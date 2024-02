El alcalde de Madrid rescató este miércoles un episodio ya olvidado pero sugerente en este momento político. Lo hizo durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum y justo un día después de que el PSOE haya registrado una comisión en el Congreso de los Diputados para investigar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas, enchufando así el ventilador para desviar su responsabilidad en el caso Koldo.

Ante la presencia de dirigentes y exdirigentes del PP entre los que se encontraba Esperanza Aguirre, mentora de José Luis Martínez-Almeida y portavoz del Grupo Municipal del PP durante los dos primeros años de mandato de Manuela Carmena, Almeida recordó que a los populares "nos montaron una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid para investigar todo lo que había pasado durante los años de gobierno del PP. Y nos fuimos a los tribunales y lo ganamos en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo". El juez señaló "dos cosas": "Una comisión de investigación no puede tener un objeto indeterminado y genérico, se investiga algo concreto y, en segundo lugar, no puede tener carácter prospectivo, tiene que haber una serie de indicios que justifiquen la comisión de investigación", añadió.

La comisión – uno de los proyectos estrellas del entonces concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato- fue constituida a instancias de una propuesta del Gobierno de Manuela Carmena y del PSOE y contó con el apoyo de Ciudadanos. Pretendía ‘juzgar’ la gestión municipal entre 2003 y 2015, es decir, durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

El PP, comandado por Aguirre, recurrió a los tribunales alegando que se trataba de una "causa general" contra su partido. Y ganó: el juez anuló la comisión, destacando la vaguedad y falta de rigor de la misma ya que "ningún supuesto específico de investigación se señala, sino que se acuerda investigar todo durante tres legislaturas a ver si hay algo que se descubra". Incidía en que, "del contenido del acuerdo de creación de la Comisión, se desprende que no tiene objeto concreto".

Aguirre siempre se mostró totalmente en contra de permitir la comisión de investigación si no se especificaba qué se quería investigar. De lo contrario, aseguraba, se convertiría en "una caza de brujas y una especie de causa general contra el PP". Una vez conocido el fallo insistió en que para iniciarse una comisión de este tipo, debe haber un objeto concreto a investigar "y no una enmienda a la totalidad" a la gestión del PP durante los últimos años. El Gobierno de Carmena decidió no recurrirlo.

Hay una también diferencia sustancial entre una comisión de investigación en el Congreso, como la que pretende hacer ahora el PSOE, y una de un ayuntamiento: en la primera, las personas que son llamadas a comparecer tienen la obligación de asistir, mientras que en la segunda no. De hecho, por este motivo, a la comisión impulsada por el Gobierno de Manuela Carmena – que llevaba ya constituida meses antes de la sentencia - no acudieron ni Gallardón ni Botella.

El alcalde subrayó este miércoles que "lo que hace el PSOE" con su comisión de investigación "es intentar la mancha del calamar a ver si de alguna manera puede desviar la atención del hecho clave: que había una persona que era José Luis Ábalos, que fue en el Peugot con Pedro Sánchez y con Koldo y que era el centro neurálgico de una trama de corrupción que abarca al PSOE y a los gobiernos del PSOE".

"Dudas jurídicas"

Tras el desayuno informativo, el secretario general del PP de Madrid se pronunció en el mismo sentido. "Yo he trabajado en muchas comisiones de investigación y es la primera vez que veo un texto de creación de una comisión de investigación que no aborda el caso que quiere investigar", afirmó Alfonso Serrano que indicó que "cuando alguien quiere investigar algo, pone qué es lo que quiere investigar y, ni siquiera, tiene la decencia (el PSOE) de mencionar el caso del que todo el mundo lleva hablando desde hace una semana".

Así las cosas, Serrano lo tiene claro: "Intentar hacer una comisión prospectiva para ver qué se encuentra para tratar de cuestionar la gestión de todas las comunidades autónomas para tapar los escándalos propios, me parece una auténtica vergüenza que mi partido no va a apoyar" e incidió en este concepto acuñado por los populares para referirse a este caso: "buscan la técnica de la tinta del calamar: que se hable de todo y manchar a todos para que no se hable del caso Ábalos, del caso PSOE".

Además, la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso expresó sus "dudas jurídicas" acerca de que una Cámara como es el Congreso de los Diputados "pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles como son los parlamentos autonómicos".

"No es lo mismo ser víctima que autor de un delito"

Almeida, que fue citado este martes por Ábalos en la apoteósica comparecencia que ofreció desde el Congreso, reiteró las "diferencias sustanciales" que existen entre el caso Koldo y el llamado ‘caso Mascarillas’, con los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, que afectaba al Ayuntamiento de Madrid.

En primer lugar y "a pesar de que lo han intentado por tierra, mar y aire, criminalizando, señalando y estigmatizando a personas decentes y honradas que dieron lo mejor de sí mismas durante la pandemia por lograr que los funcionarios municipales tuvieran medios de protección, no han conseguido imputar a nadie del Ayuntamiento de Madrid". En segundo lugar, "mi mano derecha no está imputada, mi mano izquierda no está imputada, no hay nadie del Ayuntamiento que esté imputado", recordó el regidor que añadió que "es cierto que nos estafaron y he dicho muchas veces: que lo siento de corazón pero ser las víctimas de un delito no es lo mismo que ser el autor de un delito".