Rita Maestre y Manuela Bergerot llevan a Ayuso a la Fiscalía para incriminarla por las residencias

El grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, ha entregado a la Fiscalía las casi 200 actas que la Policía Municipal levantó al acudir a las residencias de mayores durante la pandemia, según ha adelantado este jueves la Cadena Ser.

Junto a Rita Maestre ha acudido a la Fiscalía la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot. Las dos han explicado a los medios que su intención tras entregar este "dossier" es "combatir la impunidad".

"Como el principal partido de la oposición somos también el lugar al que mucha gente acude cuando espera que se haga la justicia que, como digo, los gobiernos no le dan (...) Son 198 actas que tenemos no gracias al trabajo ni a la transparencia de las administraciones públicas", ha lanzado Maestra, quien ha rechazado que se dé "carpetazo" a lo sucedido en las residencias "como dice el PP". Ha insistido en que desde la formación se hará "todo lo que esté a mano" para hacer que "asuman las responsabilidades" aquellos que tomaron las decisiones que "pudieron acabar con la vida de 7.291 personas que murieron de forma indigna".

Cree Más Madrid que el contenido de estas actas incluye de forma "explícita, con detalles y con los testimonios de policías municipales" los datos de las residencias y que parte de los fallecidos lo hicieron porque "no pudieron ser derivados a hospitales" porque desde el Ejecutivo regional "se firmaron protocolos de la vergüenza".

"Es tan triste, tan cruel y tan duro como esto. Por eso en este escrito que presentamos hoy ante Fiscalía hablamos de la posibilidad de que se hayan cometido delitos de prevaricación, de trato degradante, de omisión del deber de socorro", ha detallado la portavoz de Más Madrid en el Consistorio.

Por su parte, Bergerot ha indicado que el objetivo final es que se pueda abrir una investigación que derive en responsabilidades por los "Derechos Humanos" que se cometieron, según Más Madrid, en las residencias. "Derecho a la salud, a la vida privada y familiar y a una muerte digna", ha enumerado. Asimismo, ha cargado contra la presidenta madrileña afirmando que reconoció en el Pleno de la Asamblea su "responsabilidad con los protocolos de la vergüenza mientras alardeaba de su gestión". "Las 7.291 personas que murieron sin ser trasladadas a los hospitales no iban a morir igual porque no iban a morir todos y desde luego que además no iban a morir en las condiciones en las que lo hicieron".

Mónica García: "Tiene que haber alguna consecuencia"

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la ministra de Sanidad durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Mónica García ha reprochado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su "indecencia política" por el trato a los ancianos en los geriátricos durante los peores meses del covid. "Creo que tenía que haber algún tipo de consecuencia", ha añadido.

La ministra ha incidido en su argumento: "No es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado, no es lo mismo la sensación de saber que tu familiar no está teniendo una mínima atención, un oxígeno, los tratamientos que en ese momento se estaban poniendo para el covid, que saber que está completamente abandonado por su Gobierno y que es un Gobierno completamente soberbio que no ha pedido perdón".

Mónica García le ha reprochado además al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid no "haberse reunido con las familias afectadas ni haber sido capaz de hacer ni una sola medida que mejore su situación". Y ha añadido que la Comunidad de Madrid prometió que "se iban a medicalizar (las residencias), que esos mayores no habían tenido un protocolo que les excluía de la atención sanitaria, y unos años después se ha demostrado que no era así". "Tenemos una presidenta que saca cada vez más pecho de haber abandonado a esos mayores".

Las explicaciones de Ayuso y el último archivo judicial

Desde que Rita Maestre se hiciera con las actas de la Policía Municipal este asunto ha vuelto a cobrar fuerza en Más Madrid para tratar de desgastar tanto al Gobierno de Ayuso como de Almeida. Bergerot lo trae a colación en cada Pleno de la Asamblea, Maestre puso el foco sobre ello el pasado martes y hasta Moncloa irrumpió hace una semana.

La presidenta habló largo y tendido sobre ello hace dos días durante una entrevista en la Cadena Cope, donde tuvo un encontronazo con el periodista Carmelo Encinas. Ayuso volvió a explicar que estas actas de la Policía Municipal siempre han estado a disposición de los grupos de la Asamblea y que se redactaron no porque hubiera alguna "sospecha" sino porque la Comunidad de Madrid se lo solicitó a los agentes. "Si alguna familia quiere hablar con nosotros, y lo hemos dicho estos años, estaremos a su entera disposición".

La jefa del Ejecutivo regional lamentó que se retuerzan sus palabras cada vez que habla de las residencias y recordó que ella lo que dijo es que en aquellos meses una persona mayor "no se salvaba" por el hecho de ir a un hospital, pero "eso no significa que se les negara el traslado porque hubo miles de traslados". Además, aseguró una vez más que ese protocolo nunca existió: "Era un borrador que se filtró, que nunca se aplicó puesto que no ha habido ni un sólo gerente, un solo geriatra, un solo médico en alguna residencia de la Comunidad de Madrid que haya recibido una orden de ese tipo".

Para la presidenta, la "polémica" se ha generado esta vez porque la Justicia "por decimonovena vez" ha dado la razón a la Comunidad de Madrid. Se refiere al auto conocido el pasado 14 de febrero donde la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba de manera contundente el recurso de Marea de Residencias en relación con la muerte de dos personas en sendos geriátricos de Parla.

"En todo momento los posteriormente fallecidos estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario, adoptándose las medidas que en cada momento se consideraban adecuadas e incluso con consejo y administración de medicación facilitada por los centros hospitalarios", afirmaba. Una derivación hacia los centros hospitalarios hubiera dado lugar "a un resultado distinto pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban" y añadía: "Tampoco consta la incidencia" de estos protocolos pues "también se ha de tomar en cuenta que, al no existir capacidad para albergar a todas las personas afectadas, su situación en los hospitales hubiera podido incluso agravar la situación".