el caso Ábalos, "apunta a que en realidad es el caso Sánchez" por lo que creen que el exministro "no puede ser cortafuegos suficiente para este escándalo, que no es sólo el escándalo de un ministro, sino que es una trama de corrupción dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y en el núcleo del Partido Socialista".

En línea por lo expresado por Isabel Díaz Ayuso este lunes a primera hora, Díaz-Pache apuntó que "Pedro Sánchez es un presidente que vive rodeado de corrupción y chantaje. Está chantajeado por Puigdemont desde Waterloo, por Ábalos y por cada uno de los grupos que le están apoyando para que siga siendo presidente. También habrá que ver cuál es la postura del PNV, que tan preocupado estaba de la corrupción en otros momentos".